Thai Airways amplia l’esperienza gastronomica a bordo con nuove iniziative sostenibili e collaborazioni d’eccellenza

Thai Airways (THAI) rafforza il proprio impegno nel coniugare eccellenza culinaria, sostenibilità e valorizzazione del soft power thailandese con una serie di novità che trasformano ogni volo in un viaggio sensoriale unico.

“L’iniziativa “Good Taste for a Good Cause”, già apprezzata per le collaborazioni con Chef Bo Songvisava e con produttori artigianali di cioccolato e caffè, come i brand iconici KanVela e DoiTung, torna con una selezione ancora più ampia di proposte. Alcune già disponibili a bordo, mentre altre saranno introdotte nel corso del 2026, con l’obiettivo di offrire ai passeggeri un’esperienza autentica, raffinata e responsabile.

Con l’iniziativa “Good Taste for a Good Cause”, THAI celebra il patrimonio gastronomico thailandese e internazionale attraverso collaborazioni con produttori artigianali che riflettono la visione della compagnia in tema di qualità e responsabilità sociale. Ogni prodotto selezionato racconta una storia di tradizione, sostenibilità e innovazione, trasformando il volo in un’occasione per scoprire il meglio della Thailandia e rafforzando l’impegno di Thai Airways in qualità di ambasciatore della cultura locale”, afferma THAI.

“THAI introduce nuove esperienze culinarie e iniziative che arricchiscono ulteriormente il concetto di viaggio consapevole:

– Dalle strade di Bangkok alle nuvole: Streets to the Sky – Season 2

A seguito del successo della prima edizione, THAI rinnova l’esperienza gastronomica a bordo con la seconda edizione di “Streets to the Sky”, un’iniziativa che porta in volo i sapori autentici dello street food thailandese. L’esperienza gastronomica “Streets to the Sky” è disponibile per i passeggeri di Royal Silk Class che richiedono la pre-selezione del pasto sui voli in partenza da Bangkok con destinazione Europa e Australia. I passeggeri potranno gustare una selezione di piatti iconici, ispirati alla tradizione culinaria delle strade di Bangkok, reinterpretati con la qualità e l’eleganza che contraddistinguono il servizio THAI.

Con questa proposta, la compagnia conferma il proprio impegno nel trasformare ogni viaggio in un’esperienza unica, coniugando eccellenza gastronomica e cultura thailandese.

Questa iniziativa ha ampliato il progetto Premium Asian Noodles, pensato per portare l’alta cucina thailandese nell’esperienza di bordo. Dal 1° ottobre 2025, il menu propone ricette di noodles thailandesi celebri e culturalmente significative, rivisitate con ingredienti d’eccellenza come abalone, polpa di granchio jumbo, pancia di maiale tenera e short rib cotto sous-vide. Questi piatti sono creati per offrire ai passeggeri un assaggio autentico e raffinato del patrimonio culinario thailandese, arricchito da una presentazione elegante e sapori intensi.

L’esperienza Premium Asian Noodles è disponibile esclusivamente per i passeggeri di Royal Silk Class tramite la preselezione dei pasti sui voli in partenza da Bangkok con destinazione Europa e Australia.

– Snack e dolci esclusivi

– Esperienze gourmet e sostenibili

KanVela Chocolate – Da gennaio 2026, il pluripremiato cioccolato artigianale thailandese sarà disponibile con nuovi gusti: bon bon in Royal First e barrette vegane in Royal Silk.

Caffè DoiTung – Oltre al Black Silk Blend, servito in Royal Silk Class, arriva il Royal Highland Single Origin, con certificazione carbon neutral in programma, a conferma dell’impegno verso la responsabilità ambientale, servito su voli internazionali in Economy Class.

Cocktail Signature

Rose of the Royal Voyage – Creato per celebrare il ritorno dei voli Bangkok-Bruxelles, ispirato ai Grand Voyages del Re Chulalongkorn.

Oriental Dawn – Cocktail esclusivo ideato dal Bamboo Bar del Mandarin Oriental Bangkok per il 65° anniversario di THAI, con cognac, litchi e lemongrass”, prosegue THAI.

““Good Taste for a Good Cause” non è solo un concetto, ma una missione: ridurre gli sprechi alimentari, sostenere le comunità locali e promuovere prodotti etici e responsabili. Ogni collaborazione riflette la volontà di THAI di offrire un servizio di altissimo livello che valorizzi la tradizione della Thailandia.

Thai Airways continua a innovare per offrire ai passeggeri un’esperienza che unisce lusso, autenticità e sostenibilità, trasformando ogni volo in una celebrazione della cultura locale”, conclude THAI.

(Ufficio Stampa Thai Airways – Photo Credits: Thai Airways)