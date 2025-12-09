Boeing completa l’acquisizione di Spirit AeroSystems

Boeing ha annunciato di aver completato l’acquisizione di Spirit AeroSystems.

“Questo è un momento cruciale nella storia e nel successo futuro di Boeing, poiché iniziamo a integrare le attività commerciali e aftermarket di Spirit AeroSystems e a fondare Spirit Defense”, ha dichiarato Kelly Ortberg, president and chief executive officer of The Boeing Company. “Mentre diamo il benvenuto ai nostri nuovi compagni di squadra e uniamo le nostre due aziende, il nostro obiettivo è mantenere la stabilità in modo da poter continuare a fornire aerei di alta qualità, servizi differenziati e capacità di difesa avanzate per i nostri clienti e il settore”.

“L’acquisizione da parte di Boeing include tutte le Spirit’s Boeing-related commercial operations, comprese le fusoliere per il 737 programe le major structures per i 767, 777 e 787 Dreamliner. Include anche le fusoliere acquistate commercialmente per il P-8 e il KC-46.

L’operazione porta inoltre in casa il più grande fornitore di spare parts di Boeing, amplia la presenza globale di Boeing nei maintenance, repair and overhaul services e arricchisce il Boeing rotable, lease and exchange portfolio con lo Spirit aftermarket businesses.

Spirit Defense continuerà a supportare i propri clienti come fornitore indipendente per l’industria della difesa, garantendo un supporto ininterrotto. Si allineerà a Boeing Defense, Space & Security per la rendicontazione finanziaria e per select enterprise functional and site support, mantenendo tuttavia governance e operazioni indipendenti”, afferma Boeing.

“Inoltre, parti delle attività di Spirit AeroSystems a Belfast, Irlanda del Nord, sono state acquisite da Boeing e il sito di Belfast opererà come una sussidiaria indipendente con il brand Short Brothers, una Boeing Company.

Le attività commerciali e aftermarket di Spirit AeroSystems a Wichita, Kansas; Dallas, Texas; Tulsa, Oklahoma, così come l’Aerospace Innovation Center di Spirit a Prestwick, Scozia, inizieranno a integrarsi in Boeing. Circa 15.000 dipendenti nei cinque siti entreranno a far parte di Boeing“, prosegue Boeing.

“L’esperienza aeronautica del Kansas va ben oltre i nostri confini”, ha dichiarato la governatrice del Kansas, Laura Kelly. “Contribuiamo a produrre gli aerei su cui il mondo fa affidamento. L’acquisizione di Spirit AeroSystems da parte di Boeing sottolinea l’importanza globale del lavoro svolto nel nostro stato e posiziona il Kansas per continuare a plasmare il futuro dell’innovazione aerospaziale nei decenni a venire”.

