Bombardier celebra l’entrata in servizio del Global 8000

Bombardier ha celebrato ieri l’entrata in servizio del suo Global 8000 business aircraft durante un evento speciale tenutosi presso il suo state-of-the-art Aircraft Assembly Centre in Mississauga, Ontario, alla presenza di dipendenti, funzionari governativi, fornitori, media e ospiti speciali.

“Patrick Dovigi, acquirente del primo aereo Global 8000, ha ricevuto le chiavi del suo nuovissimo jet privato, mentre la rock star canadese Tom Cochrane, presentata da Rolling Stone Canada, ha offerto una performance spettacolare, degna del debutto dell’aereo civile più veloce al mondo dai tempi del celebre Concorde“, afferma Bombardier

“Orgoglio ed entusiasmo sono solo un piccolo assaggio di ciò che l’entrata in servizio del Global 8000 significa per tutti noi di Bombardier”, ha dichiarato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “Ogni innovazione e ogni dettaglio del Global 8000 riflette il duro lavoro, la creatività e la dedizione dei nostri team. Questo aereo rivoluzionario sta ridefinendo il panorama della business aviation con il suo design innovativo, la sua inconfondibile fluidità di volo, le performance ineguagliabili e una promessa mantenuta ai nostri clienti”.

“All’inizio di quest’anno, il velivolo Global 8000 ha raggiunto senza intoppi diversi traguardi significativi, tra cui il completamento del flight-test program, diventando l’aereo civile più veloce dai tempi del Concorde con una top speed di Mach 0,95, aggiungendo una nuova industry-leading lowest cabin altitude in production di 2.691 piedi a 41.000 piedi, ricevendo la Transport Canada Type Certification lo scorso novembre, tutto secondo i piani, rispettando l’impegno assunto nei confronti di stakeholder e clienti. La certificazione da parte della Federal Aviation Administration (FAA) e della European Aviation Safety Agency (EASA) è in attesa”, prosegue Bombardier.

“La celebrazione di oggi è una testimonianza del rigore e della dedizione dei nostri talentuosi dipendenti e fornitori che, insieme, hanno permesso al nostro Global 8000 di stabilire il nuovo standard di velocità, autonomia e comfort di cabina nel settore”, ha dichiarato Stephen McCullough, Senior Vice President, Engineering and Product Development, Bombardier. “Questo è davvero un momento storico per Bombardier, i nostri fornitori e le migliaia di professionisti dedicati che ogni giorno si impegnano senza compromessi in questo progetto. Il loro impegno e la loro dedizione sono alla base di tutto ciò che facciamo in Bombardier: spingerci oltre i limiti del possibile”.

“Il Global 8000 è l’unico vero four-zone business jet con un’autonomia di 8.000 miglia nautiche, consentendo voli non-stop tra più città che mai. Oltre alle sue capacità di lungo raggio, l’aereo mantiene una straordinaria agilità, con takeoff and landing performance paragonabili a quelle di un light jet. Il suo advanced wing design con leading-edge slats consente ai clienti di operare fino al 30% di aeroporti in più, l’equivalente di oltre 2.000 destinazioni, rispetto al suo concorrente più diretto.

All’interno, il Global 8000 stabilisce un livello estremamente elevato in termini di lusso e comfort. Questo business jet all’avanguardia offre un comfort eccezionale, con quattro true living spaces e una separate crew rest area. Questo business jet all’avanguardia presenta la seated length più elevata della sua categoria, oltre a caratteristiche di cabina esclusive come il Bombardier Pur Air System, il Soleil circadian lighting system e la più bassa cabin altitude mai prodotta, il tutto progettato per massimizzare il comfort dei passeggeri e prevenire gli effetti del jet lag”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)