Air Dolomiti: continua il percorso di crescita con l’introduzione in flotta del primo di 13 E195

Air Dolomiti informa: “Air Dolomiti, compagnia aerea di Lufthansa Group, chiude un 2025 straordinario, segnato da una crescita significativa e da un processo di integrazione sempre più profondo all’interno del Gruppo. La compagnia rafforza il proprio ruolo di vettore strategico, consolidando le sinergie operative già esistenti e ponendo le basi per un ulteriore sviluppo del network.

La novità più rilevante in questo senso riguarda infatti l’espansione della capacità operativa: oggi è stato registrato il passaggio di proprietà da Austrian Airlines del primo Embraer 195, in arrivo nei prossimi giorni, che inizierà le operazioni a marzo 2026. Si tratta dell’avvio ufficiale di un ambizioso programma che proseguirà fino al 2028 e che prevede l’inserimento graduale di 13 E195, destinati a sostituire progressivamente i nove E190 da 108 posti, incrementando la flotta dalle attuali 26 unità a 30 aeromobili complessivi. Un passo decisivo per migliorare efficienza e capacità”.

“Un percorso di espansione e crescita che non riguarda unicamente la flotta, ma anche la rete di destinazioni. Per la stagione invernale 2025/26, dall’hub di Francoforte sarà infatti possibile raggiungere 18 mete, con l’ingresso di novità di grande rilievo come Amsterdam, Birmingham, Bordeaux, Basilea, Praga e Zurigo. Da Monaco le destinazioni servite sono 15, tra cui tre nuovi collegamenti verso Lubiana, Lussemburgo e Zurigo. Una proposta sempre più ricca, capace di rispondere alle esigenze di un pubblico in costante crescita.

Parallelamente Air Dolomiti ha ampliato le proprie operazioni all’interno di Lufthansa Group, avviando attività per conto di Austrian Airlines e gestendo i collegamenti sull’hub di Vienna dagli aeroporti italiani di Milano Linate, Bologna e Venezia e da quelli europei di Belgrado e Kosice. Un passo concreto verso un’integrazione sempre più forte e una cooperazione commerciale in continua evoluzione”, prosegue Air Dolomiti.

“La conferma del successo arriva dai numeri: oltre 4 milioni di passeggeri previsti a fine 2025, più di 53.000 voli operati e un load factor del 75%. Migliorano anche puntualità e regolarità delle operazioni, sostenute da un team in crescita costante, che raggiunge gli oltre 1.100 dipendenti. Una squadra in pieno slancio, pronta ad accompagnare la compagnia nella sua evoluzione”, continua Air Dolomiti.

“Con la stagione invernale serviamo 50 destinazioni in 15 Paesi dagli hub di Francoforte, Monaco e Vienna e dalle basi operative di Verona, Venezia e Firenze. Un network ampio, che riflette il ruolo sempre più centrale della compagnia nel sistema del Gruppo Lufthansa. Chiudiamo il 2025 con basi solide e una direzione chiara: rafforzare il nostro ruolo nel Gruppo, aumentare efficienza e competitività, investire in aeromobili e persone e continuare a crescere in modo sostenibile” commenta Steffen Harbarth, CEO di Air Dolomiti.

(Ufficio Stampa Air Dolomiti – Photo Credits: Air Dolomiti)