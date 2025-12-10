Turkish Airlines e South African Airways firmano un accordo di codeshare

Turkish Airlines ha firmato un accordo di codeshare con South African Airways.

“L’accordo, che entrerà in vigore il 1° marzo 2026, è stato firmato a Ginevra dal Prof. Ahmet Bolat, Chairman del Board e dell’Executive Committee di Turkish Airlines e dal Prof. John Lamola, CEO di South African Airways, con la partecipazione di senior executives di entrambe le compagnie.

In base a questo nuovo accordo, Turkish Airlines apporrà il proprio codice TK ai voli South African Airways operanti nei principali scali africani, tra cui Johannesburg, Città del Capo, Durban, Port Elizabeth, Windhoek, Harare, Victoria Falls e Mauritius. Dall’altro lato, South African Airways apporrà il proprio codice SA ad alcuni voli operati da Turkish Airlines tra Istanbul e Johannesburg, Città del Capo, Durban, Francoforte, Parigi e Londra“, afferma Turkish Airlines.

Commentando l’accordo, il Prof. Ahmet Bolat, Chairman del Board e dell’Executive Committee di Turkish Airlines ha dichiarato: “Il nostro accordo di codeshare con South African Airways rappresenta un passo significativo per consolidare ulteriormente la nostra presenza nel mercato africano e rinforzare la cooperazione tra la Turchia e il Sudafrica. In qualità di più grande compagnia aerea non africana operante in Africa, attribuiamo grande importanza alle partnership sostenibili che migliorano la connettività e coltivano valore a lungo termine per i nostri passeggeri”.

Il Prof. John Lamola, CEO di South African Airways, ha dichiarato: “South African Airways accoglie con favore questa partnership di codeshare come un passo strategico nell’espansione di servizi aerei sicuri, affidabili e competitivi per i nostri clienti. Turkish Airlines è un rispettato vettore globale e questa collaborazione riflette il nostro impegno comune a rafforzare la connettività tra l’Africa e la Turchia. Partnership di questa natura svolgono un ruolo importante nel sostenere il turismo, il commercio e lo sviluppo economico sostenibile”.

“Turkish Airlines riconferma la propria posizione di compagnia aerea con la rete più estesa in Africa, collegando i propri passeggeri attraverso 65 destinazioni in 41 Paesi del continente. Il nuovo accordo di codeshare con South African Airways migliorerà ulteriormente questa connettività, ampliando l’accesso a destinazioni chiave per i passeggeri di Turkish Airlines in Sudafrica e offrendo ai passeggeri di South African Airways l’accesso alla rete senza pari di Turkish Airlines che copre 355 destinazioni in 131 Paesi”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)