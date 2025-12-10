Airbus Helicopters: primo ordine in Australia per l’H160

Airbus si è assicurata il primo ordine per l’elicottero H160 in Australia, con la privately-owned logistics and supply chain enterprise australiana, Linfox, che ha effettuato l’acquisto. Il nuovo aeromobile, che sarà utilizzato per passenger transportation missions in tutta l’Australia, segna il primo acquisto di Linfox con Airbus.

“L’ordine fa seguito ad un tour dimostrativo di quattro settimane in Australia, durante il quale l’H160 ha effettuato oltre 60 voli e ha volato per oltre 2.000 chilometri attraverso il paese. Questo tour dimostrativo di successo e il successivo ordine sottolineano l’idoneità dell’aeromobile per i diversi ambienti operativi australiani e la crescente domanda per la prossima generazione di rotary-wing aircraft nella regione”, afferma Airbus.

“Siamo entusiasti di prendere in consegna l’Airbus H160. È il nostro primo aeromobile con Airbus e non vediamo l’ora di instaurare un lungo rapporto con un’azienda così fidata che ha una comprovata esperienza di performance, sicurezza e affidabilità”, ha affermato Lindsay Fox, Founder, Linfox Group of Companies.

“Siamo davvero onorati del sostegno di Linfox alle capacità dell’H160 e lieti di dare il benvenuto a Linfox come nuovo cliente di Airbus Helicopters”, ha affermato Olivier Michalon, Executive Vice President of Global Business at Airbus Helicopters. “Questo primo ordine segna un’importante pietra miliare per Airbus in Australia. Non vediamo l’ora di vedere presto l’H160 prendere il volo nel paese, offrendo un valore eccezionale, maggiore sicurezza ed efficienza alle missioni private e aziendali, nonché a tutte le altre missioni per cui è stato progettato per eccellere, come EMS, law enforcement e altri servizi pubblici”.

“Il multi-mission H160 continua a guadagnare slancio in tutto il mondo, supportando un’ampia gamma di missioni, da emergency medical services and rescue missions, a private travel and offshore operations.

L’H160 è uno degli elicotteri tecnologicamente più avanzati al mondo, progettato e costruito per offrire i più alti livelli di sicurezza operativa fornendo allo stesso tempo un comfort senza pari per gli elicotteri della sua categoria. Equipaggiato con la suite avionica Helionix, l’H160 offre intuitive flight controls, enhanced situational awareness and reduced pilot workload.

Oltre all’ergonomia della cabina, il design dell’H160 riduce l’impatto sull’ambiente e sulla comunità, migliorando al contempo le performance. Le innovative Blue Edge main rotor blades e il rotore di coda Fenestron inclinato riducono il suono percepito fino al 50% rispetto ai design convenzionali”, prosegue Airbus.

“Ottimizzato con i motori Safran Arrano, l’H160 offre una riduzione del 18% del consumo di carburante. È inoltre certificato per volare con un 50% blend of sustainable aviation fuel (SAF). Con un reduced maintenance footprint e un’architettura di supporto semplificata, l’aeromobile offre eccezionale disponibilità ed efficienza in termini di costi per gli operatori di tutti i settori.

Progettato per soddisfare le esigenze di missioni diverse e ad alto rischio, l’H160 eccelle in ambienti in cui l’affidabilità e l’adattabilità sono fondamentali. La sua cabina ampia, la visibilità senza ostacoli e le rapide capacità di riconfigurazione lo posizionano come una scelta eccezionale per le operazioni multiruolo.

L’H160 è entrato in servizio in Brasile, Canada, Cina, Francia, India, Giappone, Corea, Malesia, Filippine, Arabia Saudita, Regno Unito, Stati Uniti e molti altri paesi europei”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)