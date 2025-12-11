dnata si espande a Milano potenziando le attività cargo

dnata, leader mondiale nel settore dei servizi aeroportuali e Travel, ha annunciato un investimento di oltre 25 milioni di euro per la realizzazione di una struttura cargo all’avanguardia presso l’Aeroporto di Milano Malpensa (MXP) tramite la sua controllata Airport Handling.

Questo progetto strategico conferma l’impegno di dnata nello sviluppo di infrastrutture ad alte prestazioni in mercati con forte potenziale di crescita a lungo termine.

“L’espansione di Airport Handling è frutto di una gara indetta dal Gruppo SEA, gestore degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. Il progetto creerà 200 nuovi posti di lavoro a livello locale, consolidando la leadership dell’azienda come principale fornitore di servizi di assistenza a terra in Italia.

La nuova struttura sorgerà nell’area Malpensa Cargo City, con una superficie di 10.000 m² e una capacità di movimentazione annua superiore a 100.000 tonnellate. Progettata secondo i più elevati standard del settore, garantirà la gestione sicura ed efficiente di ogni tipologia di merce: prodotti deperibili, farmaci, merci pericolose, animali vivi, motori aeronautici e veicoli.

In linea con la strategia globale di dnata, la struttura sarà dotata di tecnologie per l’efficienza energetica: pannelli fotovoltaici per energia rinnovabile; isolamento termico avanzato; illuminazione LED ad alte prestazioni.

Magazzino e uffici sfrutteranno la luce naturale e saranno dotati di sistemi di riscaldamento e raffreddamento a basso consumo. Inoltre, il sito includerà infrastrutture per operazioni a terra a basse emissioni. L’apertura è prevista per settembre 2027″, afferma dnata.

Alberto Morosi, CEO di Airport Handling, ha dichiarato: “Questa espansione nel cargo è un investimento strategico che conferma il nostro impegno a lungo termine in Italia. Milano è un hub chiave per aviazione e commercio, e vediamo solide prospettive di crescita, spinte da e-commerce, farmaceutica e prodotti deperibili. Integrare i servizi cargo nel nostro portfolio è stato un passo naturale grazie alla nostra esperienza consolidata nei servizi di rampa e passeggeri”.

Ha poi aggiunto: “Questo investimento darà slancio all’ecosistema logistico locale, creando valore per aziende e comunità. Ringraziamo il Gruppo SEA per la fiducia e siamo pronti a stabilire nuovi standard in Italia”.

Clive Sauvé-Hopkins, CEO di dnata Airport Operations, ha dichiarato: “L’Europa è un pilastro della nostra strategia globale. Questo progetto ci consente di sviluppare capacità cargo all’avanguardia in un mercato ad alto potenziale. Continueremo a investire in infrastrutture e tecnologie per garantire servizi di eccellenza”.

Francesco Raschi, Direttore Cargo e Real Estate di SEA Milan Airports, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di annunciare questo importante progetto. Un traguardo che segna una tappa fondamentale nella continua evoluzione di Malpensa Cargo City, rafforzandone il ruolo di strategico hub logistico in Europa. La partnership con dnata, leader mondiale nei servizi di assistenza aeroportuale, riflette il nostro impegno verso l’eccellenza e l’innovazione nelle infrastrutture cargo. Questa collaborazione non solo migliorerà le capacità operative, ma genererà anche un valore significativo per l’economia locale e l’ecosistema logistico in generale”.

“La nuova struttura cargo a Milano rafforzerà il ruolo di Airport Handling come fornitore di servizi di assistenza a terra completamente integrato nella regione. Oggi l’azienda supporta oltre 60 compagnie aeree con servizi di rampa e passeggeri, gestendo circa 80.000 voli all’anno tra Malpensa e Linate. Con la recente espansione a Fiumicino, Airport Handling consolida ulteriormente la propria presenza sul mercato italiano

dnata opera in oltre 90 aeroporti in 16 Paesi, offrendo servizi di movimentazione a terra e cargo sicuri e affidabili. Nel corso dell’anno finanziario 2024-25, i team dnata hanno gestito 3,1 milioni di tonnellate di merci, con una crescita del +9% rispetto all’anno precedente”, conclude dnata.

(Ufficio Stampa dnata – Photo Credite: dnata)