AVIS e ITA Airways siglano un accordo per promuovere la cultura della donazione

AVIS – Associazione Volontari Italiani del Sangue e ITA Airways annunciano oggi la firma di un importante protocollo di collaborazione volto a rafforzare la cultura della donazione di sangue.

“Nell’ambito dell’intesa, ITA Airways avvierà percorsi di informazione e sensibilizzazione rivolti ai propri dipendenti, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sull’importanza della donazione e favorire una partecipazione attiva del personale alle iniziative promosse da AVIS.

L’accordo prevede, inoltre, la diffusione del messaggio di AVIS attraverso i canali di comunicazione di ITA Airways, puntando così a raggiungere il vastissimo pubblico di passeggeri che ogni giorno viaggia con la compagnia italiana di riferimento”, afferma ITA Airways.

Come sottolinea il Presidente nazionale di AVIS, Oscar Bianchi, “le nostre due realtà operano ogni giorno per garantire servizi essenziali alle persone: noi attraverso il dono del sangue, loro attraverso la connessione tra territori e comunità. Con questa convenzione vogliamo unire ancora di più il Paese e accorciare le distanze tra le persone, diffondendo una cultura della solidarietà diffusa, responsabile e capace di generare valore per l’intera collettività”.

Sandro Pappalardo, Presidente di ITA Airways ha dichiarato: “Ringrazio sentitamente il Presidente Bianchi e tutta AVIS per questa preziosa collaborazione. Siamo profondamente convinti che l’impegno verso le persone rappresenti un valore imprescindibile e un pilastro fondante della nostra compagnia. Condividiamo la stessa attenzione verso la collettività e crediamo che iniziative come questa siano fondamentali per promuovere una reale sostenibilità sociale, capace di unire e rafforzare il tessuto del nostro Paese”.

“Per ITA Airways la sostenibilità è un pilastro strategico nonché un impegno imprescindibile verso le persone e l’ambiente. La Compagnia è consapevole dell’impatto positivo che può generare per la comunità ed esprime il suo impegno nel Manifesto di Sostenibilità “Under The Same Sky” con l’obiettivo di creare valore per i clienti, le comunità e il nostro Paese anche attraverso partnership con organizzazioni non-profit.

I donatori sono complessivamente 1.678.573 (28 ogni 1.000 abitanti), il 66% è composto da uomini e il 34% da donne. Ogni anno vengono effettuate oltre 3 milioni di donazioni. Nei primi 10 mesi del 2025, si è registrato un incremento dell’1% della quantità di plasma inviata alla produzione farmaceutica, superando le 767 tonnellate”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)