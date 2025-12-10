Emirates chiude l’anno aggiudicandosi altri 5 global awards

Emirates informa: “Emirates chiude il 2025 in bellezza, aggiudicandosi altri 5 riconoscimenti globali, questa volta alla 32a edizione dei World Travel Awards, tenutasi in Bahrain. Oltre al portfolio di oltre 20 riconoscimenti ricevuti nel 2025, gli ultimi titoli celebrano Emirates come brand leader nel settore delle compagnie aeree, oltre a riconoscere il suo pluripremiato sistema di intrattenimento in volo ice, ad ulteriori riconoscimenti per l’esperienza di bordo in First Class e le First Class Lounge di Emirates, a un altro riconoscimento a Emirates Skywards, come ‘World’s Leading Airline Rewards Programme 2025’“.

Gli ultimi 5 riconoscimenti di Emirates ai World Travel Awards:

World’s Leading Airline Brand 2025: Emirates

World’s Leading Airline Inflight Entertainment 2025: Emirates

World’s Leading Airline Rewards Programme 2025: Emirates – Skywards

World’s Leading Airline – First Class 2025: Emirates

World’s Leading Airline Lounge – First Class 2025: Emirates First Class Lounge presso l’Emirates Terminal 3, Dubai International Airport

“A novembre, Emirates è stata eletta ‘Best Airline in the World’ per l’ottavo anno consecutivo, in occasione degli stimati ULTRAs travel awards. Grazie ai voti della rete globale di Ultratravel, composta da 1,2 milioni di viaggiatori, Emirates si è aggiudicata anche il premio ‘Airline with the Best Premium Economy Class’, oltre al prestigioso ‘Lifetime Achievement Award for Services to Global Aviation’ conferito a Sir Tim Clark. Aviation Business Middle East ha inoltre conferito a Emirates il premio ‘Best First Class of the Year’ e il prestigioso riconoscimento ‘Airline of the Year’.

Emirates ha inoltre vinto i riconoscimenti ‘Best International Airline’, ‘Best International First Class’ e ‘Best International Airline Lounge’ ai Forbes Travel Guide Verified Air Travel Awards 2025, oltre al premio ‘Best Long-Haul Airline’ ai The Times and The Sunday Times Travel Awards 2025. Sir Tim Clark è stato inoltre recentemente insignito dalla Wings Club Foundation del prestigioso Distinguished Achievement Award.

A settembre, Emirates ha ricevuto un riconoscimento globale all’APEX/IFSA Global EXPO di Long Beach, in California, vincendo due importanti premi: il ‘2026 APEX Best™ Global Entertainment Award’ per il suo inflight entertainment system – ice, e il ‘2026 APEX WORLD CLASS™’ award per tutti gli aspetti dell’esperienza cliente e del brand della compagnia aerea”, prosegue Emirates.

“All’inizio del 2025 Emirates ha ricevuto diversi premi, tra cui ‘Best Long-Haul Airline’ ai Telegraph Travel Awards, ‘2025’s Most Recommended Global Brand’ by YouGov e diverse categorie ai Business Traveller Middle East Awards, tra cui ‘Best Airline Worldwide’ per il 12° anno consecutivo, ‘Best First Class’, ‘Best Premium Economy Class’ e ‘Best Airport Lounge in the Middle East’“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)