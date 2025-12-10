ITA Airways adotta la tecnologia Iris di nuova generazione a bordo dei propri voli

Viasat Inc., leader globale nelle comunicazioni satellitari, ha annunciato oggi che ITA Airways, vettore di riferimento in Italia, ha adottato la tecnologia Iris per i propri voli.

Il programma Iris dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), pluripremiato e sviluppato nell’ambito della direzione Connectivity and Secure Communications di ESA, è guidato da Viasat, e sfrutta le tecnologie satellitari di nuova generazione per contribuire alla modernizzazione del programma di gestione del traffico aereo (Air Traffic Management, ATM).

Il servizio è supportato da Iris Service Provider e da ESSP, partner chiave del progetto, che detiene la certificazione EASA per l’erogazione dei servizi Iris e ha coinvolto i 19 principali fornitori di servizi di navigazione aerea (Air Navigation Service Providers, ANSP) nella fase di voli pre-commerciali, un periodo di validazione cruciale prima della fase di dispiegamento. Questa fase si concluderà entro la fine del 2025. A partire dal 2026 inizierà la fase commerciale, con l’obiettivo di integrare 28 ANSP del “Single European Sky (SES) 2+” entro il 2032, supportando le operazioni di oltre 1.100 aeromobili dotati di tecnologia Iris che voleranno in Europa.

Il programma Iris concretizza l’iniziativa per il Single European Sky, che mira a riformare l’ATM in Europa, e annovera ITA Airways tra le compagnie aeree che guidano il cambiamento. La tecnologia Iris sarà inizialmente implementata su quattro Airbus A320neo di ITA Airways.

Iris consentirà a ITA Airways di ottenere una maggiore efficienza operativa, grazie a riduzioni nei consumi di carburante e delle emissioni, e contestualmente di dare il proprio contributo alla modernizzazione dello spazio aereo europeo. Si tratta di un passaggio cruciale nel processo di transizione dell’industria verso la neutralità climatica e operazioni 4D-TBO (trajectory-based operations).

Offerto come una capacità completamente sviluppata e certificata da Airbus sugli aeromobili delle famiglie A320 e A330, Iris abilita le operazioni iniziali 4D-TBO, per condividere informazioni operative basate sulla traiettoria e sull’intento. Ciò consente alle compagnie aeree di evitare i circuiti di attesa, calcolare le rotte più brevi disponibili, volare a quote ottimali e beneficiare di profili di salita e discesa continui. Apre inoltre la strada a comunicazioni multilink tramite data link utilizzando i metodi VDL2 e Iris SATCOM, fondamentali per la modernizzazione dell’ATM. Iris è alimentato dalla piattaforma di connettività SwiftBroadband-Safety (SB-S) di Viasat.

ITA Airways opererà voli abilitati a Iris sulle rotte da Milano e Roma verso destinazioni in tutta Europa.

Joerg Eberhart, CEO e Direttore Generale di ITA Airways, ha dichiarato: “L’introduzione della tecnologia Iris sui nostri aeromobili rappresenta un passo significativo nel miglioramento dell’efficienza operativa e della sostenibilità ambientale. In ITA Airways siamo profondamente impegnati a sostenere la modernizzazione dello spazio aereo europeo come parte della roadmap verso il Single European Sky, e a svolgere un ruolo attivo nello sviluppo del programma di gestione del traffico aereo (ATM). Attraverso questa partnership con Viasat, ESA ed ESSP, miglioreremo la puntualità dei voli, ottimizzeremo il consumo di carburante e ridurremo ulteriormente le emissioni. Questa iniziativa si integra perfettamente con il nostro programma di rinnovo della flotta, che già comprende il 69% di aeromobili di nuova generazione, offrendo maggiore valore ai nostri passeggeri e contribuendo a un futuro più sostenibile per il trasporto aereo in Italia e in Europa”.

Joel Klooster, SVP, Flight Safety and Advanced Air Mobility di Viasat, ha affermato: “Siamo entusiasti di vedere Iris prendere il volo sui voli di ITA Airways in Europa. ITA Airways ha da tempo aderito agli obiettivi dell’iniziativa per il Single European Sky. È stato fantastico lavorare così a stretto contatto con loro, oltre che con i nostri partner ESA ed ESSP, per portare i benefici della tecnologia Iris di nuova generazione a un numero sempre maggiore di voli e passeggeri in Europa. Non vediamo l’ora di assistere al successo di questi voli e di estendere presto il programma a ulteriori rotte e compagnie aeree”.

Laurent Jaffart, Direttore della divisione Connectivity and Secure Communications di ESA, ha dichiarato: “Con l’ingresso di ITA Airways nel servizio Iris, è stato raggiunto un ulteriore traguardo a sostegno della visione della Commissione Europea per un Single European Sky: uno spazio aereo efficiente e sostenibile. L’adozione di Iris rappresenta una soluzione chiave, basata su tecnologia spaziale, per la gestione del traffico aereo in Europa, e aprirà la strada a un utilizzo su scala globale. Attraverso il sostegno a Iris nell’ambito di una partnership pubblico-privata con l’ESA, siamo orgogliosi di mettere la nostra esperienza al servizio di un progetto condiviso con i principali attori dell’aviazione, in Europa e oltre”.

Charlotte Neyret, CEO di ESSP, ha aggiunto: “Siamo lieti che ITA Airways stia ora utilizzando il servizio Iris, segnando un passo avanti fondamentale nell’espansione delle operazioni in Europa. Si tratta di un traguardo strategico che evidenzia il ritmo crescente di adozione e la sempre maggiore rilevanza di Iris nel settore dell’aviazione europea. L’ingresso di un’altra importante compagnia aerea europea rafforza la rete, estende l’utilizzo di Iris a un numero maggiore di spazi aerei e conferma la fiducia crescente nell’affidabilità e nell’impatto del servizio. È un successo che riflette sia i progressi raggiunti sia il potenziale futuro, aprendo nuove opportunità di crescita in tutta la regione”.

Negli ultimi anni, il programma Iris ha ampliato il proprio raggio d’azione a livello globale. La Iris SATCOM Global Solution si concentrerà sulle tecnologie e sulle certificazioni necessarie per condividere i benefici di Iris in termini di risparmio di carburante, CO2 e riduzione della congestione.

Iris è ora pronto per essere valutato ed esteso all’uso in altre regioni del mondo, come l’Asia e le Americhe. Entro il 2028, Iris sarà nella posizione ideale per consentire l’ottimizzazione dei voli a livello globale, rendendo i voli più sostenibili ed efficienti.

