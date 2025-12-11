Air France: nuova lounge in arrivo a London Heathrow

Nella primavera del 2026 Air France inaugurerà una nuova lounge che promuoverà l’arte dell’ospitalità francese, situata nel Terminal 4 di London Heathrow airport. Questo nuovo spazio esclusivo sarà riservato ai clienti La Première, Business (escluse le Business Light fares) e Flying Blue Elite Plus della compagnia aerea, nonché ai viaggiatori idonei che volano con KLM e le compagnie aeree partner di SkyTeam.

“Progettata interamente dai team di Air France in collaborazione con l’agenzia SGK Brandimage, la lounge avrà una superficie di oltre 750 m2 e offrirà circa 150 posti a sedere. I viaggiatori avranno accesso a sale ristorazione che propongono un’eccellente cucina francese e a un ampio bar con una raffinata selezione di vini e champagne francesi. Saranno inoltre disponibili aree dedicate alla spa e al relax e uno spazio per lavorare. Questa nuova lounge garantisce ai clienti un’oasi di tranquillità e raffinatezza, prima dell’imbarco o tra un volo e l’altro”, afferma Air France.

“Rappresentando un aeroporto strategico sulla rete a medio raggio di Air France, la compagnia aerea opererà fino a sette voli giornalieri quest’inverno tra London Heathrow e Paris-Charles de Gaulle, da dove i clienti possono raggiungere tutte le destinazioni della sua rete globale tramite l’hub parigino. A partire dal 29 marzo 2026 Air France servirà anche l’aeroporto di London Gatwick, con due voli giornalieri in partenza da Paris-Charles de Gaulle“, conclude Air France

(Ufficio Stampa Air France)