Lufthansa Group: cambiamenti nel Top Management di Eurowings e SunExpress

Lufthansa Group informa: “Max Kownatzki (53), attualmente Chief Executive Officer of SunExpress, assumerà il ruolo di CEO of Eurowings il 1° febbraio 2026. Succede a Jens Bischof, che lascerà il management board alla fine dell’anno dopo oltre cinque anni alla guida di Eurowings e oltre 35 anni in posizioni dirigenziali all’interno di Lufthansa Group.

Marcus Schnabel (45), attualmente Head of Ground Operations for Lufthansa Airlines in Munich, succederà a Max Kownatzki e assumerà la carica di Chief Executive Officer of SunExpress a partire dal 1° febbraio 2026″.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG, ha commentato: “Jens Bischof ha plasmato e fatto progredire in modo significativo Eurowings negli ultimi cinque anni. Ha trasformato la compagnia aerea nel principale leisure carrier tedesco nel mercato altamente competitivo dei voli point-to-point, riposizionandola al contempo come European carrier with international bases. Sotto la sua guida, Eurowings ha intrapreso con successo la strada della redditività.

Con Max Kownatzki, acquisiamo un top manager per Eurowings che proseguirà il percorso di successo della compagnia. La sua esperienza come CEO di SunExpress, la sua lungimiranza strategica e i suoi elevati standard di eccellenza operativa lo rendono il candidato ideale per questo ruolo.

Marcus Schnabel apporta la competenza e la spinta imprenditoriale necessarie, in qualità di experienced airline manager, per guidare SunExpress in una fase cruciale di crescita. Sono fiducioso che proseguirà con successo lo sviluppo strategico e operativo della compagnia aerea.

Sono particolarmente lieto che saremo in grado di ricoprire queste posizioni di leadership strategicamente importanti all’interno di Lufthansa Group con personale interno”.

“Max Kownatzki conosce bene Eurowings: nel 2015 ha ricoperto il ruolo di Chief Commercial Officer of Eurowings Europe e successivamente quello di Senior Vice President, responsabile dello sviluppo commerciale di Eurowings. Ha iniziato la sua carriera nel 2002 presso la società di consulenza strategica Oliver Wyman, dove ha lavorato come Senior Partner fino al 2013, fornendo consulenza a compagnie aeree internazionali, con particolare attenzione ad alleanze e tematiche commerciali. Successivamente, è diventato Chief Strategy Officer di Jetstar Group, una sussidiaria di Qantas Airways, prima di assumere la responsabilità riguardo network planning and strategic alliances per le Lufthansa Group hub airlines nel 2017. È stato inoltre member of the supervisory board of Air Dolomiti. Da aprile 2020 è CEO di SunExpress.

Max Kownatzki ha studiato Economia Aziendale presso l’Università di San Gallo, dove ha conseguito il dottorato. Possiede inoltre una licenza di pilota commerciale.

Marcus Schnabel vanta 20 anni di esperienza dirigenziale all’interno di Lufthansa Group. La sua carriera include senior positions con responsabilità per flight and ground operations, safety and security processes all’interno di Lufthansa Group, nonché operations planning and management presso SWISS in Zurich. Dal 2024 è responsabile delle Ground Operations and Deputy Head Lufthansa presso il Lufthansa 5-Star hub in Munich, dove ricopre il ruolo di Munich Hub Deputy Head. In tutti i suoi ruoli, ha costantemente promosso l’eccellenza commerciale, la qualità, l’efficienza e l’innovazione in ambienti operativi complessi.

Marcus Schnabel ha studiato Economia Aziendale presso l’Università Ludwig-Maximilian di Monaco e la FernUniversität Hagen. Possiede inoltre una licenza di pilota professionista”, conclude Lufthansa Group.

Max Kownatzki è stato nominato nuovo CEO di Eurowings

Eurowings informa: “Passaggio del testimone alla più grande leisure airline tedesca: Max Kownatzki, CEO di SunExpress per quasi sei anni, assumerà la carica di Chairman of the Executive Board of Eurowings il 1° febbraio 2026. Succede a Jens Bischof, che lascerà la carica di CEO a fine anno dopo oltre cinque anni alla guida di Eurowings e oltre 35 anni in ruoli dirigenziali all’interno di Lufthansa Group.

Sotto la guida di Jens Bischof, che ha assunto la guida di Eurowings a marzo 2020 nel pieno della global coronavirus crisis, la compagnia aerea ha realizzato una svolta straordinaria e sostenibile. La compagnia, precedentemente in perdita, si è trasformata in una delle compagnie aeree di maggior successo di Lufthansa Group. Quest’anno, Eurowings è stata nominata “Best Low-Cost Airline in Europe” dalla prestigiosa agenzia di rating Skytrax“.

“Jens Bischof ha guidato Eurowings attraverso una delle fasi più difficili dell’aviazione con straordinaria passione, coraggio e una chiara attenzione al cliente. Non solo ha stabilizzato la compagnia aerea, ma ne ha anche ridefinito l’identità come compagnia aerea forte, affidabile e apprezzata in Europa. Il suo lavoro ha lasciato il segno: sui nostri ospiti, sui nostri dipendenti e sull’intero Lufthansa Group”, sottolinea Michael Niggemann, Member of the Executive Board of the Lufthansa Group. “Grazie alla sua proposta in termini di qualità e servizio, Eurowings è ora un brand che ispira fiducia ed entusiasmo sia tra i clienti che tra i dipendenti. Per questo, merita il nostro massimo rispetto e la nostra più profonda gratitudine”.

“Anche il successore di Bischof, Max Kownatzki, vanta un curriculum impressionante. Il 53enne ha guidato la compagnia aerea turco-tedesca SunExpress – una joint venture tra Lufthansa Group e Turkish Airlines – fuori dalla crisi coronavirus in qualità di CEO, guidandola verso risultati record. Lo scorso anno SunExpress ha aumentato il fatturato del 23%, raggiungendo i 2,2 miliardi di euro, e ha trasportato circa 15 milioni di passeggeri, un numero mai registrato prima nella storia della compagnia”, prosegue Eurowings.

“Con Max Kownatzki, Eurowings acquisisce un leader che unisce visione strategica, eccellenza operativa e una grande passione per il mondo del volo. Comprende le dinamiche del business del trasporto aereo internazionale come pochi altri, e comprende Eurowings”, ha continuato Niggemann. “Sono convinto che non solo proseguirà il percorso di successo di Eurowings, ma lo svilupperà ulteriormente con coraggio. La sua energia, la sua competenza e la sua attenzione al futuro porteranno Eurowings a un livello superiore”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Eurowings – Photo Credits: Lufthansa Group)