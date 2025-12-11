SAS si prepara a trasportare i tifosi per la 2026 World Cup

SAS informa: “Scandinavian Airlines garantisce ai tifosi di Norvegia, Danimarca e Svezia un viaggio senza intoppi per raggiungere la FIFA World Cup la prossima estate. Con voli diretti attraverso l’Atlantico e solide partnership, SAS è la scelta naturale per i tifosi diretti alle partite nei paesi ospitanti: Stati Uniti, Messico e Canada.

Con partenze giornaliere dalla Scandinavia verso i principali aeroporti statunitensi, SAS offre ai tifosi opzioni di viaggio flessibili verso tutte le città ospitanti degli Stati Uniti. Grazie a partner come Delta Air Lines, i viaggiatori hanno accesso a numerosi collegamenti negli Stati Uniti, inclusi servizi diretti per Città del Messico e Guadalajara da hub come Atlanta, Washington D.C. e New York. Il nuovo accordo di codeshare con Aeromexico rafforza ulteriormente la connettività, offrendo opportunità di viaggio senza interruzioni per Città del Messico e Guadalajara dal Nord America.

SAS opera anche voli diretti per il Canada, ora ulteriormente supportati da un nuovo accordo di codeshare con WestJet che rafforza la connettività tra Scandinavia e Canada”.

“La FIFA World Cup è un’esperienza unica nella vita per molti tifosi e SAS è orgogliosa di rendere il viaggio semplice e affidabile. Grazie ai nostri solidi hub scandinavi e all’ampia rete transatlantica, i tifosi possono raggiungere facilmente gli stadi di Stati Uniti, Messico e Canada. SAS è la scelta ovvia per i viaggiatori provenienti da Norvegia, Danimarca e Svezia diretti alla Coppa del Mondo”, afferma Paul Verhagen, Executive Vice President and Chief Commercial Officer at SAS.

“La Norvegia si è già assicurata un posto alla FIFA World Cup 2026 e i tifosi non vedono l’ora di seguire la squadra lungo la costa orientale degli Stati Uniti. SAS offre due voli giornalieri da Oslo a New York (JFK e Newark), facilitando il raggiungimento del MetLife Stadium nel New Jersey. I tifosi possono anche raggiungere New York tramite gli hub SAS di Stoccolma Arlanda e Copenhagen Kastrup, con collegamenti per Boston.

Inoltre, SAS opera voli diretti dalla Scandinavia a Boston e offre anche un servizio diretto per Washington Dulles International Airport, un comodo punto di partenza sia per Boston che per New York.

La qualificazione della Danimarca è ancora da decidere, con la finale decisiva dei playoff prevista per marzo 2026. Se la Danimarca si qualificasse, la squadra si unirebbe al Gruppo A insieme a Messico, Corea del Sud e Sudafrica.

SAS semplifica l’accesso alle partite per i tifosi danesi. La compagnia aerea opera voli diretti da Copenhagen ad Atlanta (ATL) cinque volte a settimana, dove si giocherà la potenziale partita della Danimarca contro il Sudafrica. Inoltre, Atlanta è un ottimo snodo per i viaggi di proseguimento verso il Messico, con comodi collegamenti sia con Città del Messico che con Guadalajara.

I viaggiatori possono anche volare direttamente da Copenhagen a Washington D.C. o New York. Entrambe le città offrono voli diretti per Città del Messico e Guadalajara tramite i partner SkyTeam, offrendo opzioni flessibili per raggiungere le città ospitanti.

Il nuovo accordo di codeshare con Aeromexico rafforza ulteriormente la connettività, offrendo un accesso senza interruzioni alle principali città ospitanti messicane.

La Svezia affronterà anch’essa un cruciale playoff a marzo 2026 per assicurarsi un posto al torneo. In caso di successo, la Svezia si unirà al Gruppo F con Paesi Bassi, Giappone e Tunisia.

SAS offre voli diretti da Stoccolma a New York (Newark Liberty International Airport), con opzioni di proseguimento verso le città ospitanti. I tifosi possono anche raggiungere New York comodamente via Oslo e Copenhagen, garantendo flessibilità in tutta la Scandinavia.

Inoltre, SAS opera un servizio diretto per Atlanta (ATL), che in generale è un hub perfetto per i viaggi di proseguimento verso il Messico e altre destinazioni. Inoltre, il nuovo accordo di codeshare con Aeromexico garantisce un accesso senza interruzioni a Monterrey, mentre l’adesione di SAS a SkyTeam insieme a Delta Airlines garantisce un’ampia connettività nazionale e internazionale negli Stati Uniti e oltre”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)