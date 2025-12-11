Boeing consegna il B-52 con il nuovo radar alla U.S. Air Force per i test

Boeing ha consegnato il primo B-52 Radar Modernization Program (RMP) flight test aircraft alla U.S Air Force per i test con il 412th Test Wing presso la Edwards Air Force Base in California.

“Il test aircraft è dotato di un APQ-188 active electronically scanned array radar system, simile a quelli dei fighter aircraft. Gli aggiornamenti dell’RMP sono una parte fondamentale dei più ampi sforzi di modernizzazione del B-52, che manterranno la capacità fino al 2050 e oltre. I test presso Edwards AFB seguono l’integrazione a terra e i controlli funzionali iniziali del sistema completati presso la struttura Boeing di San Antonio”, afferma Boeing.

“Il nuovo radar aumenterà significativamente l’efficacia del B-52 migliorando la situational awareness e accelerando la target prosecution”, afferma Troy Dawson, vice president of Boeing Bombers. “Questa fase del programma è dedicata a testarlo fin dall’inizio, in modo da poter eseguire il full radar modernization program”.

“I dati raccolti durante i test informeranno le successive fasi di test di sviluppo e il previsto retrofit dei 76 B-52 operativi.

RMP include anche due Display and System Sensor Processors come mission computers per integrare il radar con i B-52 systems, insieme a due large 8×20-inch high-definition touchscreens nelle Nav and Radar Nav stations for radar imagery, control and legacy displays e due controller manuali per radar operation. Il sistema è dotato di upgraded cooling, che fornisce liquid cooling per il radar e engine bleed-air heating per condizioni molto fredde”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)