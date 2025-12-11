Diamond Aircraft consegna il primo nuovo European-Built DA20 ad Aviation Academy Austria

Diamond Aircraft annuncia la consegna di successo del primo DA20i Katana di nuova produzione dal suo rilancio.

“L’aereo è stato consegnato all’Aviation Academy Austria (AAA) durante una cerimonia speciale presso la sede di Diamond Aircraft a Wiener Neustadt venerdì 28 novembre. Questo aereo è il primo di due DA20i Katana ordinati da AAA, con la consegna del secondo prevista all’inizio del 2026.

Il DA20i Katana, un two-seater single-engine piston aircraft, è stato a lungo celebrato per le sue performance, l’affidabilità e valore formativo. Rispondendo alla crescente domanda da parte delle scuole di volo e dei proprietari privati, Diamond Aircraft ha ripreso la produzione europea all’inizio di quest’anno. L’ultimo modello è dotato di un motore Rotax 912 iSc3 Sport per un’efficienza moderna e di un Garmin G500TXi glass cockpit, che offre avionica avanzata, interfaccia touchscreen e situational awareness migliorata per il training environment di oggi”, afferma Diamond Aircraft.

“Siamo entusiasti di accogliere il nuovo DA20i Katana nella nostra flotta”, ha affermato Oliver Karall, CEO di Aviation Academy Austria. “Questo velivolo si allinea perfettamente con la nostra missione di fornire soluzioni di addestramento all’avanguardia. La sua combinazione di design collaudato e tecnologia all’avanguardia consentirà ai nostri studenti di sperimentare il meglio dell’addestramento al volo moderno. Non vediamo l’ora di aggiungere i due nuovi DA20i alla nostra flotta già esistente di sette DA20i, quattro DA40NG e due DA42NG-VI”.

Jane Wang, Director Sales, Marketing and Flight Ops at Diamond Aircraft Austria, ha aggiunto: “Il rilancio della produzione del DA20i Katana e la consegna della prima unità in Europa, segna un altro capitolo entusiasmante per Diamond Aircraft e per i nostri clienti. Il DA20i unisce tradizione e innovazione, rendendolo la scelta ideale per le scuole di volo come AAA che sono impegnate a plasmare la prossima generazione di piloti”.

“Con il suo composite airframe, l’avionica avanzata e l’efficiente propulsore, il DA20i Katana continua l’eredità di eccellenza ingegneristica di Diamond Aircraft. Questa consegna sottolinea l’impegno di Diamond nel supportare le organizzazioni di addestramento al volo in tutto il mondo con velivoli che combinano sicurezza, performance e innovazione”, conclude Diamond Aircraft.

Wanfeng Group e Diamond Aircraft partecipano a Aero Asia 2025

Wanfeng Group ha fatto una grande apparizione ad Aero Asia 2025 con il suo fixed-wing aircraft brand Diamond Aircraft e l’eVTOL brand Volocopter, mettendo in mostra le sue capacità leader nei global general aviation and low-altitude economy sectors.

“In qualità di produttore leader a livello mondiale di velivoli ad ala fissa, Diamond Aircraft ha ottenuto riconoscimenti internazionali per la sua filosofia di progettazione avanzata e le eccezionali prestazioni di volo. Il modello di punta DA50 RG, esposto all’airshow, ha dimostrato una tecnologia all’avanguardia negli high-end light aircraft. Nel frattempo, Volocopter, pioniere nel settore eVTOL, ha presentato la sua gamma completa di prodotti tra cui Volocity, VoloRegion e Volo X Pro, evidenziando soluzioni innovative e risultati nella Urban Air Mobility (UAM). L’esposizione congiunta di questi due marchi ha sottolineato i punti di forza di Wanfeng Group nella ricerca e sviluppo, nella produzione e la sua influenza di vasta portata nel panorama dell’aviazione globale.

L’airshow ha prodotto risultati sostanziali di espansione del mercato. Wanfeng Group ha stabilito una partnership strategica a lungo termine con la canadese Mondial Flight Academy, raggiungendo un accordo per bulk aircraft purchases. La società ha inoltre ottenuto intenzioni di acquisto con diversi distributori di aeromobili Diamond nella regione Asia-Pacifico, tra cui Aviation Hub e Asian Aerospace Services”, afferma Diamond Aircraft.

“Wanfeng Group continuerà a portare avanti la propria strategia in general aviation and low-altitude economic development. Approfondendo l’integrazione delle risorse globali, rafforzando le capacità di ricerca e sviluppo e di produzione e migliorando i servizi operativi e la collaborazione dell’ecosistema, Wanfeng Group mira ad accelerare la scalable and commercial application of low-altitude aircraft. Questo airshow funge da nuovo punto di partenza per Wanfeng Group per collaborare con partner globali nel plasmare un futuro di alta qualità per l’aviazione e contribuire alla trasformazione della mobilità aerea”, conclude Diamond Aircraft.

Il Diamond Flying Club “Aviators Gathering Diamond Night” illumina Zhuhai

Nella serata di apertura di Aero Asia 2025, il Diamond Flying Club (DFC) ha ospitato il suo evento annuale di punta, la “Diamond Night”, in una brillante celebrazione lungo la città costiera di Zhuhai.

“L’incontro ha riunito Diamond Aircraft Asia-Pacific partners, aircraft owners, flight schools, distributors, and aviation enthusiasts, insieme a rappresentanti dei governi locali, delle ambasciate e dei consolati, delle associazioni di settore e dei media coinvolti in Wanfeng Group. Sullo sfondo della Greater Bay Area, gli ospiti hanno condiviso una passione comune per il volo ed esplorato nuovi orizzonti per l’aviazione generale.

Incentrato sul tema “Make the world better through flying”, l’evento ha unito innovazione tecnologica, fascino culturale e potere dei sogni, segnando non solo un momento clou per il Diamond brand di Wanfeng Group, ma anche favorendo un dialogo transfrontaliero che ha collegato cuori e menti attraverso la cultura dell’aviazione. Dalle novità tecnologiche all’avanguardia ai saloni di cultura aeronautica fino alla stimolante condivisione di storie di volo, ogni segmento ha suscitato entusiasmo e rifletteva lo spirito vibrante della comunità di volo Diamond“, afferma Diamond Aircraft.

“Mr. Xu Zhiliang, Director of Wanfeng Group, ha tenuto il discorso di benvenuto, esprimendo sincera gratitudine agli illustri ospiti. Ha sottolineato che il Diamond Flying Club, come ultima iniziativa di Wanfeng per promuovere la cultura dell’aviazione globale, mira a costruire tre piattaforme chiave: risonanza culturale, condivisione delle risorse, miglioramento dei servizi e sviluppo collaborativo dell’ecosistema all’interno del Diamond Aircraft network. Dopo le edizioni degli eventi in Nord America ed Europa nel 2025, la “Diamond Night” ha fatto il suo brillante debutto a Zhuhai, segnalando il lancio ufficiale del viaggio del DFC nella regione Asia-Pacifico e mostrando l’approccio aperto di Wanfeng Group nell’unire gli appassionati di aviazione in tutto il mondo.

Durante la sessione di esplorazione tecnologica, i responsabili di Diamond Aircraft hanno delineato le visioni future per la intercity and urban air mobility, evidenziando nuove tecnologie, modelli e applicazioni”, prosegue Diamond Aircraft.

“Prossimamente, il Diamond Flying Club continuerà a sfruttare la “Diamond Night” come evento annuale di punta, espandendo l’ecosistema DFC e ispirando ogni decollo con maggiore passione e possibilità, il tutto brillando sempre più sulla scena mondiale”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)