Leonardo al vertice della “A List” di CDP (ex Carbon Disclosure Project)

Leonardo è stata inclusa nella prestigiosa “A list” di CDP (ex Carbon Disclosure Project), organizzazione no profit di rilevanza interazionale, che ogni anno valuta l’impegno di circa 23mila società nella gestione, monitoraggio e disclosure dei rischi e delle opportunità connesse al cambiamento climatico.

“La “A list” è la fascia più alta di valutazione (su una scala da D- ad A) e include le società leader a livello mondiale che si sono distinte per la trasparenza e i risultati nel contrasto al cambiamento climatico.

Questo importante riconoscimento testimonia i significativi progressi compiuti da Leonardo negli ultimi tre anni, che hanno portato al miglioramento della valutazione da A- ad A.

In particolare, nel 2025 Leonardo ha pubblicato, come prima azienda dell’Aerospazio e Difesa, il Transition Plan di Gruppo, definendo il percorso verso un modello di business resiliente, in cui l’elemento centrale è rappresentato dal disaccoppiamento tra crescita e impatti ambientali: economia circolare, efficientamento energetico, biodiversità, scenari di rischio climatico e coinvolgimento dell’intera catena di fornitura sono tra le principali azioni concrete e misurabili. Queste leve trovano piena integrazione nel Piano di Sostenibilità quinquennale, inserito nel Piano Industriale di Gruppo 2025–2029″, afferma Leonardo.

“Il riconoscimento da parte di CDP segue il recente upgrade da parte di MSCI da BBB ad A, e quello di S&P, in cui la gestione delle dimensioni ambientali ha consentito di aumentare il punteggio complessivo a 83 su 100 (+2 punti rispetto all’anno precedente)”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)