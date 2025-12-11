Ryanair: decolla la nuova rotta Torino – Liverpool

Ryanair ha annunciato che il primo volo della sua nuova rotta invernale 2025 Torino-Liverpool decollerà questa settimana, sabato 13 dicembre.

“Ryanair opererà 1 volo a settimana su questa nuova rotta invernale 2025/2026, offrendo ai clienti italiani e piemontesi ancora più scelta e collegamenti regolari ai prezzi più bassi d’Europa”, afferma Ryanair.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di vedere decollare questa settimana il primo volo della nostra nuova rotta invernale 2025 Torino-Liverpool. Questo collegamento rafforza ulteriormente Torino e le montagne piemontesi come destinazione privilegiata per le vacanze invernali per i turisti provenienti dal Regno Unito, collegando al contempo il capoluogo del Piemonte con una città vivace, nota per il suo patrimonio musicale e il suo iconico lungomare, perfetta per un city break invernale.

Questa rotta è solo una delle 31 presenti nel nostro programma invernale 2025 da/per Torino, dove quest’inverno Ryanair offrirà 1,5 milioni di posti a tariffe low cost, con un incremento del 30%. Per la prima volta in assoluto, inoltre, avremo un terzo aeromobile basato a Torino durante l’inverno, per un investimento complessivo di 300 milioni di dollari.

Collaborando strettamente con il team di Torino Airport, abbiamo dimostrato che tariffe competitive e operazioni efficienti sono la chiave per favorire la crescita. Per andare oltre, Ryanair invita il governo italiano a eliminare l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti. Se venisse rimossa, Ryanair risponderebbe con un piano di crescita per l’Italia che prevede 40 aeromobili in più, 20 milioni di passeggeri aggiuntivi, 250 nuove rotte e 15.000 nuovi posti di lavoro in tutta Italia”.

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport ha commentato: “Siamo felici che Ryanair avvii il nuovo volo Torino-Liverpool per la stagione invernale 2025/2026. Con l’aggiunta di questa nuova destinazione, saranno 7 gli aeroporti del Regno Unito collegati direttamente a Torino da Ryanair, confermando l’importanza di questo mercato per il nostro territorio. La crescita di Ryanair sul nostro scalo, con l’aggiunta del terzo aeromobile in base, ci consente di offrire ai nostri passeggeri non solo nuove mete, ma l’inverno più ricco di sempre: moltissime destinazioni servite, come Londra Stansted, Madrid, Dublino, Porto, Brussels Charleroi, Copenhagen, Malta, Marrakech e Siviglia registrano infatti forti aumenti nelle frequenze settimanali”.

L’intero operativo invernale 2025 di Ryanair è disponibile per la prenotazione su ryanair.com.

(Ufficio Stampa Ryanair – Torino Airport – Photo Credits: Ryanair)