Egyptair annuncia la nuova rotta Venezia – Il Cairo

EGYPTAIR, insieme a SAVE, società di gestione dell’aeroporto Marco Polo di Venezia, annuncia l’apertura della nuova rotta Venezia – Il Cairo.

“A partire dal 29 giugno 2026 i passeggeri potranno usufruire di collegamenti bisettimanali, inizialmente il venerdì e il lunedì. La tratta sarà operata con uno dei nuovi aeromobili che EGYPTAIR riceverà nei prossimi mesi da Boeing e Airbus per supportarla nel suo sviluppo internazionale, rafforzando così il network intercontinentale con una flotta più moderna ed efficiente. Ed è proprio in questa strategia globale che si inserisce la scelta di EGYPTAIR di operare nuovi voli da Venezia, area del Nord Est di assoluto interesse strategico sia per il turismo che per i viaggi d’affari.

La nuova rotta rappresenta un ponte tra due città simbolo: Venezia, patrimonio mondiale dell’UNESCO e crocevia europeo, e Il Cairo, metropoli dinamica e porta d’accesso alle meraviglie dell’antico Egitto e dell’Africa in generale”, afferma il comunicato.

“Con questa nuova connessione, EGYPTAIR conferma il proprio impegno a favorire la mobilità internazionale e a promuovere lo scambio culturale ed economico tra Italia e l’Egitto”, prosegue il comunicato.

“L’apertura della rotta Venezia – Il Cairo è un passo importante per rafforzare la nostra presenza in Europa e per offrire ai viaggiatori italiani un accesso diretto e comodo alla capitale egiziana”, ha dichiarato Salah Tawfik, General Manager Italia e Malta di EGYPTAIR. “Siamo riconoscenti a SAVE che ci ha permesso di poter espandere le nostre operazioni in un’area dell’Italia così strategica per noi. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo dei nostri nuovi aerei e di accompagnarli alla scoperta delle bellezze e delle opportunità che l’Egitto e Venezia hanno da offrire”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di accogliere il nuovo collegamento tra Venezia e Il Cairo di EGYPTAIR, con cui abbiamo instaurato fin da subito una stretta collaborazione che ha portato al raggiungimento di questo importante obiettivo”, ha affermato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. “La compagnia di bandiera egiziana, attraverso il suo hub de Il Cairo, garantisce connessioni sull’intera Africa, il continente in più rapida crescita negli ultimi dodici mesi, che al Marco Polo si traduce in un incremento del traffico del 16%. La capitale egiziana, porta naturale verso il Medio Oriente e il Subcontinente indiano, svolge un ruolo cruciale a favore delle imprese, del turismo e dei flussi cosiddetti VFR – visit friends and relatives – del nostro territorio”.

(Ufficio Stampa Egyptair – Gruppo SAVE – Photo Credits: Egyptair)