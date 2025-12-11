EVA Air: da gennaio il collegamento Milano Malpensa – Taipei diventa giornaliero

Dal 16 gennaio 2026 il collegamento di EVA Air Milano-Taipei avrà voli diretti quotidiani.

Eric Hsueh, General Manager della filiale italiana di EVA Air, nel ricordare la data del prossimo 16 gennaio 2026, ha dichiarato di essere molto soddisfatto di questo ultimo anno e, in generale, del triennio 2022-2025 che ha visto una rapida crescita del vettore nel mercato Italia: “Soprattutto siamo estremamente orgogliosi di annunciare il volo giornaliero che collegherà l’Italia a Taiwan da gennaio in poi e che soddisfa la crescente domanda del mercato e conferma la nostra volontà di investire in Italia con una nuova proposta di alto livello. Il nuovo volo diretto tra Milano Malpensa e Taipei offrirà ai nostri passeggeri un collegamento comodo e quotidiano per Taiwan e una connessione altrettanto confortevole e immediata per tutte le destinazioni asiatiche che fanno parte del nostro ampio network. Volare con EVA Air significa anche sperimentare tutta la qualità del suo servizio riconosciuta a livello internazionale.”

“Siamo lieti di accogliere la nuova frequenza giornaliera di EVA Air tra Milano Malpensa e Taipei”, dichiara Aldo Schmid, Head of Aviation Business Development SEA Aeroporti di Milano. “Questa rotta rappresenta un passo significativo nel potenziamento della nostra connettività intercontinentale e conferma il ruolo sempre più centrale di Malpensa come porta d’accesso verso l’Asia. La decisione della compagnia di consolidare la propria presenza su Milano è un chiaro segnale della solidità del mercato italiano e dell’attrattività di Milano come destinazione e punto di origine di rilevanti flussi di traffico sia passeggeri che merci. Il nuovo volo contribuirà a potenziare non solo i flussi turistici e business tra Italia e Taiwan, ma anche le opportunità di scambio culturale e commerciale tra due economie fortemente dinamiche. Siamo lieti di affiancare EVA Air in questo percorso di sviluppo e di mettere a disposizione dei passeggeri un collegamento quotidiano, pienamente coerente con la strategia di sviluppo del nostro network di lungo raggio”.

“L’aeromobile Boeing 787-9 sarà come sempre configurato su tre classi: Economy, Premium Economy e Royal Laurel. Con questa iniziativa, la Compagnia aerea rafforza il proprio impegno verso il mercato italiano e contribuisce a creare un ponte privilegiato per scambi culturali, turistici e commerciali tra i due Paesi. L’Italia, punto di riferimento per l’Europa e meta di viaggio tra le più amate al mondo, e Taiwan, hub dinamico dell’Asia con una delle economie più forti e innovative, saranno ora collegate da una rotta giornaliera che renderà il viaggio ancora più confortevole e accessibile.

Che si tratti di turismo, vacanze culturali, lavoro o affari, i viaggiatori diretti a Taiwan avranno l’opportunità di esplorare la capitale Taipei e volare verso altre destinazioni asiatiche con comodi e immediati collegamenti offerti da EVA Air.

L’introduzione di questo nuovo servizio conferma la strategia di crescita internazionale di EVA Air che continua a distinguersi per gli standard elevati in termini di sicurezza, comfort e ospitalità di bordo. Riconosciuta a livello globale da passeggeri e classifiche di settore, la compagnia arricchisce così ulteriormente il proprio network intercontinentale, offrendo una soluzione competitiva e di qualità per chi viaggia per lavoro, turismo o motivi familiari”, conclude EVA Air.

