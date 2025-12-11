PEGASUS: atterra in Germania il primo aereo

HENSOLDT, Lufthansa Technik Defense e Bombardier Defense hanno raggiunto un’altra tappa fondamentale nel PEGASUS (Persistent German Airborne Surveillance System) programme: il primo aereo è arrivato con successo in Germania.

“Dopo il volo transatlantico dallo stabilimento Bombardier di Wichita, Kansas, l’aereo è atterrato la scorsa settimana presso la sede centrale di Lufthansa Technik ad Amburgo, dove avrà inizio la prossima importante fase del programma.

Guidato da HENSOLDT e avvalendosi delle ampie capacità di Lufthansa Technik, specialista tedesco in MRO (Maintenance, Repair and Overhaul), e di Bombardier, il PEGASUS programme fornirà alle German Armed Forces (Bundeswehr) una state-of-the-art airborne signals intelligence (SIGINT) capability. L’arrivo del primo velivolo segna il passaggio dalla progettazione e sviluppo della piattaforma negli Stati Uniti alla fase di integrazione e certificazione del sistema di missione in Germania”, afferma il comunicato.

“Questa consegna segna un passo decisivo verso la capacità operativa”, ha dichiarato Jürgen Halder, Vice President Airborne SIGINT at HENSOLDT. “Con l’arrivo del primo velivolo ad Amburgo, stiamo entrando nella fase cruciale di integrazione e qualificazione del sistema. Insieme ai nostri partner, stiamo passando dalla progettazione e dai test alla piena implementazione, dando vita alla prossima generazione di airborne intelligence”.

“I Bombardier high-performing Global aircraft sono la scelta ideale per le government missions più impegnative in tutto il mondo”, ha dichiarato Steve Patrick, Vice President, Bombardier Defense. “Siamo orgogliosi di collaborare con HENSOLDT e Lufthansa Technik per contribuire a portare questo next-generation signals intelligence aircraft alle German Armed Forces”.

“Presso Lufthansa Technik ad Amburgo, i prossimi passi includeranno l’integrazione del SIGINT system basato sul Kalaetron Integral di HENSOLDT, l’installazione della mission cabin e l’integrazione di additional military and communication systems. Inoltre, l’azienda si occuperà della certificazione civile e militare del velivolo. Parallelamente, sono già in corso i preparativi per il supporto all’entrata in servizio, tra cui la formazione del personale tecnico e di volo e la creazione e fornitura della documentazione tecnica, per garantire una transizione fluida all’uso operativo”, prosegue il comunicato.

“Vedere il velivolo PEGASUS tornare ad Amburgo per il suo importante capitolo successivo è un momento di orgoglio per i nostri team”, ha dichiarato Michael von Puttkamer, Vice President Special Aircraft Services at Lufthansa Technik. “Questo traguardo segna l’inizio di una nuova entusiasmante fase in cui uniremo tecnologia, artigianato e special mission aircraft expertise per realizzare una delle airborne intelligence platforms più avanzate”.

“HENSOLDT funge da general contractor e detiene la responsabilità complessiva della realizzazione del PEGASUS system, nonché della ground station, delle training facility and data analysis capabilities. Lufthansa Technik Defense funge da prime subcontractor, occupandosi dell’approvvigionamento e della modifica del velivolo e dell’integrazione del reconnaissance system developed sviluppato da HENSOLDT. Bombardier Defense fornisce la piattaforma Global 6000 ad alte prestazioni e supporta il programma con la sua competenza ingegneristica e di collaudo in volo”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Bombardier – Photo Credits: Lufthansa Technik – Bombardier)