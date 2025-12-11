L’Aeroporto di Milano Bergamo ospita la mostra “Emozioni dei Giochi”

L’Aeroporto di Milano Bergamo ospita dal 10 dicembre 2025 al 12 gennaio 2026, negli spazi antistante il Gate A1 del terminal partenze Schengen, la mostra fotografica “EMOZIONI DEI GIOCHI – CULTURE THROUGH SPORT”, nell’ambito del progetto “Itinerari in Lombardia per le ‘Olimpiadi culturali'”, promosso da Regione Lombardia – Direzione Cultura, realizzato da FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs nell’ambito di Cultural Olympiad dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in collaborazione con SACBO.

“Con questa iniziativa, l’aeroporto di Milano Bergamo entra nel clima delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, che da febbraio a marzo concentreranno in Lombardia e nel vicino Trentino centinaia di atleti con i loro tecnici e migliaia di appassionati degli sport della neve e del ghiaccio.

La mostra fotografica propone un viaggio tra immagini, emozioni e imprese leggendarie: l’allestimento rende omaggio ai campioni olimpici e paralimpici della Lombardia e di Bergamo, protagonisti di storie di talento e determinazione, oltre che a una celebrazione visiva dei Giochi Olimpici Invernali, dove la bellezza dello sport si trasforma in esperienza da vivere.

Il Progetto, coerente con il “Programma Triennale per la Cultura 2023 – 2025” e inserito nel palinsesto dell’Olimpiade Culturale di Fondazione Milano Cortina 2026, è volto a promuovere i territori olimpici e la legacy delle Olimpiadi e accompagnare i cittadini lombardi e le istituzioni locali in un percorso di avvicinamento ai Giochi in una prospettiva integrata tra le diverse politiche: sport, cultura, turismo, scuola”, afferma SACBO.

“Alla cerimonia di apertura dell’allestimento sono intervenuti: Giovanni Sanga, presidente SACBO; Franco Ascani, presidente FICTS e Membro Commissione “Cultura e Patrimonio Olimpico” del Comitato Internazionale Olimpico; Marco Riva – presidente del CONI Lombardia; Marcella Messina – assessora allo sport del Comune di Bergamo.

Insieme a loro una rappresentanza di atleti plurititolati:

Martina Caironi (3 ori e 4 medaglie d’argento in quattro edizioni dei Giochi Paralimpici estivi)

Oney Tapia (1 oro, 1 argento e 2 bronzi nell’atletica paralimpica ai Giochi di Tokyo e Parigi)

Ivan Pelizzoli (portiere della nazionale italiana di calcio, bronzo alle Olimpiadi di Atene 2004)

Mirko Testa (1 argento e 1 bronzo nel paraciclismo alle Olimpiadi di Parigi 2024)

Marino Vigna, (oro inseguimento a squadre di ciclismo su pista ai Giochi di Roma 1960)

Claudia Cretti (4 medaglie d’oro ai mondiali di paraciclismo su pista 2025)

Michela Moioli (campionessa del mondo in carica di snowboard cross e medaglia d’oro alle olimpiadi invernali 2018) ha fatto pervenire un videomessaggio“, prosegue SACBO.

“Le Olimpiadi e Paralimpiadi non sono solo racchiuse nei momenti agonistici, ma sono un patrimonio di storie e cultura”, dichiara Giovanni Sanga, presidente di SACBO. “Questa mostra propone immagini fotografiche, le cosiddette istantanee delle gesta che hanno segnato la carriera sportiva dei nostri grandi campioni. I passeggeri del nostro aeroporto potranno ammirare una selezione di foto dei Giochi Olimpici invernali e di quelli paralimpici oltre che delle Olimpiadi e Paralimpiadi estive. Il nostro aeroporto offre la migliore accoglienza e siamo certi che sarà apprezzato anche il nuovo terminal partenze, inaugurato recentemente all’insegna dell’innovazione tecnologica e del comfort. Il 2026 è alle porte e ci accingiamo a vivere il grande appuntamento a cinque cerchi, pronti ad esserne anche noi protagonisti”.

“Lo sport è un movimento globale al servizio dell’umanità”, sottolinea Francesco Ascani, presidente FICTS. “E l’olimpismo è uno stile di vita che noi vogliamo promuovere, soprattutto tra le giovani generazioni, i valori insiti nel simbolo dei cinque cerchi, che celebrano il matrimonio indissolubile tra sport e cultura”.

