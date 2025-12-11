Turkish Airlines apre la sua prima lounge europea a Edimburgo

Turkish Airlines ha inaugurato la sua prima lounge europea all’aeroporto di Edimburgo, che si aggiunge a quella, famosa in tutto il mondo, situata nel suo hub di Istanbul, offrendo ai viaggiatori in Scozia un’altra dimensione della sua ospitalità rinomata a livello mondiale.

“La nuova lounge migliora ulteriormente l’offerta di viaggi premium di Edimburgo, rafforzando al contempo il ruolo crescente dell’aeroporto come gateway internazionale.

La compagnia di bandiera turca, che vola verso più paesi di qualsiasi altra, ha organizzato un evento celebrativo all’aeroporto internazionale di Edimburgo il 10 dicembre per festeggiare l’apertura della sua ottava lounge fuori dalla Turchia. Turkish Airlines continua a portare nei suoi aeroporti internazionali una versione ridotta della sua lounge a cinque stelle di Istanbul, per garantire un’esperienza di lusso senza soluzione di continuità.

Con una superficie di 673 m2 e una capienza di 149 ospiti, la lounge offre un’esperienza premium con servizi che includono un buffet aperto con pide turco disponibile a pranzo e a cena, un’area relax di lusso con TV e Wi-Fi e due sale di preghiera. La lounge comprende anche un bagno accessibile agli ospiti con mobilità ridotta, una sala per la cura dei bambini e schermi con informazioni sui voli”, afferma Turkish Airlines.

M. Akif Konar, Chief Operations Officer di Turkish Airlines, ha detto: “L’apertura della nostra nuova Turkish Airlines Lounge all’aeroporto di Edimburgo segna una tappa importante per la nostra compagnia aerea. Essendo la nostra prima lounge in Europa e l’ottava fuori dalla Turchia, questo investimento dimostra il nostro profondo impegno nei confronti delle nostre attività europee, dove vantiamo già una forte presenza come migliore compagnia aerea del continente. Guardando al futuro, continueremo a rafforzare la nostra presenza nella regione e a offrire la nostra pluripremiata ospitalità ai viaggiatori di questa zona”.

Stephanie Wear, Chief Commercial Officer dell’Aeroporto Internazionale di Edimburgo, ha dichiarato: “L’apertura della nuova lounge di Turkish Airlines segna un capitolo entusiasmante sia per noi sia per la compagnia aerea, che inaugura la sua prima lounge in Europa all’aeroporto di Edimburgo. Ciò dimostra l’impegno di Turkish Airlines nei confronti dell’aeroporto e nel migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri. Aperta a tutti i viaggiatori, la lounge offre uno spazio rilassante con una fantastica vista sulla pista e ottime opzioni di ristorazione mentre si attende il proprio volo”.

“Situata al livello 2 vicino al gate 16, la lounge sarà accessibile ai passeggeri della Business Class di Turkish Airlines, ai membri Miles&Smiles (Elite, Elite Plus ed Elite Corporate Club) che viaggiano in qualsiasi classe e ai titolari della carta Miles&Smiles Premier Visa Signature Card emessa negli Stati Uniti. Anche gli ospiti in possesso di una tessera di accesso alla lounge a pagamento possono accedere alla lounge prima del loro volo.

Turkish Airlines opera 10 voli settimanali tra Edimburgo e Istanbul, consentendo ai viaggiatori provenienti dalla Scozia di collegarsi tramite l’ineguagliabile rete globale di Turkish Airlines a 356 destinazioni in 132 Paesi”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)