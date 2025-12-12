Safran inaugura una nuova facility a Singapore per la produzione e la manutenzione di aerospace electrical systems

Safran Electrical & Power ha inaugurato la sua nuova production and maintenance facility dedicata agli aerospace electrical systems, situata nel cuore del Seletar Aerospace Park di Singapore. La cerimonia si è tenuta alla presenza dell’Economic Development Board (EDB), di JTC Corporation e dell’Ambasciata francese a Singapore.

“Questo nuovo stabilimento, che impiega 70 persone, è specializzato nella produzione e manutenzione di power conversion and distribution equipment e batterie per clienti come Airbus, Boeing, ATR, nonché importanti compagnie aeree come Singapore Airlines, Air China e Japan Airlines.

Lo stabilimento ha avviato a pieno regime le attività di produzione e manutenzione, dopo aver ricevuto le approvazioni delle principali autorità aeronautiche internazionali: Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS), European Union Aviation Safety Agency (EASA) e Federal Aviation Administration (FAA). Il nuovo sito rafforza la posizione di Safran Electrical & Power come attore di riferimento nel regional aerospace electrical sector”, afferma Safran.

“Sono molto lieto di inaugurare questo nuovo stabilimento industriale, che incarna il nostro impegno per la competitività, l’innovazione e l’eccellenza. Abbiamo scelto Singapore perché è un polo essenziale sia dal punto di vista economico che industriale, e la sua attrattività è rafforzata dal supporto costante e proattivo del governo. Questo sito ci permette di essere il più vicino possibile ai nostri clienti locali, fornendo loro electrical solutions and services all’avanguardia”, afferma Bruno Bellanger, CEO di Safran Electrical & Power.

“Nell’ambito della sua strategia di crescita, Safran Electrical & Power ha trasferito in questo nuovo stabilimento tutte le attività elettriche precedentemente svolte da Thales a Singapore, a seguito della sua acquisizione nell’ottobre 2023.

Safran è attiva a Singapore da oltre 45 anni negli aerospace and defense markets. Con i suoi 900 dipendenti distribuiti in cinque production or maintenance facilities, Safran è un attore di spicco nell’industria locale, in particolare nei servizi per landing gear, evacuation slides, on-board electronic systems and helicopter engines”, prosegue Safran.

“Questa nuova struttura è di grande importanza per la cooperazione bilaterale, in quanto riflette perfettamente la forza della partnership tra Singapore e Francia nell’aviazione civile. Facendo seguito al quadro di cooperazione rafforzata firmato nel maggio 2025 tra la CAAS e la DGAC durante la visita di Stato del Presidente Emmanuel Macron a Singapore, dimostra l’eccellente collaborazione tra l’industria francese e i partner singaporiani, ma anche il continuo contributo delle competenze francesi all’ecosistema aerospaziale all’avanguardia di Singapore”, afferma Adeline-Lise Khov, Head of the regional economic service for ASEAN countries at the French Embassy in Singapore.

“Congratulazioni a Safran Electrical & Power per l’apertura di questa nuova struttura. Questo investimento è una forte testimonianza della fiducia di Safran in Singapore, che sta espandendo le sue attività a Singapore per cogliere la forte crescita del settore aerospaziale nella regione Asia-Pacifico. Sfruttando il vivace ecosistema di Singapore e la solida connettività regionale, la struttura rafforza la nostra visione di essere un aerospace hub for maintenance, repair and overhaul (MRO) and advanced manufacturing, e ci consente di cogliere le opportunità emergenti nell’elettrificazione degli aeromobili”, ha dichiarato Cindy Koh, Executive Vice President, EDB.

Safran firma un accordo per la vendita di Safran Passenger Innovations

Safran informa: “Safran annuncia di aver stipulato un accordo definitivo con Kingswood Capital Management (“Kingswood”) per la vendita di Safran Passenger Innovations (“SPI”), la Safran in-flight entertainment and connectivity solutions division.

SPI è uno dei leader mondiali nel suo settore. L’azienda genera un fatturato di circa 460 milioni di dollari e impiega circa 740 persone in tre sedi: due negli Stati Uniti e una in Germania.

Kingswood sfrutterà la propria base di capitale, la propria rete operativa e le proprie competenze per far crescere l’azienda e contribuire allo sviluppo di nuove connected in-flight entertainment solutions, diventate un elemento chiave della passenger experience, in un contesto di continua espansione del settore dell’aviazione”.

“L’operazione è subordinata all’ottenimento delle autorizzazioni normative applicabili e delle consuete condizioni per questo tipo di transazione. Il completamento della transazione è previsto entro la fine del primo trimestre 2026”, conclude Safran.

(Ufficio Stampa Safran)