La Cirrus SR Series G7+ con Safe Return™ Emergency Autoland System riceve la certificazione da EASA, CAA e ANAC

La Cirrus SR Series G7+ riceve le EASA and UK CAA Type Certifications

Cirrus ha annunciato che la SR Series G7+ con Safe Return™ Emergency Autoland ha ricevuto l’approvazione sia dalla European Union Aviation Safety Agency (EASA) che dalla United Kingdom Civil Aviation Authority (CAA).

“Safe Return™ Emergency Autoland, dotato di tecnologia Garmin®, è il primo certified autonomous emergency landing system in un single-engine piston aircraft. Questo risultato testimonia la continua crescita della SR Series e dimostra l’impegno di Cirrus verso l’innovazione, la sicurezza e le performance in personal aviation nell’European market”, afferma Cirrus Aircraft.

“Siamo lieti di ricevere le EASA and UK CAA approval per la SR Series G7+ con Safe Return™ Emergency Autoland”, ha dichiarato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus. “Per oltre due decenni, la SR Series è stato il best-selling high-performance piston aircraft in aviation. Cirrus continua a sviluppare la linea di prodotti con nuove innovazioni e tecnologie che rendono il volo piacevole e accessibile. I clienti europei possono godere di innovazione, sicurezza e qualità premium con la SR Series G7+ con Safe Return Emergency Autoland”.

“La SR Series G7+ product line include gli SR20, SR22 e SR22T models con Safe Return™ Emergency Autoland di serie. In caso di emergenza, chiunque in cabina può attivare il Safe Return™ Emergency Autoland con il semplice tocco di un pulsante. Una volta attivato, sofisticati sensori e algoritmi guidano l’aereo verso un aeroporto idoneo nelle vicinanze e lo fanno atterrare autonomamente.

Questo progresso nella sicurezza aerea offre ai piloti e ai passeggeri della SR Series G7+ una automated emergency landing option in caso di pilot incapacitation o di una simile in-flight emergency”, prosegue Cirrus Aircraft.

“La SR Series G7+ offre anche gli Automatic Database Updates, disponibili tramite abbonamento nell’app Cirrus IQ™ per i proprietari di aeromobili connessi. Gli aggiornamenti automatici del database consentono ai proprietari di ricevere aggiornamenti automatici del database avionico tramite Wi-Fi o LTE per garantire i dati di navigazione più aggiornati e accurati. Questi aggiornamenti possono essere eseguiti a velivolo spento e quando il proprietario è lontano dall’aeromobile. Quando l’aeromobile è acceso, i database essenziali vengono sincronizzati automaticamente tra i sistemi avionici compatibili.

Runway Occupancy Awareness sfrutta i dati di traffico ADS-B per prevedere e avvisare i piloti di potenziali incursioni in pista da parte di aeromobili nelle vicinanze o di altri aeromobili sulla pista o in avvicinamento alla stessa. Avvisi visivi e acustici vengono forniti sul primary flight display del pilota e sulla SafeTaxi™ map per massimizzare la situational awareness, una funzione di sicurezza particolarmente utile negli aeroporti trafficati.

Lo Smart Pitot Heat è abilitato dall’integrazione dei sistemi tramite Perspective Touch+™ per ridurre il carico di lavoro del pilota e automatizzare l’esperienza di volo. Il sistema esegue un autotest prima di ogni volo e si accende o spegne automaticamente durante il volo a seconda della temperatura esterna, riducendo così la necessità di gestire questo sistema”, continua Cirrus Aircraft.

“Con questa approvazione, Cirrus è ora pronta ad espandere ulteriormente la sua SR Series G7+ con una presenza tecnologica all’avanguardia nei mercati europei e del Regno Unito. L’SR Series G7+ è attualmente in consegna in Europa e nel Regno Unito.

La SR Series G7+ prosegue la missione di Cirrus: rendere l’aviazione personale più sicura e accessibile, offrendo ai piloti l’opportunità di viaggiare secondo i propri orari e nel comfort e nella comodità del proprio aereo. L’impegno dell’azienda nel migliorare gli standard aeronautici a livello globale si riflette in questo risultato e si prevede che la SR Series G7+ stabilirà un nuovo punto di riferimento per la sicurezza nella high-performance single-engine aircraft category”, conclude Cirrus Aircraft.

Cirrus riceve la ANAC Brazil Certification per la SR Series G7+ con Safe Return™ Emergency Autoland System

Cirrus ha inoltre annunciato che la SR Series G7+ con Safe Return™ Emergency Autoland è ora approvata dalla National Civil Aviation Agency (ANAC) brasiliana. Questa approvazione significa che la SR Series G7+ con Safe Return Emergency Autoland è certificata per l’uso in Brasile.

“La funzione Safe Return Emergency Autoland, sviluppata da Garmin, consente ai passeggeri di atterrare in sicurezza con la SR Series G7+ con la semplice pressione di un pulsante in caso di emergenza. la funzione Safe Return Emergency Autoland può essere attivata sia manualmente che automaticamente. Chiunque in cabina può attivare la funzione Safe Return™ Emergency Autoland semplicemente premendo un pulsante. Se il pilota è solo o se i passeggeri in cabina non sono in grado di attivarla manualmente, la funzione Safe Return Emergency Autoland è progettata per attivarsi automaticamente se il sistema rileva che il pilota sta volando in modo irregolare o non risponde. Il pilota può anche disattivare manualmente l’autopilot”, afferma Cirrus Aircraft.

“Il conseguimento della certificazione ANAC per la SR Series G7+ con Safe Return rappresenta un traguardo importante per i nostri clienti in Brasile”, ha dichiarato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus. “Siamo orgogliosi di ampliare l’accesso a questa rivoluzionaria innovazione in materia di sicurezza, promuovendo la nostra missione di rendere l’aviazione privata più accessibile e sicura in tutto il mondo”.

“Grazie all’approvazione ANAC, la nuova SR Series G7+ con Safe Return Emergency Autoland può essere consegnata in Brasile.

La SR Series continua a essere leader del settore, riconosciuta come il best-selling single-engine piston aircraft in general aviation, con oltre 10.000 velivoli consegnati in tutto il mondo”, conclude Cirrus Aircraft.

(Ufficio Stampa Cirrus Aircraft – Photo Credits: Cirrus Aircraft)