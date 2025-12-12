SWISS continua ad affidarsi al Lufthansa Technik component support per la Boeing 777 fleet

Swiss International Air Lines (SWISS) e Lufthansa Technik hanno rinnovato la loro pluriennale collaborazione sul component support per la Boeing 777 fleet della compagnia aerea.

“A gennaio entrerà in vigore un esclusivo ten-year contract, che coprirà tutti i dodici Boeing 777-300ER. Questo nuovo accordo estende senza soluzione di continuità il Total Component Support (TCS) che il principale provider of technical aircraft services ha fornito a SWISS per questo tipo di aeromobile negli ultimi dieci anni.

Per SWISS, il contratto continua a garantire component maintenance, repair and overhaul (MRO), l’accesso al pool globale di ricambi di Lufthansa Technik e il supporto logistico tramite un magazzino dedicato situato presso la base SWISS di Zurigo. Oltre alla Boeing 777 fleet, Lufthansa Technik fornisce già questi servizi per gli Airbus A320ceo, A320neo, A330, A340 della compagnia aerea, nonché per la crescente flotta di A350“, afferma Lufthansa Technik.

“Grazie alla nostra esperienza molto positiva con l’affidabile component support di Lufthansa Technik su gran parte della nostra flotta, siamo certi di aver scelto ancora una volta il miglior partner possibile per soddisfare i nostri elevati standard in questo settore”, ha dichiarato Claus Bauer, Head of Technical Fleet Management at SWISS. “Siamo lieti di estendere questa collaborazione di fiducia, soprattutto in un contesto di continue sfide nella global supply chain, in cui il supporto di Lufthansa Technik gioca un ruolo chiave nel garantire la disponibilità dei componenti e le nostre performance operative a lungo termine”.

Lea Degner, Head of Sales Lufthansa Group Airlines at Lufthansa Technik, ha aggiunto: “È un grande segno di fiducia che SWISS si affidi ancora una volta al nostro component support. Dopo dieci anni di proficua collaborazione per la flotta Boeing 777 della compagnia aerea, siamo orgogliosi di proseguire la nostra partnership e di supportare SWISS nel mantenere le sue operazioni fluide, affidabili e pronte per il futuro”.

“Oltre al TCS, Lufthansa Technik contribuisce anche a migliorare l’efficienza delle operazioni dei Boeing 777 di SWISS. Tutti i dodici aeromobili sono dotati dell’innovativa AeroSHARK surface technology, sviluppata in collaborazione con BASF Coatings. Questa sharkskin-inspired modification riduce la resistenza aerodinamica e migliora la fuel efficiency di circa l’1%. SWISS è stata tra le prime compagnie aeree a utilizzare questa tecnologia”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: SWISS)