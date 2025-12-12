News Brevi – 12.12.2025

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA CON G650 DEL 31° STORMO – Si è concluso nella serata di ieri il trasporto sanitario d’urgenza di un’adolescente di 13 anni sulla tratta Reggio Calabria-Roma, effettuato con un velivolo G650 dell’Aeronautica Militare. La paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferita d’urgenza dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria all’Ospedale Bambino Gesù di Roma e ha viaggiato all’interno del velivolo, costantemente monitorata e assistita da un’équipe medica, ed in compagnia della madre. Attività di questo genere, a favore dei cittadini, costituiscono uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria, dalla Sala Situazioni di Vertice dell’Aeronautica Militare, dipendente dal Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. Effettuate tutte le procedure necessarie al decollo immediato, il velivolo si è alzato in volo dall’aeroporto di Roma Ciampino ieri sera, atterrando a Reggio Calabria. Qui la paziente è stata imbarcata sul G650 per il trasporto d’urgenza nuovamente verso l’aeroporto di Roma Ciampino, dove un’ambulanza l’attendeva per favorire il successivo ricovero nell’ospedale romano. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, équipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSA LA CYBER EAGLE 2025 – Si è conclusa giovedì 11 dicembre, presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati (ReSIA) dell’Aeronautica Militare, l’undicesima edizione di Cyber Eagle, la principale esercitazione annuale di cyber defence della Forza Armata. All’evento di presentazione dei risultati conclusivi dell’esercitazione hanno preso parte il Sottosegretario alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. S.A. Antonio Conserva, e numerose autorità militari e civili. Per sei mesi, personale del ReSIA, in sinergia con il Comando per le Operazioni in Rete (COR) della Difesa e con la supervisione della 3^ Divisione del Comando Logistico, ha condotto un’articolata serie di attività di valutazione e miglioramento della resilienza cibernetica dei sistemi informativi aeronautici. L’evento addestrativo, realizzato in coordinamento con il Reparto Generale Sicurezza dell’Aeronautica Militare, ha visto la partecipazione di diversi reparti operativi e logistici della Forza Armata, interessando in modo particolare – in questa edizione – la 46ª Brigata Aerea di Pisa e il Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo (RSSTA) di Decimomannu, dove è stata verificata la postura di sicurezza cyber di alcuni specifici sistemi e servizi essenziali legati alla navigazione e al controllo del traffico aereo aeroportuale. Le attività hanno riguardato sia la rete AERONET, la rete IT (Information Technology) sulla quale transitano servizi e applicativi della Forza Armata, sia la rete OT (Operational Technology), che comprende impianti, sensori e apparati di supporto alle infrastrutture aeroportuali e alle funzioni operative. Lavorare su reti e servizi reali – nel corso di tutta l’esercitazione sono state coinvolte oltre 38 mila postazioni di lavoro e analizzati circa 300 Tera Byte di dati – ha permesso di osservare in condizioni autentiche la reazione dei reparti a scenari di minaccia, di verificare l’efficacia delle misure di protezione esistenti e di consolidare procedure e capacità operative. Dei Red Team, operando con modalità assimilabili a quelle di gruppi APT (Advanced Persistent Threat), hanno messo alla prova la resilienza dei servizi dell’Aeronautica Militare, consentendo di valutare in modo approfondito le capacità di scoperta, mitigazione e ripristino in tali ambiti tecnici ed operativi. “Per l’Aeronautica Militare, la dimensione digitale non è un elemento accessorio ma un pilastro delle capacità operative”, ha evidenziato nel suo intervento il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. S.A. Antonio Conserva. “Siamo di fronte ad una gamma di minacce trasversali e a tecnologie in continua evoluzione, rispetto alle quali servono strumenti nuovi, professionalità altamente specializzate e capacità anch’esse trasversali, in un approccio multi dominio che è l’unica strada possibile per consentire alle Forze Armate e più in generale al Paese di sapersi difendere e laddove necessario di poter reagire in modo adeguato. La sfida senza precedenti alla quale siamo chiamati è quella di costruire, realmente, un quadro complessivo di deterrenza credibile ed efficace. Esercitazioni come la Cyber Eagle, anche grazie a sinergie agili e proficue con il comparto industriale che ne fanno un modello di riferimento di partenariato pubblico-privato, ci consentono di rafforzare l’efficacia complessiva della Forza Armata e con essa della Difesa, mettendoci nelle migliori condizioni per comprendere dove intervenire in termini di innovazione tecnologica e per affinare la preparazione del personale” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’ISPETTORE SICUREZZA VOLO IN VISITA ALL’ANSV – L’ANSV informa: “L’11 dicembre, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha ricevuto, in visita istituzionale, il Gen. B.A. Paolo Tarantino, Ispettore per la Sicurezza del Volo dell’Aeronautica Militare. Accolto dal Presidente, Gen. Luca Valeriani e dal Direttore inchieste e prevenzione, Ing. Mikael Amura, ha avuto l’occasione di conoscere direttamente il personale investigativo dell’Agenzia, l’organizzazione e le particolarità del contesto giuridico e operativo in cui opera l’Autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile. Nel corso dell’incontro, il Gen. Tarantino ha visitato i laboratori dell’ANSV, intrattenendosi, in particolare, in quello dedicato alla decodifica e all’analisi dei dati contenuti nei registratori di volo degli aeromobili. Congedandosi dall’Agenzia, l’Ispettore per la Sicurezza del Volo ha ringraziato il Presidente e tutto il personale dell’ANSV per il tempo dedicato e per la brillante immagine di professionalità, passione ed efficacia, auspicando una sempre maggiore cooperazione tra le due istituzioni nell’interesse della sicurezza del volo”.

INTERVENTO DEL DG ENAC AL CONVEGNO “LO STATO DEL TRASPORTO AEREO ITALIANO” – L’Enac informa: “Intervento del Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna l’11 dicembre al convegno “Lo stato del trasporto aereo italiano: sicurezza, sostenibilità e prospettive per le compagnie con COA nazionale”, promosso dal Presidente IX Commissione Trasporti alla Camera, On. Salvatore Deidda, presso la Camera dei Deputati, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle principali compagnie aeree operanti in Italia”. In apertura, i saluti istituzionali del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Edoardo Rixi: “Il trasporto aereo, sempre più strategico per il sistema della mobilità europea, assiste in Italia a una crescita di grande rilevanza. Per mantenere tale leadership, è necessario puntare su collegamenti intercontinentali, intermodalità e valorizzazione degli scali minori, essenziali alla connettività interna del nostro Paese”. Il DG Enac D’Orsogna: “Importante momento di sintesi, al termine di un 2025 che ha visto il traffico aereo nazionale crescere del 5 per cento, oltre la media europea. La mission di Enac è di valorizzare tale vantaggio competitivo favorendo un sistema normativo neutro a livello internazionale, rafforzando il ruolo pioneristico dell’Italia nella mobilità aerea innovativa e investendo sulla sicurezza, essenziale alla sostenibilità economico-finanziaria del comparto”. L’On. Salvatore Deidda, a cui sono state affidate le conclusioni: “Prezioso confronto tra tutti gli attori del sistema in una sede, il Parlamento, strategica per promuovere una sintesi tra le esigenze della comunità e delle compagnie aeree, con l’obiettivo di rispondere al rinnovato bisogno di connettività”. “Tra i relatori del panel tecnico-istituzionale, anche il Responsabile Direzione Generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari al MIT, Costantino Fiorillo e il Vice Direttore Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Nunzia Ciardi. Intervenuti, inoltre, l’AD ITA Airways Joerg Eberhart, l’AD Air Dolomiti Steffen Harbarth, l’AD Neos Carlo Stradiotti, l’AD Aeroitalia Gaetano Intrieri e Alfredo Sostero, AM SkyAlps. A moderare i lavori, il Direttore The Watcher Post Alessandro Caruso”, conclude l’Enac.

IL PRINCIPAL BOARD DELLA CSpO SI E’ RIUNITO A TOLOSA – L’Aeronautica Militare informa: “Radunati presso la recentemente inaugurata sede del Comando Spaziale Francese, alti funzionari per lo spazio dei dieci paesi membri della Combined Space Operations (CSpO) Initiative si sono incontrati per continuare a costruire architetture interoperabili, agili e resilienti e per riaffermare la loro determinazione nel contrasto delle crescenti minacce nello spazio. I Principal hanno ribadito il loro impegno a rispettare il diritto internazionale. Hanno riaffermato il loro ruolo di attori responsabili nella prevenzione dei conflitti, nell’assicurare un dominio stabile e sostenibile e nel contrasto delle attività che minacciano le operazioni nel/da/verso e attraverso lo spazio. I senior leader continueranno a dedicarsi a migliorare la cooperazione, il coordinamento e la condivisione delle informazioni; a realizzare una maggiore comprensione condivisa delle minacce spaziali; a rafforzare l’interoperabilità per incrementare la resilienza a tutti i livelli” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’ANGOLA PUNTA DIVENTARE UN HUB DI TRASPORTO GLOBALE CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO DIGITALE DELLE FRONTIERE – SITA informa: “Le autorità di frontiera di tutto il mondo sono sotto crescente pressione per gestire l’aumento del numero di passeggeri garantendo al contempo maggiore sicurezza. Per affrontare questa sfida, l’Angola ha adottato un approccio proattivo con l’implementazione del Gateway Advance Passenger Information e Passenger Name Record (API PNR Gateway) di SITA presso l’Aeroporto Internazionale Dr. António Agostinho Neto, supportato dai servizi di consulenza della Passenger Information Unit (PIU) di SITA. Questo rafforzerà i quadri operativi e di governance dei dati dell’Angola, assicurando che i sistemi offrano valore a lungo termine. L’iniziativa è completata da un nuovo centro di Monitoraggio e Gestione delle Informazioni sui Passeggeri a Luanda, così da creare le basi per decisioni più rapide e migliori risultati in termini di sicurezza. Il nuovo sistema consente alle compagnie aeree di inviare due tipi di dati dei passeggeri alle autorità prima della partenza: Advance Passenger Information (API), che include dettagli del passaporto e dell’identità, e Passenger Name Record (PNR), che contiene l’itinerario e le informazioni di prenotazione del passeggero. Riunire queste informazioni in un unico luogo offre alle autorità una visione più tempestiva e accurata di chi sta viaggiando verso il Paese e, con la guida di SITA, aiuta a stabilire i processi e i quadri analitici necessari per trasformare questi dati in decisioni più rapide e informate. Combinando i dati API e PNR, il sistema aiuta ANAC a identificare irregolarità, rilevare schemi di viaggio sospetti e impedire ai viaggiatori non autorizzati di imbarcarsi su voli diretti in Angola. Inoltre, supporta la conformità ai requisiti internazionali stabiliti dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile e dall’Unione Europea”.

AIR CANADA CELEBRA UN ANNO DI TRAGUARDOI CON IL VIDEO “12 DAYS OF CHEER” – Air Canada informa: “Mentre il 2025 volge al termine, Air Canada riflette su un anno segnato da traguardi significativi. Con gratitudine per la fedeltà dei suoi clienti, la professionalità dei suoi dipendenti e il supporto dei suoi partner, Air Canada celebra la sua leadership globale. Tutto questo è racchiuso nel video “12 Days of Cheer” della compagnia aerea, che sottolinea anche l’impegno di Air Canada a consolidare i propri successi in vista di un brillante 2026″. “Ripensando all’anno appena trascorso, siamo profondamente grati per la fedeltà dei nostri clienti e per la dedizione dei nostri dipendenti, che rappresentano il meglio del Canada in tutto il mondo. Siamo riusciti a raggiungere traguardi significativi, dall’ulteriore espansione della nostra rete al miglioramento del servizio clienti e al rafforzamento dei nostri legami con la comunità”, ha dichiarato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada. “Il nostro video “12 Days of Cheer” evidenzia alcuni di questi traguardi e, a nome dei nostri 40.000 dipendenti in tutto il mondo, vi auguro il meglio per le festività. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a bordo ai nostri clienti durante le festività natalizie e per tutto il 2026″.

IBERIA SPONSORIZZA IL COMITATO OLIMPICO SPAGNOLO – Iberia informa: “Iberia e il Comitato Olimpico Spagnolo hanno firmato un accordo che sottolinea l’impegno della compagnia aerea nei confronti dello sport spagnolo e il suo sostegno agli atleti olimpici spagnoli. Il presidente di Iberia, Marco Sansavini, e il presidente del COE, Alejandro Blanco, hanno formalizzato un accordo che si estenderà per tutto il ciclo olimpico, fino a dopo i Giochi di Los Angeles 2028. Grazie a questo accordo, Iberia sarà sponsor principale e compagnia aerea ufficiale del Comitato Olimpico Spagnolo (COE), oltre a supportare iniziative chiave come l’Oficina de Atención al Deportista (OAD) e il Gala annuale del COE”. “Per Iberia è motivo di orgoglio rinnovare il nostro impegno con il Comitato Olimpico Spagnolo (COE) e continuare a supportare gli atleti spagnoli nel loro percorso verso l’eccellenza. Questo accordo riflette i nostri valori di impegno, perseveranza e lavoro di squadra e ci permette di sostenere lo sport spagnolo sulla scena internazionale. Trasportare la squadra olimpica spagnola è molto più di un viaggio: significa condividere l’entusiasmo di un’intera nazione e stare al fianco di coloro che ci ispirano con la loro dedizione e il loro talento”, ha dichiarato il Presidente di Iberia, Marco Sansavini. “Per il Comitato Olimpico Spagnolo è una grande soddisfazione rinnovare la partnership con Iberia, una compagnia che da anni sostiene lo sport spagnolo e condivide con noi valori fondamentali come impegno, eccellenza e dedizione. Questo accordo garantisce ai nostri atleti di viaggiare nelle migliori condizioni possibili durante il loro viaggio verso Los Angeles 2028 e rafforza un rapporto strategico per il COE e per il futuro dello sport olimpico spagnolo”, ha dichiarato Alejandro Blanco, Presidente del Comitato Olimpico Spagnolo. “La stretta collaborazione tra Iberia e il COE ha una lunga storia. Ne è prova uno degli aerei A350 a lungo raggio della compagnia aerea, denominato “Equipo Olímpico Español”, con cui Iberia ha voluto rendere omaggio ai successi degli atleti. Inoltre, è stata la compagnia aerea responsabile del trasporto della squadra olimpica spagnola ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e ai Giochi di Tokyo 2020”, conclude Iberia.

ETIHAD AIRWAYS: LE STATISTICHE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025 – Etihad informa: “Etihad Airways ha accolto 2,1 milioni di passeggeri a novembre 2025, registrando un aumento del 28% su base annua e segnando un nuovo picco nel traffico della compagnia aerea per il 2025. La compagnia aerea ha mantenuto una solida efficienza operativa con un passenger load factor dell’89% nel mese. Nei primi undici mesi del 2025 Etihad ha trasportato 20,2 milioni di passeggeri, con un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2024, mantenendo un load factor medio dell’88% durante tutto il periodo. A novembre Etihad ha continuato ad espandere la propria rete con il lancio di nuovi servizi per Tunisi, Hanoi, Chiang Mai, Hong Kong e Medina, supportando la continua crescita dei passeggeri e dei viaggi in entrata verso Abu Dhabi. Alla fine del mese, la flotta Etihad ha raggiunto i 124 aeromobili, rispetto ai 98 aeromobili di novembre 2024, con l’aggiunta di altri quattro A321LR a novembre. La straordinaria espansione della flotta riflette l’ambizioso percorso di crescita della compagnia aerea e i continui investimenti”. Antonioaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “Questi risultati dimostrano il duro lavoro dei nostri team. Abbiamo sistematicamente ampliato la nostra rete, investito nel nostro prodotto e la nostra capacità ampliata sta portando più visitatori a scoprire tutto ciò che Abu Dhabi ha da offrire. Ciò che è particolarmente incoraggiante è la costanza delle nostre performance durante tutto l’anno. La nostra rete continua a riscuotere successo tra i clienti a livello globale e stiamo mantenendo elevati load factors, aumentando al contempo una capacità significativa. Questa solidità operativa ci posiziona bene per affrontare l’ultimo mese dell’anno”.

EMIRATES: OFFERTA PER VISITARE DUBAI IN INVERNO – Emirates informa: “Emirates offre ai viaggiatori ancora più motivi per visitare Dubai quest’inverno, con un’offerta speciale che unisce ospitalità di livello mondiale ed esperienze uniche. I clienti che prenotano voli di andata e ritorno per Dubai entro il 21 dicembre 2025 potranno usufruire dell’accesso gratuito a due tour e attrazioni popolari. I viaggiatori potranno ammirare lo skyline di Dubai con una splendida crociera di 90 minuti con cena al tramonto lungo Dubai Marina e immergersi completamente in un’esperienza artistica multisensoriale all’avanguardia presso l’Arte Museum Dubai. Questa offerta limitata è valida per prenotazioni tra l’8 e il 21 dicembre per viaggi tra il 7 gennaio e il 18 marzo 2026”. “Salite a bordo della crociera al tramonto con Xclusive Yachts, la houseboat in vetro di 38 metri, e godetevi una vista mozzafiato sulla Dubai Marina. Questa incredibile esperienza è completata da una deliziosa cena a buffet internazionale e dalle rilassanti note di un musicista a bordo, mentre il sole tramonta sulla città. Il Museo d’Arte di Dubai fonde l’arte digitale con la narrazione sensoriale. Installazioni immersive e splendidi paesaggi visivi sono arricchiti da suoni originali e fragranze personalizzate, creando un’esperienza multisensoriale davvero unica”, prosegue Emirates. “Oltre a questa offerta, Emirates continua a offrire ai suoi clienti ulteriori opportunità per sfruttare al meglio il loro soggiorno a Dubai, tra cui: My Emirates Pass – Un viaggio a Dubai è un’ottima idea in qualsiasi periodo dell’anno, ma l’inverno in città offre una serie di sorprese, dai festival all’aperto ai saldi più importanti della stagione. Con My Emirates Pass, i clienti hanno accesso a oltre 700 offerte esclusive in tutta la città. Partner Skywards – I membri del pluripremiato programma fedeltà Emirates Skywards possono accumulare Miglia con partner in tutto il mondo come hotel, compagnie aeree, autonoleggi, negozi e banche. I membri possono spendere queste Miglia per biglietti premio, upgrade o persino biglietti per concerti ed eventi sportivi. Per maggiori informazioni su Emirates Skywards: https://www.emirates.com/english/skywards/“, conclude Emirates.

DELTA CELEBRA 80 ANNI DI SERVIZIO A MIAMI – Delta informa: “Il 10 dicembre Delta Air Lines ha celebrato un importante traguardo a Miami, celebrando 80 anni di servizio nel sud della Florida. L’evento ha riunito clienti, partner della comunità, leader locali e dipendenti Delta per riflettere sulla storia della compagnia aerea e condividere la sua visione per il futuro”. “Miami fa parte della storia di Delta da otto decenni”, ha dichiarato Luciano Macagno, Delta’s managing director for Latin America, Caribbean and South Florida. “Questa celebrazione intendeva onorare questa eredità, investendo al contempo in ciò che i clienti desiderano: più voli, uno Sky Club più grande e collegamenti con partner che rendono il mondo più piccolo per il sud della Florida”. “Il viaggio di Delta a Miami iniziò il 1° dicembre 1945, con un Douglas DC-3. Quel volo inaugurale collegò Miami a Chicago su quella che all’epoca era la tratta nazionale più lunga mai assegnata, nota come “Trunkline to Sunshine”. Oggi Delta opera 38 partenze nei giorni di punta verso 13 destinazioni, inclusi tutti i nove hub statunitensi, e offre un accesso diretto a oltre 1.000 destinazioni in oltre 60 paesi attraverso il suo Global Partner Network. Questo programma unisce la forza di Delta negli Stati Uniti a quella dei suoi partner più stretti – LATAM, Aeroméxico, Air France-KLM, Virgin Atlantic e Korean Air – per offrire ai viaggiatori di Miami più destinazioni, orari migliori e un’esperienza premium costante, dall’arrivo a destinazione fino alla coincidenza. Insieme, Delta e i suoi partner offrono ai clienti orari, vantaggi e standard di servizio allineati, che rispecchiano lo stile “Delta”, anche quando volano con una compagnia aerea partner. Durante l’evento, Delta ha evidenziato la sua presenza ampliata a Miami, con un aumento del 27% della capacità rispetto al 2023 e l’aggiunta di un servizio giornaliero per Seattle. Delta ha inoltre presentato il suo Miami Delta Sky Club, ora di 1.150 metri quadrati con posti a sedere per 300 ospiti. La lounge presenta un design ispirato all’architettura Art Déco di Miami, con buffet e punti ristoro migliorati. Dettagli di pregio nella cabina Delta One, come i menu José Andrés, gli amenity kits Missoni e lo champagne Taittinger, rafforzano l’impegno di Delta per un’esperienza di viaggio di alto livello. Mentre Delta celebra 80 anni a Miami e 100 anni di attività, la compagnia aerea rimane concentrata sul futuro, investendo nell’esperienza del cliente, nella sostenibilità e nelle partnership per mantenere i viaggiatori di Miami connessi al mondo e garantire che Delta rimanga la compagnia aerea leader della città”, conclude Delta.

DELTA: UN ANNO DI PROGRESSI PER LA SOSTENIBILITA’ – Delta informa: “La strategia di sostenibilità di Delta si basa su tre pilastri: “What We Fly, How We Fly, and The Fuel We Use”. Mentre la compagnia aerea globale chiude il suo centenario, Delta ha compiuto progressi significativi in tutti e tre i settori, tra cui l’investimento in aeromobili di nuova generazione, il miglioramento dell’efficienza operativa e l’utilizzo su larga scala di sustainable aviation fuel (SAF). Questi traguardi riflettono l’impegno costante di Delta nel trasformare il futuro del volo e raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050 e sono stati determinanti nel generare risparmi sui costi per la compagnia”. “Delta ha annunciato una nuova partnership con JetZero per accelerare lo sviluppo del JetZero blended wing-body (BWB) aircraft, un design che si prevede sarà fino al 50% più efficiente nei consumi rispetto agli aeromobili attualmente in servizio. Mentre il Sustainable Skies Lab di Delta continua a guardare al futuro perseguendo partnership e investimenti a supporto di tecnologie rivoluzionarie, come con JetZero, Maeve e Joby, Delta prosegue anche il suo programma di rinnovamento della flotta investendo in aeromobili all’avanguardia che offrono un’esperienza affidabile e di qualità superiore, garantendo al contempo un’efficienza nei consumi superiore. Nel 2025 Delta è sulla buona strada per ricevere oltre 35 aeromobili che, in media, sono più efficienti di oltre il 25% in termini di consumo di carburante per posto e miglio rispetto agli aeromobili ritirati dal servizio dal 2019. Nel 2025 Delta ha raggiunto e superato il suo obiettivo di risparmio di carburante a breve termine (2025) dell’1%, ottenendo un risparmio di oltre 55 milioni di galloni di carburante per aerei grazie a miglioramenti operativi. Delta continua ad approfondire la sua collaborazione con Airbus, posizionando il principale produttore di aeromobili al mondo e il suo più grande operatore in prima linea nello sviluppo di tecnologie aeronautiche di nuova generazione per rivoluzionare il futuro del volo. Il SAF è la leva più promettente oggi conosciuta per ridurre le emissioni di carbonio. Nel 2025 Delta è sulla buona strada per aumentare il suo utilizzo di SAF del 50% rispetto al 2024. Inoltre, Delta ha collaborato con partner chiave, tra cui Shell Aviation, Montana Renewables e Port of Portland per il primo commercial-scale SAF uplift at Portland International Airport (PDX). Delta è stata inoltre nominata per la quinta volta tra le aziende più innovative al mondo da Fast Company. Il 2025 è stato un anno di azione, ma il viaggio continua. Dall’ampliamento del SAF al progresso degli aeromobili di nuova generazione, Delta rimane impegnata a trasformare il futuro del volo, un obiettivo raggiunto grazie alle 100.000 persone che contribuiscono a rendere possibile questo impegno”, conclude Delta.

KLM APPOGGIA UN NATIONAL SAF FUND NEI PAESI BASSI – KLM informa: “KLM sostiene l’appello contenuto nel Wennink report ‘The Route to Future Prosperity’ affinché il governo investa in un national Sustainable Aviation Fuel (SAF) fund. Tale fondo consentirebbe ai Paesi Bassi di accelerare la produzione di alternative aviation fuels e di renderli più accessibili, accelerando così la sostenibilità del settore. Un vero progresso può essere raggiunto solo se governo e industria collaborano e se il governo assume un ruolo più attivo. KLM esorta i responsabili politici ad adottare questa raccomandazione. KLM condivide pienamente le conclusioni del report sull’importanza cruciale dell’aviazione per salvaguardare la prosperità e mantenere l’ecosistema innovativo dei Paesi Bassi. L’aviazione e Schiphol sono cruciali per la nostra forza economica: collegano i Paesi Bassi al mondo e sono essenziali per il commercio, l’occupazione e la competitività internazionale. È quindi fondamentale investire collettivamente in un settore dell’aviazione a prova di futuro, piuttosto che limitarlo o imporre oneri nazionali aggiuntivi. Ciò comprometterebbe la posizione competitiva dei Paesi Bassi e la connettività globale da cui dipende la nostra prosperità. KLM sta investendo in modo significativo in operazioni più pulite, silenziose e a basso consumo di carburante. Oltre al rinnovamento della flotta, il SAF è attualmente uno dei mezzi più efficaci per ridurre le emissioni di CO2 del trasporto aereo, riducendole di almeno il 65% lungo l’intero ciclo di vita rispetto al cherosene fossile. KLM miscela ogni anno più SAF di quanto richiesto dal mandato europeo e ha stipulato un long-term offtake agreement per sostenere lo sviluppo della prima dedicated SAF production facility nei Paesi Bassi in Delfzijl. Tuttavia, per raggiungere l’obiettivo comune di un 14% SAF blend nei Paesi Bassi entro il 2030, gli alternative fuels devono diventare più accessibili e ampiamente disponibili. Proprio come per l’energia eolica e solare, gli investimenti pubblici possono fare davvero la differenza nel garantire il futuro dell’aviazione sostenibile”. “Condividiamo pienamente la conclusione del Wennink report secondo cui l’aviazione è vitale per la prosperità futura dei Paesi Bassi. Per mantenere questa posizione e accelerare i nostri sforzi per la sostenibilità, il governo deve investire piuttosto che introdurre oneri nazionali aggiuntivi. Un national SAF fund consentirebbe al governo e all’industria di collaborare per guidare il cambiamento. KLM sta già investendo in carburanti alternativi, ma solo con un ruolo attivo del governo potremo raggiungere la portata e l’accessibilità economica necessarie. Ora è il momento di posizionare i Paesi Bassi come leader nell’aviazione sostenibile”, afferma Marjan Rintel, CEO KLM. “La creazione di un national SAF fund è in linea con gli sforzi europei per accelerare la transizione verso carburanti sostenibili, incluso il Sustainable Transport Investment Plan (STIP), e renderebbe il “SAF Made in Holland” una realtà. Il national SAF fund potrebbe essere finanziato con le entrate derivanti dall’attuale Dutch aviation tax. Ciò consentirebbe ai Paesi Bassi e all’aviazione olandese di assumere un ruolo guida nell’aumento della produzione di alternative aviation fuels e contribuirebbe a garantire che l’obiettivo nazionale di un 14% SAF blend entro il 2030 rimanga raggiungibile”, conclude KLM.

ANA HD E’ STATA INSERITA NELLA CDP CLIMATE CHANGE ‘A LIST’ PER IL 2025 – ANA informa: “ANA HOLDINGS è stata inserita nella CDP Climate Change ‘A List’ for 2025, per la sua leadership nella trasparenza aziendale e nelle performance in materia di cambiamenti climatici, segnando il quarto anno consecutivo di inclusione. Questo risultato posiziona ANA HD come l’unico airline group a livello globale ad aver ottenuto costantemente questo riconoscimento. Il riconoscimento rafforza l’efficace sistema di gestione di ANA HD per le sue strategie di azione per il clima e la sua trasparente divulgazione delle informazioni ambientali. La costante presenza di ANA HD nella ‘A List’ riflette l’impegno straordinario profuso nelle sue iniziative ambientali. Attraverso misure proattive per affrontare il cambiamento climatico e una migliore informativa, in linea con la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), ANA HD continua a guidare gli sforzi contro il cambiamento climatico nel settore dell’aviazione. Per raggiungere il suo obiettivo a lungo termine di una significativa decarbonizzazione entro il 2050, ANA HD sta portando avanti strategie di transizione complete. Queste includono l’approvvigionamento di carburante per l’aviazione a basse emissioni di carbonio, l’aggiornamento ad aeromobili a basso consumo di carburante, il miglioramento dell’efficienza operativa e la decarbonizzazione delle operazioni a terra”. “Siamo profondamente onorati di ricevere il punteggio più alto dal CDP per il quarto anno consecutivo. Questo riconoscimento testimonia l’impegno congiunto di ANA HD nell’affrontare il cambiamento climatico e promuovere la trasparenza nelle nostre pratiche ambientali”, ha dichiarato Tomoko Hoya, Chief Sustainability Officer, ANA HD.

ANA OTTIENE LA PRESTIGIOSA ‘BEST WORKPLACE’ CERTIFICATION AI D&I AWARD 2025 – ANA informa: “All Nippon Airways Co., Ltd. (ANA) ha ottenuto il massimo riconoscimento, la certificazione “Best Workplace” nel D&I AWARD 2025 per il quinto anno consecutivo. Gestito da JobRainbow Co., Ltd., il programma D&I AWARD è la più grande iniziativa giapponese che premia le organizzazioni per il loro impegno nel promuovere la diversità e l’inclusione (D&I) sul posto di lavoro. Il D&I AWARD valuta le aziende utilizzando il Diversity Score, un indice di valutazione proprietario basato su cinque elementi chiave: gender, LGBTQ+, disability, multiculturalism and childcare/nursing care. Il riconoscimento “Best Workplace” di ANA evidenzia il suo successo nel promuovere una cultura aziendale inclusiva e nell’integrare la D&I in tutta l’organizzazione, consentendo ai dipendenti di ogni estrazione sociale di prosperare”. “In ANA crediamo che la nostra forza risieda nella diversità delle nostre persone e continuiamo a impegnarci per creare una cultura che valorizzi e supporti ogni dipendente”, ha affermato Shinichi Hayase, Executive Vice President and Group (CDO) Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer, Corporate Communications & Branding.

SAAB: NUOVO ORDINE DA BAE SYSTEMS HAGGLUNDS – Saab informa: “Saab ha ricevuto un ordine da BAE Systems Hägglunds per il sight and fire control system UTAAS (Universal Tank and Anti-Aircraft System) for Combat Vehicle 90. Il valore dell’ordine è di circa 314 milioni di corone svedesi. Le consegne avverranno nel 2029-2030”.

AIRJAPAN LANCIA UNA HOLYDAY SEASON SALE – ANA Group informa: “AirJapan annuncia il lancio di una limited-time “Holiday Season SALE”, valida per le rotte Singapore-Tokyo (Narita) e Bangkok-Tokyo (Narita). L’offerta sarà valida fino al 15 dicembre 2025. I biglietti validi sono quelli con un periodo di viaggio che si estende fino all’ultimo giorno del Winter 2025 schedule attualmente disponibile: 29 marzo 2026 per i voli in partenza da Bangkok/Singapore”.