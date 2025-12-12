La Grecia firma un NH90 follow on support contract

NH Industries e il Greek Ministry of Defence hanno firmato un follow-on support contract per la loro NH90 fleet.

“Il contratto, del valore di 50 milioni di euro, creerà un ecosistema di supporto per la NH90 fleet del Paese. Nei prossimi cinque anni, questo accordo fornirà ricambi e servizi di manutenzione per aumentare significativamente la disponibilità operativa della flotta”, afferma il comunicato.

“Questo contratto di supporto rappresenta una pietra miliare fondamentale per il successo della flotta NH90 in Grecia”, ha dichiarato Axel Aloccio, President of NH Industries and Head of NH90 programme at Airbus Helicopters. “Abbiamo recentemente consegnato il 20° e ultimo NH90 all’Hellenic Army e questo contratto sarà essenziale per garantire che questi elicotteri all’avanguardia siano disponibili per svolgere le loro missioni critiche”.

“L’NH90 Tactical Transport Helicopter (TTH) è un advanced multi-role military helicopter, progettato per eccellere nei teatri operativi più impegnativi. L’ampia cabina può essere rapidamente configurata per trasportare fino a 20 combat-equipped troops, ospitare 12 MEDEVAC stretchers o trasportare internal cargo tramite la full-width rear ramp. L’NH90 TTH è dotato di tecnologie all’avanguardia, tra cui il primo 100% fly-by-wire control system su un production helicopter per una maneggevolezza e una sicurezza superiori, un fully composite airframe per una maggiore durata e una suite avionica avanzata che garantisce la piena capacità di missione di giorno e di notte e in condizioni meteorologiche avverse.

L’NH90 TTH è la scelta migliore per le forze armate che necessitano di un’unica piattaforma interoperabile per missioni che spaziano da troop transport and special operations a combat search and rescue e utility support. Sono stati consegnati più di 530 NH90, per un totale di oltre 500.000 ore di volo”, prosegue il comunicato.

“NHIndustries è la più grande rotorcraft joint venture ed è responsabile della progettazione, produzione e supporto dell’elicottero NH90, uno dei leader dell’ultima generazione di military helicopters. L’azienda trae il meglio dall’European rotorcraft and defence industry, essendo di proprietà di Airbus Helicopters (62,5%), Leonardo (32%) e GKN Fokker (5,5%). Ciascuna azienda vanta una lunga tradizione nel settore aerospaziale e apporta il meglio delle proprie competenze e competenze al prodotto finale”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)