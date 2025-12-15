Austro Engine supera 5 milioni di ore di volo con la global Diamond aircraft fleet

Austro Engine annuncia un importante traguardo: la global fleet di Diamond Aircraft powered by Austro Engine technology ha accumulato oltre 5 milioni di “Life in Network” (LIN) flight hours.

“Questo risultato sottolinea l’affidabilità, l’efficienza e le performance dei propulsori Austro Engine, diventati la spina dorsale delle modern piston-engine platforms di Diamond Aircraft.

Il tracking delle fleet hours è iniziato nel 2009 e oggi sono oltre 5.500 le Austro Engine units in servizio, operative in 82 paesi in tutto il mondo. Questi motori equipaggiano i velivoli più popolari di Diamond, come il DA40 NG single-engine e i DA42-VI and DA62 twin-engine aircraft, ampiamente utilizzati da flight schools, private owners and special mission operators in tutto il mondo. Questo traguardo riflette la fiducia riposta in Austro Engine da migliaia di operatori e sottolinea la comprovata affidabilità dei motori in diversi ambienti”, affermano Diamond Aircraft e Austro Engine.

“Le LIN (Life in Network) flight hours rappresentano il cumulative operational time dei motori dell’intera global fleet, monitorato attraverso gli Austro Engine integrated monitoring systems. Questa metrica fornisce una misura precisa dell’affidabilità e delle performance reali, poiché aggrega i dati di migliaia di velivoli operativi in diverse condizioni in tutto il mondo”, prosegue il comunicato.

“Raggiungere 5 milioni di flight hours è una testimonianza dell’affidabilità e dell’innovazione dei nostri motori”, ha dichiarato Jürgen Schwarz, General Manager of Austro Engine. “Siamo orgogliosi di supportare Diamond Aircraft e gli operatori di tutto il mondo con motori che offrono performance ed efficienza eccezionali, giorno dopo giorno”.

“Diamond Aircraft Industries è un leading manufacturer di innovativi composite aircraft, che offre una gamma completa di piston models per training, private and special mission applications. Con sede a Wiener Neustadt, Austria, Diamond Aircraft combina tecnologie all’avanguardia con l’impegno per la sicurezza e l’efficienza.

Austro Engine GmbH, con sede a Wiener Neustadt, Austria, è specializzata nello sviluppo e nella produzione di advanced jet-fuel piston engines for general aviation. Noti per l’affidabilità, l’efficienza e la responsabilità ambientale, gli Austro Engine powerplants sono apprezzati dagli operatori di tutto il mondo per training and commercial missions”, concludono Diamond Aircraft e Austro Engine.

