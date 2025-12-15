Hangar Italy presenta la capsule dedicata ad Andrea Pesenato

Hangar Italy informa: “Hangar Italy, nuovo marchio indipendente nato in provincia di Varese, territorio storicamente legato al mondo del volo, presenta una capsule orologiera in edizione limitata dedicata ad Andrea Pesenato, campione italiano di volo acrobatico a motore e figura di riferimento nel panorama acrobatico nazionale e internazionale.

Il progetto nasce con l’obiettivo di tradurre in forma concreta i valori dell’aviazione acrobatica: precisione, disciplina, controllo, resistenza fisica e mentale, cultura tecnica del volo. Una sintesi che trova espressione in tre segnatempo ispirati a manovre acrobatiche particolarmente rappresentative del percorso sportivo e umano del pilota”.

“Campione italiano per diversi anni consecutivi nelle categorie Advanced e Free Style, Andrea Pesenato ha rappresentato l’Italia in numerose competizioni europee e internazionali, ottenendo risultati di vertice. La sua attività non si limita all’aspetto competitivo: Pesenato è riconosciuto come interprete tecnico e divulgatore dell’acrobazia, capace di rendere accessibile e coinvolgente una disciplina ad alto contenuto specialistico.

Alla base della sua attività vi è un approccio rigoroso alla preparazione fisica e mentale, fondamentale per affrontare carichi fino a +9 G, spesso senza l’ausilio di tute anti-G, affidandosi esclusivamente all’allenamento e al controllo respiratorio.

Elemento centrale del racconto è anche il CAP 231, velivolo acrobatico monoposto di tradizione francese, progettato per competizioni di alto livello. Costruito interamente in legno, capace di sopportare sollecitazioni da +9 a -9 G e spinto da un Lycoming da 300 cavalli, il CAP 231 rappresenta una sintesi tra aeronautica classica e prestazioni moderne.

Il rapporto tra pilota e velivolo è parte integrante del progetto: una relazione fatta di conoscenza tecnica, manutenzione attenta e sensibilità operativa, elementi che costituiscono il cuore della cultura aeronautica”, prosegue il comunicato.

“La capsule dedicata ad Andrea Pesenato si articola in tre modelli, ciascuno ispirato a una manovra acrobatica:

Tomy – “Oltre la linea dell’orizzonte” – Pensato per rappresentare il superamento del limite e la continuità tra tecnica e visione.

Deorbital – “Traiettoria dell’invisibile” – Incentrato sui concetti di precisione estrema, controllo e gestione dell’energia.

Twister – “Spirito di rotta” – Essenziale e rigoroso, con fondello personalizzabile, realizzato in edizione limitata.

I segnatempo sono concepiti come oggetti di tributo, non come semplici accessori, e si rivolgono a un pubblico che riconosce nel volo una cultura tecnica e valoriale prima ancora che sportiva”, afferma Hangar Italy.

“Hangar Italy nasce in provincia di Varese, area simbolo dell’aeronautica italiana, e ha sede a Sesto Calende, città storicamente legata alla SIAI Marchetti. Il marchio affonda le proprie radici in esperienze di valorizzazione del mondo del volo e si propone oggi come realtà indipendente con una missione chiara: dare forma alle emozioni generate dai motori e dalle macchine iconiche dell’aeronautica.

La capsule dedicate ad Andrea Pesenato rappresenta il primo progetto di questo percorso, con l’intento di creare connessioni tra cultura aeronautica, design e testimonianze di eccellenza operativa”, conclude Hangar Italy.

Per maggiori informazioni: https://emotionlab2022.com/andrea-pesenato/.

(Ufficio Stampa Hangar Italy – Photo Credits: Hangar Italy)