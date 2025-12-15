Frontier sceglie ulteriori Lufthansa Technik Digital Tech Ops and Engineering products

Frontier Airlines ha deciso di implementare moduli e prodotti aggiuntivi dal Lufthansa Technik Digital Tech Ops and Engineering services portfolio. Dopo aver scelto AMOS come nuovo M&E (Maintenance & Engineering) software della compagnia aerea alla fine del 2024, Frontier ha ora aggiunto diversi nuovi moduli alla sua AVIATAR digital tech ops tool suite. Le nuove applicazioni includono Predictive Health Analytics, Condition Monitoring e l’AI-based Technical Repetitives Examination (TRE). Grazie ai Lufthansa Technik Digital Tech Ops Engineering Services, l’aggiunta di queste nuove funzionalità rappresenta un’altra importante pietra miliare nella roadmap del vettore low cost per la trasformazione digitale delle technical operations con la sua ampia flotta Airbus A320.

“Grazie ad AMOS, un world-leading M&E software attualmente in fase di implementazione nelle operazioni della compagnia aerea, Frontier sarà in grado di gestire tutte le sue esigenze di manutenzione, ingegneria e logistica, garantendo al contempo la continua conformità alle normative aeronautiche su un’unica single, easy-to-use cloud hosted digital platform. La software suite copre un ampio spettro di funzioni tecniche e commerciali, da material and resource management a production engineering, quality assurance and maintenance planning, solo per citarne alcune. AMOS si integra inoltre perfettamente con gli altri elementi del Digital Tech Ops Ecoystem di Lufthansa Technik, flydocs e AVIATAR, supportando gli ambiziosi piani di crescita di Frontier. Per quest’ultimo, Frontier ha ora selezionato anche moduli aggiuntivi per ampliare significativamente il campo di funzionalità.

Utilizzando advanced full flight data, il modulo AVIATAR Predictive Health Analytics anticipa i problemi tecnici degli aeromobili di Frontier, aiuta a ridurre al minimo i tempi di fermo, trasforma unscheduled maintenance events in scheduled events e offre raccomandazioni proattive per migliorare l’efficienza nella risoluzione dei problemi. Ciò aiuta la compagnia aerea a ridurre i costi di manutenzione ed evitare operational incidents, delays o AOG (Aircraft on Ground) situations. L’AVIATAR Condition Monitoring module raccoglie inoltre dati da diverse fonti per offrire a Frontier una panoramica in tempo reale senza pari dello stato tecnico e dei componenti della sua flotta.

Il TRE module rappresenta un aggiornamento dell’attuale AVIATAR Reliability Suite di Frontier. Consente l’analisi mirata dei flight crews technical logbook attraverso una combinazione di Artificial Intelligence (AI) e delle vaste competenze ingegneristiche di Lufthansa Technik. Ad oggi, la soluzione è stata implementata presso oltre 20 compagnie aeree internazionali con diversi tipi di aeromobili Airbus e Boeing. Grazie al feedback diretto di Frontier, la soluzione è già stata ulteriormente sviluppata in collaborazione con gli ingegneri di Lufthansa Technik“, afferma Lufthana Technik.

“Con questa recente estensione, Frontier Airlines diventa la prima compagnia aerea statunitense a utilizzare i prodotti dell’intero Digital Tech Ops Ecoystem di Lufthansa Technik, un’offerta unica che abbraccia l’intera digital MRO value creation chain. Oltre ai già citati AVIATAR e AMOS, l’ecosistema include anche flydocs, aviation global leader in digital records and asset management, che Frontier utilizza da quasi dieci anni come digital records management solution provider”, prosegue Lufthansa Technik.

“Frontier ha diverse partnership con Lufthansa Technik, che gli Engineering and Reliability departments della compagnia stanno sfruttando per prevedere e monitorare meglio i problemi di affidabilità nelle nostre diverse flotte. Lufthansa Technik continua a migliorare la propria offerta, promuovendo una maggiore integrazione di diversi servizi digitali e fornendo agli utenti informazioni rilevanti più rapidamente, sfruttando i dati interconnessi all’interno dell’ecosistema di applicazioni. Questi guadagni in termini di efficienza e la capacità di prevedere potenziali problemi attraverso la manutenzione predittiva consentono a Frontier di migliorare l’affidabilità della flotta, per system operations più fluide e coerenti”, ha affermato Shaun Jensen, Director Engineering and Fleet at Frontier Airlines.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Frontier come prima compagnia aerea statunitense ad utilizzare il nostro completo Digital Tech Ops Ecosystem. Insieme, stiamo guidando la trasformazione digitale della aircraft maintenance industry e definendo nuovi standard di efficienza, affidabilità e innovazione”, ha dichiarato Arne Schlossmacher, Lufthansa Technik’s Head of Sales and Customer Development Digital Fleet Services in the Americas. “Sebbene sia già molto efficace su base singola, la combinazione intelligente di AVIATAR, flydocs e AMOS, con un solido supporto regionale, aiuterà Frontier a sfruttare ancora di più i vantaggi nel percorso verso fully digitalized MRO services”.

“La Technical Operations division di Frontier si occupa della manutenzione dell’ampia flotta di aeromobili Airbus A320 family del vettore e fornisce maintenance, engineering and technical training services in diverse sedi negli Stati Uniti, con l’hangar principale presso la sede centrale di Denver, Colorado. Frontier fa parte di un airline group di ultra low-cost airline brands di fama mondiale, tra cui Wizz Air, JetSmart e Volaris, che collaborano a stretto contatto anche con Lufthansa Technik, con i suoi Engineering and Digital Fleet Services. Tutte queste compagnie aeree operano Airbus A320 family fleets in rapida crescita, il che richiede nuovi livelli di sinergie e flessibilità per un’ulteriore ed efficiente crescita delle operazioni”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)