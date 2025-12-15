Brussels Airlines inaugura una pop-up lounge per i passeggeri premium durante la ristrutturazione di THE LOFT

Brussels Airlines aprirà una pop-up lounge a Brussels Airport a partire dal 7 gennaio e prolungherà l’orario di apertura della sua Sunrise Lounge. THE LOFT, la pluripremiata lounge della compagnia aerea nella A-zone di Brussels Airport, chiuderà per un’ampia ristrutturazione. Grazie alla Pop-up LOFT e all’orario di apertura prolungato della Sunrise Lounge, i passeggeri premium continueranno a godere di servizi confortevoli fino all’apertura della lounge rinnovata.

“Brussels Airlines sta investendo in modo significativo nell’esperienza dei suoi passeggeri premium con un restyling completo di THE LOFT, la sua flagship award-winning lounge nella A-zone di Brussels Airport. La lounge chiuderà a gennaio e riaprirà entro la fine dell’estate 2026. Maggiori dettagli sulla rinnovata LOFT saranno comunicati a tempo debito.

Per mantenere la sua offerta premium durante la ristrutturazione, Brussels Airlines ha sviluppato due soluzioni temporanee”, afferma Brussels Airlines.

“Vicino al gate A27 di Brussels Airport, Brussels Airlines aprirà una versione temporanea della sua rinomata lounge: Pop-up LOFT. Lo spazio, di circa 200 m2, è stato progettato come una confortevole lounge temporanea e può ospitare fino a 67 ospiti contemporaneamente. Pop-up LOFT è stato progettato dall’agenzia di branding We Want More e rispecchia appieno il nuovo branding di Brussels Airlines.

Pop-up LOFT sarà aperto tutti i giorni dalle 5:00 alle 21:00. A causa dello spazio limitato, questa Pop-up lounge offrirà solo una selezione più limitata ma di qualità premium di cibo e bevande. Tutti i piatti saranno disponibili anche da asporto, da gustare in altre aree dell’aeroporto.

Sempre nella A-zone di Brussels Airport, Brussels Airlines gestisce la Sunrise Lounge, normalmente aperta ai passeggeri di Business Class in viaggio verso l’Africa subsahariana. Solitamente, questa lounge chiude alle 13:00. Durante i lavori di ristrutturazione di THE LOFT, tuttavia, anche la Sunrise Lounge riaprirà tutti i giorni dalle 15:00 alle 20:45. La Sunrise Lounge può ospitare fino a 150 passeggeri”, prosegue Brussels Airlines.

“Siamo entusiasti del restyling di THE LOFT e non vediamo l’ora di presentarne il risultato al pubblico. Nel frattempo, abbiamo lavorato a soluzioni temporanee per garantire che i nostri passeggeri premium continuino a godere del miglior servizio possibile durante la ristrutturazione. Ci auguriamo che apprezzino Pop-up LOFT e siamo fiduciosi che l’attesa non farà che crescere man mano che ci prepariamo a svelare il nuovo LOFT”, afferma Yves Bernaerts, Lounge Manager, Brussels Airlines.

“Nonostante le soluzioni temporanee, Brussels Airlines offrirà una lounge capacity notevolmente ridotta durante i lavori di ristrutturazione. Pertanto, nessun accesso alla lounge sarà venduto separatamente durante i lavori di ristrutturazione e Brussels Airlines non accetterà temporaneamente third party guests nella sua lounge. Tali modifiche saranno ripristinate non appena la lounge rinnovata riaprirà i battenti, entro la fine dell’estate 2026″, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)