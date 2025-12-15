Riapertura della Lufthansa Lounge a Stuttgart Airport

Lufthansa informa: “Bar con caffetteria, diverse multi-comfort zones, aree per mangiare, lavorare e rilassarsi, nonché angoli relax per una maggiore privacy. Dopo un’ampia ristrutturazione, la Lufthansa Lounge a Stuttgart Airport riaprirà i battenti il 16 dicembre 2025.

“L’area, moderna e completamente ridisegnata, è composta da due aree esclusive: la Business Lounge e la Senator Lounge. L’accesso avviene tramite un sistema di controllo accessi automatizzato e digitale. Entrambe le aree offrono diverse zone per soddisfare le esigenze individuali dei passeggeri. Che si tratti di lavorare, leggere, rilassarsi o godersi la privacy indisturbata, ogni ospite può personalizzare la propria visita alla lounge in base alle proprie esigenze. Un’ampia selezione di cibo, bevande, riviste e quotidiani completa la visita. La Senator Lounge ospita anche un bar caffetteria, dove le specialità di caffè vengono preparate al momento utilizzando chicchi di una torrefazione locale.

La lounge offre un concept rinnovato che combina il Lufthansa brand world con il carattere della Stuttgart location. I tre principi guida “dynamic, industrial and mobile” plasmano l’approccio concettuale e architettonico. Sono integrati nel design e creano un sottile riferimento all’identità locale, che si riflette nei materiali, nelle forme e nell’allestimento spaziale”, afferma Lufthansa.

Heiko Reitz, Hub Manager Monaco e CCO Lufthansa Airlines: “Molti status guests hanno sentito molto la mancanza della ‘loro lounge’ a Stoccarda durante la chiusura. Sono quindi ancora più lieto di poter finalmente riaprire le Business e Senator Lounge dopo un’ampia ristrutturazione e con un nuovo concept”.

“Lufthansa Group vola da “STR” verso oltre 60 destinazioni in 21 paesi, principalmente con Eurowings e Lufthansa. Anche le compagnie aeree di Lufthansa Group Austrian Airlines e SWISS volano al “Manfred Rommel” airport nel capoluogo del Baden-Württemberg. Quest’anno Lufthansa ha festeggiato il suo 70° anniversario a Stuttgart Airport“, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)