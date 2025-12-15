ITA Airways presenta “Miracolo sul 34esimo ramo”

ITA Airways lancia “Miracolo sul 34esimo ramo”, il nuovo video di Natale che racconta con delicatezza e sensibilità la magia dei viaggi durante le festività.
“Una storia che parla di emozioni, di ritorni, di legami e di quel desiderio profondo che ogni anno ci spinge a metterci in viaggio per ricongiungerci con le persone che amiamo.
Il video prende vita attraverso la tenera avventura di due biscottini di pan di zenzero, protagonisti di una piccola grande missione natalizia. Un racconto semplice e universale, costruito come una vera e propria favola di Natale contemporanea, in cui chiunque può riconoscersi”, afferma ITA Airways.
“Il messaggio è chiaro: ogni partenza e ogni arrivo portano con sé una magia speciale quando ciò che ci muove è il cuore. Ed è proprio in questo territorio emotivo che ITA Airways trova la sua dimensione ideale: quella di una compagnia che accompagna chi viaggia guidato dall’affetto, trasformando ogni volo in una rotta preziosa, unica, carica di significato”, prosegue ITA Airways.
“La campagna è on air dal 15 dicembre su tutti i canali social della Compagnia.
Il video è disponibile al seguente link: https://youtu.be/WmGyH6mFpOw?si=gwV0rVf-sM2m5N0Q“, conclude ITA Airways.
(Ufficio Stampa ITA Airways)