News Brevi – 15.12.2025

AERONAUTICA MILITARE: AVVICENDAMENTO AL COMANDO DEL 9° STORMO “FRANCESCO BARACCA” – Il 3 dicembre 2025, presso l’hangar del 9° Stormo di Grazzanise, si è svolta la cerimonia ufficiale di passaggio di consegne del Comando: il Colonnello Pilota Salvatore Florio ha ceduto il comando al Colonnello Pilota Davide Verdolini, alla presenza del Comandante della 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali, Generale di Brigata Aerea Diego Sismondini. All’evento hanno partecipato Autorità militari e civili, nonché rappresentanti istituzionali e associazioni d’arma del territorio. Durante la cerimonia è stato reso solenne omaggio alla Bandiera di Guerra del 9° Stormo, simbolo delle tradizioni e dell’impegno del Reparto. Il Comandante uscente ha rivolto un saluto al personale del Reparto, sottolineandone la professionalità e lo spirito di servizio. Il Comandante entrante, il Colonnello Verdolini, ha richiamato il valore della continuità operativa e il ruolo centrale del Reparto nell’ambito delle Operazioni Aeree Speciali, della Personnel Recovery, dell’evacuazione sanitaria d’emergenza e del supporto alle Forze Speciali mediante l’elicottero HH-101A “Caesar”. La Massima Autorità, il Comandante della 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali, Generale Diego Sismondini, ha inoltre espresso il suo apprezzamento per il ruolo dello Stormo nel dispositivo aeronautico nazionale e per le prospettive operative future. Il 9° Stormo, con i suoi assetti di volo HH-101A e gli operatori S.T.O.S. (Supporto Tattico alle Operazioni Speciali), svolge Operazioni Aeree Speciali nonché di ricerca e recupero di personale di alta valenza in territorio ostile (Personnel Recovery – PR), fornendo il supporto aereo alle forze di superficie e intervenendo, in presenza di feriti, con l’attività di evacuazione sanitaria d’emergenza. Come militari al servizio dello Stato, il compito del 9° Stormo è proprio quello di contribuire alla sicurezza del Paese e alla difesa degli interessi nazionali vitali, proteggere vite umane ed essere sempre più utili al Paese. Il Reparto, inoltre, concorre al dispositivo di sicurezza di rischieramenti militari all’estero, a operazioni di mantenimento della pace e di soccorso umanitario, nonché all’attuazione in campo nazionale di misure di protezione in occasione di grandi eventi o di mantenimento dell’ordine pubblico. Il 9° Stormo ha dipendenza diretta dalla 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali e fa capo, quale Alto Comando, al Comando della Squadra Aerea che ha sede a Milano (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ACCADEMIA AERONAUTICA: CONSEGNATI I GRADI DI SOTTOTENENTE AGLI ASPIRANTI DEL CORSO DRAGO VI – Si è svolta venerdì 12 dicembre, presso il Circolo Ufficiali dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, la cerimonia di consegna dei gradi di Sottotenente a 81 Aspiranti del Corso Drago VI, che ha rappresentato il coronamento di un percorso formativo e professionale molto intenso, contraddistinto da impegno, spirito di sacrifico e senso del dovere. A presenziare l’evento è stato il Capo Ufficio Generale di collegamento della Difesa per l’Agenzia cybersicurezza nazionale, Generale di Divisone Aerea Enrico Degni, nonché Padrino del Corso Drago IV che con la sua presenza ha sottolineato l’importanza della continuità dei valori e delle tradizioni tra le diverse generazioni dei Corsi Drago. Il Capo Corso del Drago VI, dopo aver ringraziato il Generale Degni per la sua autorevole presenza, unitamente ad altri due Padrini del Drago V, ha evidenziato il periodo trascorso in Accademia Aeronautica, ricco di tappe e sfide, affrontate quotidianamente con spirito di corpo e senso di appartenenza. Successivamente, ha preso la parola il Generale Degni che ha espresso il più caloroso saluto a tutto il Corso Drago VI, facendosi anche portavoce dei saluti del Generale S.A. Basilio Cottone (Padrino del Drago II), del Generale Vincenzo Camporini, (Padrino del Corso Drago III) e del Tenente Colonnello Luca Guasti (Padrino del Drago V), impossibilitati a presenziare alla cerimonia ma sempre attenti e vicini ai traguardi raggiunti dai ragazzi della sesta generazione dei Corsi Drago. Il Gen. Degni si è poi congratulato con tutti i presenti per il raggiungimento di questa prima tappa della loro carriera militare: “Da oggi, con il nuovo grado, avrete nuove responsabilità e autorità, soprattutto nei confronti dei frequentatori più giovani, ma il grado e l’autorità non bastano, occorre anche l’autorevolezza, e quella dovrete costruirla da soli, giorno per giorno, durante la vostra carriera militare. Per essere autorevoli nei confronti del personale che sarete chiamati a comandare, non esiste metodo migliore se non quello dell’esempio, dovete essere coerenti con voi stessi in modo da essere coerenti verso gli altri. Solo così sarete preparati alle future responsabilità in un contesto internazionale sempre più complesso. Siate i motori del cambiamento, siate innovativi e non temete di sbagliare se lo farete in buona fede. Vi auguro di cimentarvi in queste nuove sfide e di cogliere tutte le occasioni che vi si presenteranno e di volare alto con l’artiglio e con l’ala come recita il nostro motto”. Con questo traguardo, i neo–Sottotenenti si preparano ora ad affrontare le prossime fasi del loro percorso operativo e professionale, portando con sé lo spirito, la disciplina e i valori che contraddistinguono da sempre gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare. L’Accademia Aeronautica dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea. E’ un Istituto militare di studi superiori a carattere universitario che ha il compito di provvedere al reclutamento e alla formazione dei giovani che aspirano a diventare Ufficiali dell’Aeronautica Militare. Frequentando i Corsi Regolari dell’Accademia si può diventare Sottotenenti in Servizio Permanente Effettivo dell’Arma Aeronautica, nel Ruolo Naviganti normale (piloti) e nel Ruolo Normale delle Armi, del Genio Aeronautico, del Corpo di Commissariato Aeronautico e del Corpo Sanitario Aeronautico. Presso l’Istituto vengono inoltre svolti i Corsi per gli Allievi Ufficiali (Piloti di Complemento e Ferma Prefissata) e i Sottotenenti a nomina diretta (sia del Ruolo Normale che del Ruolo Speciale); infine, nel Piano degli Studi dell’Accademia, sono previsti Corsi a connotazione specialistica aeronautica, a favore di personale straniero e di altre Forze Armate (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA IL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – L’Enac informa: “Oggi, 15 dicembre, incontro del Presidente Enac Pierluigi Di Palma con il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, a Roma”. “Si tratta di un momento dall’alto valore istituzionale – ha sottolineato il Presidente Di Palma – nel quale, oltre a ribadire il nostro impegno condiviso per la sicurezza, desidero esprimere la mia gratitudine all’Arma dei Carabinieri per il costante e instancabile servizio prestato allo Stato, in particolare nella tutela dell’ordine pubblico e nel supporto ai cittadini. Un presidio costante che contribuisce anche a garantire la security del comparto aereo, nella comune missione per il bene della collettività”. “Ringrazio per la sua presenza il Presidente Enac di Palma – ha dichiarato il Generale Luongo – con cui nel maggio di quest’anno è stato sottoscritto il protocollo con l’Arma dei Carabinieri in materia di Sistemi a Pilotaggio Remoto. Lo sviluppo di questa specifica competenza, particolarmente versatile per le attività di polizia, aumenterà le capacità operative dell’Arma, che negli anni ha già investito molto soprattutto nei reparti speciali a tutela dell’ambiente e per le attività investigative complesse”. “Presenti all’incontro, per il Comando Generale dell’Arma, anche il Capo II Reparto SM, Gen. D. Arturo Guarino, e il Capo Dipartimento Aereo e Navale, Gen. B. Daniele Sirimarco. Per Enac, il Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione, Ascenzo Forte”, conclude l’Enac.

EMIRATES LANCIA UNA NUOVA COLLEZIONE DI AMENITY KITS PER EVIDENZIARE LE SPECIE IN VIA DI ESTINZIONE – Emirates informa: “I clienti Emirates in Premium Economy ed Economy Class sui voli a lungo raggio in tutto il mondo riceveranno in omaggio una nuova gamma di amenity kits a bordo a partire da dicembre. Le nuove e morbide pochette sono realizzate con materiali di origine biologica, tra cui cactus, e formano una collezione progettata in collaborazione con United for Wildlife, per evidenziare le specie più a rischio del pianeta. Per la prima volta, i Premium Economy kits conterranno prodotti per la cura della pelle del marchio a base vegetale Aveda. I nuovi amenity kits riutilizzabili di Emirates celebrano la variegata fauna selvatica del mondo, in quattro ambienti naturali: mare, cielo, foresta e deserto. Hand drawn designs decorano ogni pochette e ognuna contiene una scheda con una storia che fornisce informazioni sulla fauna selvatica raffigurata. I clienti possono scoprire di più su HRH Prince William e la The Royal Foundation United for Wildlife guardando la serie ‘Guardians’ on Emirates’ sul pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo di Emirates, Ice”. “Per la prima volta dalla sua introduzione nel 2021, la Premium Economy Class di Emirates avrà un esclusivo amenity kits con un pratico cinturino da polso e ricco di prodotti per il benessere da viaggio. Di dimensioni generose, gli articoli essenziali per il viaggio e il benessere all’interno includono morbidi calzini, mascherine per gli occhi, tappi per le orecchie, un kit per l’igiene dentale Colgate, balsamo per le labbra Aveda, crema idratante per le mani e lozione idratante per il viso. I calzini e le mascherine sono realizzati in poliestere riciclato al 100%, mentre la confezione della story card e dei tappi per le orecchie è realizzata con carta proveniente da foreste gestite responsabilmente. Disponibile sui voli notturni di lunga durata, ogni collectible kit bag mette in risalto le specie in via di estinzione attraverso illustrazioni disegnate a mano, oltre a una cartolina all’interno che racconta la storia della creatura raffigurata. I nuovi Economy Class kit bags sono colorati souvenir, ricchi di articoli di comfort per i viaggiatori. Questi kit contengono anche morbidi calzini, mascherine, tappi per le orecchie e un kit per l’igiene dentale Colgate. I calzini e le mascherine sono realizzati in poliestere riciclato al 100%, mentre la cartolina con la storia e la confezione dei tappi per le orecchie sono realizzate con carta proveniente da foreste gestite responsabilmente. Disponibile sui voli notturni di lunga durata, ogni collectible kit mette in risalto le specie in via di estinzione attraverso illustrazioni disegnate a mano, oltre a una scheda narrativa all’interno che racconta la storia della creatura raffigurata”, prosegue Emirates. “La partnership in corso di Emirates con United for Wildlife riflette un profondo impegno nella prevenzione del commercio illegale di fauna selvatica e prodotti derivati, un pilastro fondamentale dell’Emirates Environmental Sustainability Framework. Emirates è attivamente coinvolta nella lotta contro il traffico e lo sfruttamento illegale di fauna selvatica ed è membro della United for Wildlife Transport Taskforce. Emirates ha tolleranza zero nei confronti del commercio illegale di fauna selvatica e prodotti derivati dalla fauna selvatica e la sua divisione cargo, Emirates SkyCargo, ha introdotto un divieto assoluto sui trofei di caccia. Nel giugno 2023 Emirates ha rafforzato il suo impegno verso pratiche ecosostenibili ottenendo le IATA Environmental Assessment (IEnvA) Stage One and IEnvA Illegal Wildlife Trade module certifications”, conclude Emirates.

IBERIA: I BAMBINI CHE VIAGGIANO SONO I PROTAGONISTI DELLO SPOT NATALIZIO DI IBERIA – Iberia informa: “Gate di imbarco dell’aeroporto. Famiglia con un bambino che piange. Decine di passeggeri che pregano di non sedersi vicino a loro. E la disperazione di sentire il piccolo piangere per ore durante il volo mentre la famiglia cerca di calmarlo. Ci siamo passati tutti. Questa situazione, che si ripeterà nelle prossime settimane su centinaia di voli Iberia, dove molti passeggeri viaggiano per riunirsi alle proprie famiglie, è al centro della nuova campagna natalizia di Iberia. ‘El vuelo de Clara y Mateo’ racconta la storia di una famiglia che viaggia affinché il piccolo Mateo possa incontrare per la prima volta i suoi nonni. Grazie alla complicità dell’equipaggio e della sorella maggiore, Clara, i passeggeri scoprono che questo bambino è, in effetti, il regalo più bello delle feste”. “In Iberia, mettiamo in contatto persone in tutto il mondo tutto l’anno, ma a Natale questo obiettivo diventa ancora più concreto, ancora più vero. Migliaia di Clara e Mateo saliranno a bordo di un volo Iberia in questi giorni per riunirsi alle loro famiglie e saranno il regalo più bello per i loro cari. Per Iberia è meraviglioso poter condividere queste storie che accadono sui nostri aerei ogni anno a Natale, storie che ci permettono di toccare il cuore della nostra comunità”, ha dichiarato Gemma Juncá, Direttore Marketing e Brand di Iberia. “Lo spot andrà in onda in prima serata sui principali canali televisivi. Sarà proiettato anche nei cinema, su alcune delle principali piattaforme di streaming come Netflix, Movistar+ e Prime Video e sui canali social della compagnia aerea”, conclude Iberia.

AIRBUS COMUNICA SHARE BUYBACKS TRANSACTIONS PER LA SETTIMANA PARTIRE DALL’ 8 DICEMBRE 2025 – Airbus informa: “Airbus SE comunica share buyback transactions ai sensi del Regulation (EU) No 596/2014 dell’European Parliament e del Council del 16 aprile 2014 sul market abuse (“EU Market Abuse Regulation”). Le operazioni fanno parte di uno share buyback programme annunciato l’8 settembre 2025, allo scopo di supportare le future employee share ownership plan activities e gli equity-based compensation plans. Il programma è intrapreso in conformità con l’autorizzazione conferita all’Airbus SE Board of Directors dagli shareholders all’Airbus Annual General Meeting tenutosi il 15 aprile 2025, per riacquistare fino a un massimo del 10% del capitale azionario emesso”.

ROLLS-ROYCE FORNISCE MTU ON-BOARD POWER GENERATORS PER GLI ELECTRIC FERRIES SULLA ROTTA TRA EUROPA E AFRICA – Rolls-Royce informa: “La Power Systems division di Rolls-Royce fornirà un totale di otto mtu emergency power generators per due fully electric fast ferries della compagnia di navigazione spagnola Baleària. Dal 2027, le navi percorreranno le 18 miglia nautiche tra Tarifa, Spagna, e Tangeri, Marocco, utilizzando energia elettrica, inaugurando così il primo “green corridor” tra Europa e Africa. Il progetto è considerato una pietra miliare per la mobilità marittima a zero emissioni di CO2 ed è supportato da una rete internazionale di partner composta da compagnie di navigazione, cantieri navali, autorità portuali, fornitori di energia e altre aziende. Per conto del cantiere navale spagnolo Astilleros Armon, saranno forniti quattro mtu 20V4000M35S emergency power generators per ciascuna delle due navi. Con una potenza di 2.840 kilowatt ciascuno, i generatori garantiranno l’alimentazione elettrica in caso di necessità, ad esempio se le batterie di bordo dei traghetti non possono essere ricaricate in porto come previsto. A differenza dei conventional on-board power systems, tuttavia, la loro funzione va ben oltre la semplice alimentazione degli impianti elettrici: in caso di emergenza, gli mtu gensets possono anche garantire l’intero propulsion system dei traghetti. Grazie alla high-power density, al peso ridotto e al design compatto, gli mtu engines sono ideali per l’impiego su high-speed ferries. La consegna è prevista per la prima metà del 2026, mentre i traghetti entreranno in servizio regolare nel 2027”. “Il progetto è un ottimo esempio di come emission-free shipping and reliable system technology vadano di pari passo”, ha affermato Phil Kordic, Senior Expert, Commercial Marine Business, Rolls-Royce Power Systems. “I nostri mtu engines contribuiscono in modo significativo alla sicurezza operativa e all’efficienza di queste navi all’avanguardia: potenti, leggeri e perfettamente adattati alle esigenze”.