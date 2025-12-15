La Germania ordina altri 20 elicotteri Airbus H145M

La Germania ha deciso di esercitare l’opzione per altri 20 H145M light combat helicopters (Leichter Kampfhubschrauber o LKH) previsti da un contratto firmato nel dicembre 2023, portando il numero totale a 82 elicotteri.

“Siamo onorati e orgogliosi che la Germania abbia deciso di ordinare altri 20 elicotteri H145M LKH. Questo ulteriore impegno da parte di uno dei nostri Paesi d’origine è un forte segnale di fiducia nelle eccezionali prestazioni e nelle capacità multiruolo dell’H145M”, ha dichiarato Stefan Thomé, Managing Director of Airbus Helicopters in Germany.

“Il primo elicottero H145M LKH è stato consegnato alla Germania, meno di un anno dopo la firma del contratto, nel novembre 2024, e da allora sono stati consegnati altri elicotteri. Le missioni dell’elicottero includono training, reconnaissance, special forces operations and light attack. La German Army riceverà 72 elicotteri, mentre le Luftwaffe special forces ne riceveranno dieci”, afferma Airbus.

“L’H145M è un multi-role military helicopter che offre un’ampia gamma di capacità di missione. In pochi minuti, l’elicottero può essere riconfigurato da un light attack role con axial ballistic and guided weapons e uno state-of-the-art self-protection system a una special operations version con fast rappelling equipment. I mission packages includono hoisting and external cargo capabilities.

L’H145M è la versione militare del collaudato light twin-engine H145 helicopter. La flotta globale della H145 family ha accumulato oltre otto milioni di ore di volo. Viene utilizzato dalle forze armate e dalle forze dell’ordine di tutto il mondo per le missioni più impegnative. La Bundeswehr utilizza già elicotteri H145 per special forces operations and search and rescue missions. L’U.S. Army impiega quasi 500 elicotteri della famiglia H145, denominati UH-72 Lakota, che hanno totalizzato oltre 1,5 milioni di ore di volo. Altri operatori militari della famiglia H145 sono Ungheria, Serbia, Lussemburgo, Thailandia, Ecuador, Honduras e Cipro. Tra gli ordini più recenti figurano il Belgio, che ne ha firmati 17, il Brunei, che ne ha firmati sei, e l’Irlanda, che ne ha firmati quattro”, prosegue Airbus.

“Equipaggiato con due motori Safran Arriel 2E, l’H145M è dotato di full authority digital engine control (FADEC). Inoltre, l’elicottero è dotato della suite avionica digitale Helionix che, oltre a un’innovativo flight data management, include un high-performance 4-axis autopilot, riducendo il carico di lavoro del pilota durante le missioni. Il suo impatto acustico particolarmente basso rende l’H145M l’elicottero più silenzioso della sua categoria”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credite: Airbus Helicopters – Celian Bauduin)