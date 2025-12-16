Bombardier migliora la connettività in volo con il nuovo Smart Router per gli aeromobili Challenger e Global

Bombardier ha annunciato oggi il lancio del suo Smart Router, una high-performance connectivity solution progettata per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei business jet travelers di oggi.

“Creato in collaborazione con Collins Aerospace, il fornitore di servizi di connettività preferito da Bombardier, il Bombardier Smart Router è un routing device all’avanguardia, progettato per offrire una connettività di bordo impeccabile. È dotato di advanced network switching and multi-path routing capabilities, garantendo un servizio stabile e ininterrotto durante le transizioni dell’aeromobile tra le reti.

Progettato all’insegna dell’innovazione, il Bombardier Smart Router integra le tecnologie più recenti come Wi-Fi 6, 5G cellular capability, moderne funzionalità di sicurezza e ridondanze integrate come il Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP). Inoltre, offre una risoluzione dei problemi accelerata e in tempo reale tramite supporto remoto e isolamento dei guasti, garantendo una rapida identificazione e risoluzione dei problemi per massimizzare l’efficienza operativa e la reattività di ogni cliente”, afferma Bombardier.

“Bombardier si impegna a offrire ai propri clienti la sicurezza di volare in tutto il mondo con comfort e stile, con una connettività affidabile e ad alte prestazioni, progettata per le esigenze dei clienti odierni e per una maggiore praticità”, ha affermato Paul Sislian, Executive Vice President, Bombardier Aftermarket Services & Strategy. “L’introduzione del Bombardier Smart Router nella nostra flotta dimostra la nostra attenzione verso i clienti, offrendo loro una cabin experience impeccabile e di livello superiore a ogni volo”.

“L’innovazione è nel DNA di Bombardier e il nuovo Smart Router, come dispositivo di base, è un’ulteriore dimostrazione di un miglioramento fondamentale del prodotto”, ha affermato Peter Likoray, Senior Vice President, Aircraft Sales, Bombardier. “Progettato con la sicurezza al centro e per migliorare il nostro supporto con la risoluzione dei problemi in tempo reale tramite remote support and fault isolation, la improved cyber protection offre sicurezza e tranquillità ovunque, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento”.

“Progettato per dare priorità alla sicurezza fin dall’inizio, lo Smart Router offre crittografia di livello aziendale, firewall avanzati e una solida protezione contro le minacce informatiche. Questo aggiornamento segna un significativo progresso rispetto alle tecnologie comparabili presenti sul mercato, supportando le esigenze di connettività ad alta velocità e ad alta capacità di privati, aziende, governi e forze armate.

Il Bombardier Smart Router è già installato come equipaggiamento di base sui velivoli Bombardier Challenger 650, Global 5500 e Global 6500. Sarà offerto come equipaggiamento di base su tutti i velivoli Challenger e Global in produzione entro la fine del 2026. Gli attuali operatori di selezionati velivoli Global e Challenger possono programmare l’installazione dello Smart Router presso i Bombardier Service Centres in tutto il mondo”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)