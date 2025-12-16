La German Navy riceve il primo NH90 Sea Tiger

Airbus Helicopters, attraverso la joint venture NHIndustries, ha consegnato il primo NH90 Sea Tiger alla German Navy durante una cerimonia presso la base di Nordholz. Entro il 2030 è prevista la consegna di 31 elicotteri. L’NH90 Sea Tiger sarà utilizzato per anti-surface and anti-submarine warfare missions.

“Siamo estremamente orgogliosi di consegnare oggi il primo NH90 Sea Tiger alla German Navy, rispettando i costi, i tempi e la qualità”, ha dichiarato Stefan Thomé, Managing Director of Airbus Helicopters in Germany. “Il Sea Tiger fornirà alla Navy un potente strumento, offrendo eccezionali anti-surface and anti-submarine capabilities”.

“Gli elicotteri sostituiranno gradualmente la vecchia Mk88A Sea Lynx fleet della German Navy, entrata in servizio nel 1981. La German Navy operà già 18 NH90 Sea Lion naval transport helicopters, consegnati nei tempi previsti tra il 2019 e il 2023. Sono costantemente impiegati in maritime search and rescue missions e a bordo delle 702-class replenishment ships.

L’NH90 Sea Tiger rappresenta l’ultima evoluzione dell’NH90 NFH. È stato specificamente progettato per soddisfare le esigenze della German Navy per uno state-of-the-art anti-submarine warfare helicopter. Tra le novità, un nuovo Electro-Optical System e improved Electronic Support Measures (ESM). Inoltre, il Sea Tiger è dotato di dipping sonar, sonobuoys and weapons (torpedoes and missiles). Le missioni imbarcate del Sea Tiger includono, oltre alla ricognizione e al trasporto, l’ingaggio di obiettivi sopra e sotto la superficie”, afferma Airbus.

“135 naval NH90 helicopters sono già stati consegnati a sei nazioni e hanno completato oltre 90.000 ore di volo in search and rescue, humanitarian and military operations. Sono oltre 530 gli elicotteri NH90 in servizio in tutto il mondo, che hanno accumulato quasi 500.000 ore di volo”, prosegue Airbus.

“NHIndustries è la più grande rotorcraft joint venture ed è responsabile della progettazione, produzione e supporto dell’elicottero NH90, uno dei leader dell’ultima generazione di military helicopters. L’azienda trae il meglio dalla European rotorcraft and defence industry, essendo di proprietà di Airbus Helicopters (62,5%), Leonardo (32%) e GKN Fokker (5,5%). Ciascuna azienda vanta una lunga esperienza nel settore aerospaziale e apporta il meglio delle proprie competenze e competenze al prodotto finale”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters – Cara Irina Wagner)