Lockheed Martin completa la produzione delle initial F-16 Block 70 fleets per Bulgaria e Slovacchia

Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha completato la produzione di tutti gli F-16 Block 70 per le initial fleets di Bulgaria e Slovacchia, dotando entrambe le forze aeree di F-16 avanzati.

Gli aerei sono stati prodotti presso lo stabilimento Lockheed Martin di Greenville, Carolina del Sud, e hanno completato la DD250 final acceptance tramite il Foreign Military Sales program del governo statunitense.

Le full F-16 Block 70 fleets offrono a Bulgaria e Slovacchia la capacità di fornire national air defense e supportare le attività di air policing con un fighter moderno e completamente interoperabile. Gli aerei si collegano direttamente ai NATO systems e supportano le stesse missioni già svolte dagli operatori di F-16 in tutta Europa.

Questi velivoli sono parte integrante dei piani di modernizzazione della difesa di entrambe le nazioni e allineano le loro forze aeree con l’addestramento, gli standard e le pratiche operative utilizzati da 29 allied operators”.

Mike Shoemaker, vice president and general manager of Lockheed Martin’s Integrated Fighter Group, afferma: “Questo traguardo rappresenta il talento e la dedizione dei team congiunti governativi, militari e industriali. Con le full F-16 Block 70 fleets, entrambe le nazioni passano dalla pianificazione di una next-generation airpower alla sua dimostrazione nelle operazioni quotidiane”.

“L’F-16 Block 70 è dotato dell’APG-83 AESA radar, che condivide il 95% di software e il 70% di hardware con il radar dell’F-35. Il velivolo include inoltre conformal fuel tanks, un moderno digital cockpit, una 12.000 hour service life e il life-saving Automatic Ground Collision Avoidance System (Auto GCAS).

Con oltre 700 F-16 in Europa e una rete di supporto globale già attiva, Bulgaria e Slovacchia hanno accesso a percorsi di addestramento consolidati, un supporto logistico collaudato e un’ampia comunità di operatori che contribuiscono a garantire un’elevata disponibilità e un’efficiente manutenzione a lungo termine.

L’F-16 program è supportato da una global supply chain di oltre 530 fornitori in 12 paesi, tra cui una solida rete di partner europei. Aziende come LOTN in Slovacchia e Avionams in Bulgaria contribuiscono a questo ecosistema”, prosegue Lockheed Martin.

“Con l’assemblaggio finale e la produzione di altri componenti che si svolgono presso lo stabilimento Lockheed Martin di Greenville, Carolina del Sud – l’unica active F-16 production line al mondo – il programma supporta oltre 1.500 posti di lavoro qualificati e preserva la capacità produttiva negli Stati Uniti.

Il programma F-16 rafforza la cooperazione industriale transatlantica, sostenendo l’avanzata capacità produttiva statunitense e generando al contempo valore economico, supply chain opportunity e long-term industrial participation in tutta Europa”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)