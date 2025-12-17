Il motore CT7-2E1 di GE Aerospace supera le 500.000 ore di volo

GE Aerospace ha annunciato che il suo motore CT7-2E1, che fornisce potenza ad elicotteri impiegati in una varietà di ruoli, da offshore and passenger transport a impegnative search-and-rescue e altre multi-mission operations, ha superato le 500.000 ore di volo in servizio.

“Questo risultato sottolinea la comprovata affidabilità del motore e il crescente utilizzo a livello globale nelle flotte AW149 e AW189 di Leonardo, a dimostrazione dell’espansione delle operazioni del CT7-2E1 e della sua affidabilità in servizio”, afferma GE Aerospace.

“Superare il mezzo milione di ore di volo è una testimonianza delle performance del motore CT7-2E1 e siamo orgogliosi delle strette partnership che abbiamo costruito con clienti in tutto il mondo che si affidano a questo motore per equipaggiare i loro elicotteri e svolgere missioni critiche ogni giorno”, ha affermato Elissa Lee, executive director for commercial turboshaft engines. “Il motore CT7-2E1 continua a offrire l’affidabilità di cui i nostri clienti hanno bisogno”.

“Progettato per soddisfare i requisiti per long-range, high-speed performance, il CT7-2E1 sfrutta la collaudata architettura della famiglia di motori CT7/T700, che vanta ora oltre 100 milioni di ore di volo in tutte le varianti, incorporando al contempo: uno state-of-the-art Full Authority Digital Engine Control (FADEC); materiali avanzati, in particolare all’interno della turbine section; peso del motore e consumi di carburante ridotti; vantaggi in termini di costi di manutenzione rispetto ad altri motori della sua categoria.

Il motore ha dimostrato performance eccezionali in ambienti difficili, caldi e ad alta quota e in ambienti marittimi, contribuendo alla prontezza operativa degli operatori e all’efficienza dei costi del ciclo di vita”, prosegue GE Aerospace.

“L’impegno di GE Aerospace per il miglioramento continuo aumenta anche l’engine time-on-wing e la fleet availability. Come tutti i GE Aerospace rotorcraft engines, il CT7-2E1 è qualificato per funzionare con approved Sustainable Aviation Fuel (SAF) blends. Il motore ha supportato SAF-powered AW149 demonstration flights in occasione di airshow globali, a dimostrazione dell’impegno di GE Aerospace, leader del settore, a sostegno di voli con basse emissioni di carbonio”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)