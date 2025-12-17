L’European Maritime Safety Agency seleziona l’Airbus Flexrotor drone per maritime surveillance missions

Airbus si è aggiudicata un contratto quadro da 30 milioni di euro dall’European Maritime Safety Agency (EMSA) per la fornitura di Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) services per multipurpose maritime surveillance con il Flexrotor Uncrewed Aerial System. Questi servizi migliorano le Coast Guard missions offrendo un’autonomia estesa.

“Siamo orgogliosi di collaborare con l’European Maritime Safety Agency per questo contratto chiavi in mano che consente al Flexrotor di volare operativamente per la prima volta in Europa e di svolgere la missione fondamentale di migliorare la sorveglianza marittima”, ha dichiarato Victor Gerin-Roze, Head of Uncrewed Aerial Systems at Airbus Helicopters. “Abbiamo effettuato diversi voli dimostrativi con il Flexrotor in tutta Europa, dimostrando la sua lunga autonomia e la varietà di sistemi che può trasportare, caratteristica unica per un UAS di queste dimensioni. Accogliamo con favore l’opportunità di dimostrare in Europa perché il Flexrotor è la soluzione leader ad alte prestazioni e affidabile per questo profilo di missione”.

“Il servizio principale include operazioni di volo che utilizzano il Flexrotor system, fornendo Electro-Optical/Infrared (EO/IR) and radar imagery. Questi dati saranno trasmessi in streaming senza interruzioni all EMSA RPAS Data Centre, utilizzato dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri per seguire i voli in diretta. I servizi supporteranno direttamente le operazioni della Guardia Costiera, comprese le operazioni di ricerca e soccorso, il controllo della pesca e la tutela ambientale, nonché l’individuazione di attività marittime illecite.

Le capacità di sorveglianza del Flexrotor supporteranno le autorità nazionali competenti degli EU Member States, Norway and Iceland, nonché le istituzioni competenti dell’EU. In base a questo contratto, i Flexrotor systems possono essere impiegati in due operazioni parallele con siti di decollo all’interno di qualsiasi paese partecipante, con la flessibilità di aggiungere operazioni parallele supplementari su richiesta.

Il contratto quadro iniziale ha una durata di due anni, con la possibilità di prevedere due ulteriori periodi opzionali di un anno, estendendo il periodo massimo di consegna potenziale fino a quattro anni. L’inizio del servizio è previsto per il 2026. Le operazioni saranno eseguite dal fornitore di servizi francese Extensee“, afferma Airbus.

“Il Flexrotor è un moderno Vertical Takeoff and Landing (VTOL) uncrewed aircraft con un peso al decollo di 25 kg (55 libbre), progettato per missioni ISTAR con autonomia di oltre 12-14 ore in una tipica configurazione operativa e di 10 ore in configurazione EMSA. Può integrare diversi tipi di payloads, tra cui electro-optical system and advanced sensors, per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti. Grazie alla capacità di autonomously launch and recover da terra o da mare, occupando un’area di soli 3,7 x 3,7 m (12 x 12 piedi), il Flexrotor è ideale per missioni che richiedono un ingombro minimo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)