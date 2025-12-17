News Brevi – 17.12.2025

IBERIA OPERERA’ PIU’ DI 11.5050 VOLI IN QUESTO PERIODO NATALIZIO – Iberia Group (Iberia, Iberia Express e Air Nostrum) ha programmato 11.578 voli per questo periodo natalizio, tra il 19 dicembre 2025 e il 7 gennaio 2026, per facilitare i viaggi dei propri clienti durante le vacanze. In totale, sono stati messi in vendita 1.887.789 posti tra le tre compagnie aeree di Iberia Group per questo periodo. La compagnia aerea ha rafforzato le sue operazioni in questo periodo nelle città europee più popolari, aggiungendo voli extra. A Praga sono stati aggiunti cinque voli extra; quattro a Budapest; altri due a Vienna; un volo aggiuntivo ciascuno a Stoccolma, Oslo, Ginevra e Zurigo. Tra le destinazioni più popolari per i clienti Iberia nel mercato domestico ci sono Las Palmas de Gran Canaria e Tenerife; in Europa, Parigi e Londra; in America Latina, Città del Messico, Bogotà e Buenos Aires”. “La neve è ancora una volta tra le destinazioni più popolari per i viaggiatori in questo periodo dell’anno. I voli diretti per Innsbruck riprenderanno per il secondo anno consecutivo domenica 21 dicembre, con due voli settimanali. Questa città austriaca è nota per le sue splendide piste da sci e per i suoi tradizionali mercatini di Natale. Tromsø, in Norvegia, conosciuta come la capitale artica, è uno dei posti migliori al mondo per ammirare l’aurora boreale e praticare attività artiche come le gite in slitta trainata da cani e l’osservazione delle balene. Anche questa destinazione avrà due voli settimanali, il giovedì e la domenica. Un’altra destinazione di punta in questo periodo dell’anno è Rovaniemi, la capitale della Lapponia e sede della casa di Babbo Natale. Per facilitare gli spostamenti verso questo luogo magico, Iberia ha programmato quattro voli settimanali da Madrid, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica”, prosegue Iberia. “Per i viaggiatori in cerca di sole durante le festività natalizie, Iberia offre due nuove rotte: Recife, nel nord-est del Brasile, dove la compagnia aerea vola tre volte a settimana (lunedì, mercoledì e sabato), e Orlando, nella Florida centrale, famosa in tutto il mondo per i suoi parchi a tema. Iberia opera questa rotta con quattro voli settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica). Una scommessa sicura in questo periodo dell’anno sono le grandi capitali europee, decorate a festa per l’occasione e che offrono un mix di visite culturali, attività ricreative e shopping. Iberia offre fino a 11 voli giornalieri per Parigi, fino a 10 per Londra, fino a 7 per Roma, fino a 6 per Lisbona e fino a 4 per Vienna”, conclude Iberia.

ITALIA-ALBANIA EXPERT MEETING 2025: VISITA DELLA DELEGAZIONE ALBANESE PRESSO IL 36° STORMO CACCIA – Nell’ambito del Piano di Cooperazione bilaterale con l’Albania per l’anno 2025 e nel novero delle attività di interesse preminente per la Forza Armata, si è svolta, dal 1° al 03 dicembre, presso il 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (BA), una visita conoscitiva promossa dal Gabinetto del Ministro della Difesa e dallo Stato Maggiore Difesa. Per l’occasione, il Reparto gioiese ha ospitato una delegazione composta da rappresentanti dello Stato Maggiore AM – 3° e 4° Reparto, del Comando Logistico AM, del Comando Squadra Aerea – 1ª R.A., nonché Ufficiali della “Forca Ajrore”, la forza aerea albanese operativa sotto il comando dell’Albanian Joint Forces Command della NATO e operante da due basi aeree principali, rispettivamente a Kucova e Tirana. Accolta dal Comandante di Stormo, Colonnello Pilota Antonino Massara, la delegazione ospite ha assistito a briefings illustrativi sulle attività del Reparto, occasione che è stata propizia per condividere tematiche di interesse addestrativo, rafforzare la cooperazione tra le due nazioni per migliorare la formazione del personale navigante e specialista presso le strutture preposte di Forza Armata, nonché definire una pianificazione condivisa delle attività future che interesseranno le due Forze Aeree già a partire dal primo trimestre del 2026. Nel dettaglio, quest’ultimo aspetto sarà rilevante nel breve e lungo periodo per lo stand-up capacitivo della base aerea albanese sita a Kucove, aeroporto che potrebbe assumere rilevanza strategica nell’ambito del concetto ACE (Agile Combat Employment), perseguito in ambito NATO come schema operativo di manovra finalizzato a innalzare la resilienza e la sopravvivenza del potere aerospaziale. Nella circostanza, il Colonnello Pilota Antonino Massara ha rivolto alla platea il proprio contributo di pensiero: “L’incontro odierno esprime un momento di confronto costruttivo che permette, a ognuno di noi, di condividere expertise, know how e soluzioni innovative per integrare i processi operativi in ambito multinazionale”. Di concorde avviso il Colonnello Pilota Fabio Zanichelli, Capo delegazione AM: “Questo incontro conferma la consolidata collaborazione tra le nostre Aeronautiche Militari. Una collaborazione che viene da lontano tra due paesi divisi da un lembo di mare, ma uniti da sentimenti di reciproca amicizia e fratellanza. In questo contesto, il buildup capacitivo della Base Aerea di Kucova rappresenta una sfida stimolante e una grande opportunità di crescita per entrambi”. A corroborare le tesi affrontate, le parole del Colonnello Pilota Salvatore Lanni: “Il supporto è e deve essere reciproco perché tutti hanno capacità da cui apprendere”. La visita è poi proseguita presso le aree logistiche ed operative insistenti sul sedime aeroportuale. In questo frangente è stato possibile apprezzare più da vicino il ruolo che lo Stormo alacremente svolge tutti i giorni per garantire, senza soluzione di continuità ed unitamente ad altri Reparti della “Community F2000 e F-35”, la Difesa Aerea nazionale e NATO quale compito primario dell’Aeronautica Militare. La visita è terminata all’84° Centro SAR, dove la delegazione albanese ha potuto apprezzare le capacità del HH-139, nel ruolo primario di ricerca e soccorso. Infine, in occasione del rituale scambio doni, il Colonnello Luan Sadiku, Vice Comandante della Forca Ajrore, ha così evidenziato il suo personale apprezzamento: “È stato un privilegio per noi confrontare le nostre prospettive e la nostra visione al fine di migliorare la futura cooperazione con l’Aeronautica Militare. Il 36° Stormo Caccia è un Reparto dove si respira costantemente il senso di orgoglio e la professionalità insita in un team di Donne e Uomini che affrontano, compatti e coesi, le costanti sfide aeronautiche. Sono sicuro che la nostra collaborazione sarà fruttuosa per gli impegni operativi del prossimo futuro” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR LANCIA UNA FLASH SALE DI 48 ORE CON IL 20% DI SCONTO SUI VOLI DI GENNAIO E FEBBRAIO – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (mercoledì 17 dicembre) una flash sale di 48 ore, offrendo il 20% di sconto sui voli per viaggi dall’8 gennaio al 28 febbraio 2026. La promozione, valida fino a mezzanotte di giovedì 18 dicembre, permette ai clienti di ottenere tariffe vantaggiose su oltre 235 destinazioni del network Ryanair. Che stiate pianificando il vostro primo viaggio del nuovo anno o andando a trovare amici e parenti dopo le festività, questo è il momento ideale per prenotare la vostra prossima fuga invernale. Per ulteriori informazioni, visitare Ryanair.com. Questa offerta esclusiva termina alle 23:59 del 18 dicembre 2025”.

SAAB RICEVE L’APPROVAZIONE PER L’AREXIS ORDER – Saab informa: “Il 14 novembre 2025 Saab ha ricevuto due ordini da Airbus Defence and Space per la Arexis Electronic Warfare (EW) sensor suite destinata a equipaggiare gli Eurofighter tedeschi (leggi anche qui). La condizione per l’approvazione delle autorità è stata ora soddisfatta per il secondo ordine, che include AI technology sia di Saab che del suo partner strategico Helsing. Di conseguenza, Saab ha registrato un order intake di circa 258 milioni di euro nel quarto trimestre 2025″.

DELTA TECHOPS: DONAZIONI RECORD DI BICICLETTE E GIOCATTOLI – Delta informa: “Il 10 dicembre Delta TechOps ha festeggiato le festività in grande stile, donando la cifra record di 2.123 biciclette, oltre 3.000 nuovi giocattoli e un assegno di 50.000 dollari da Delta alla Marine Toys for Tots Foundation di Atlanta durante un evento festivo presso il TechOps Hangar di Atlanta. È stato un anno da record, con Delta che ha superato i suoi obiettivi di donazione di biciclette e giocattoli”. “Questo evento incarna appieno lo spirito di TechOps. Non si tratta solo di donare fondi: anno dopo anno, i nostri team sono orgogliosi di rimboccarsi le maniche e costruire queste biciclette con cura”, ha affermato David Thompson, SVP of Delta TechOps. “Passeggiare tra i negozi e vedere file di biciclette pronte per i bambini del posto è un potente promemoria della generosità e del lavoro di squadra che ci contraddistinguono, non solo durante le festività, ma durante tutto l’anno”. “Siamo profondamente grati a Delta Air Lines e ai suoi incredibili membri del team per il loro straordinario supporto, che tornano con orgoglio per il 14° anno consecutivo come National Corporate Sponsor of the Marine Toys for Tots Program”, afferma il retired Marine Lt. Gen. James B. Laster, president and CEO of the Marine Toys for Tots Foundation. “Da Seattle a Salt Lake City, da Boston al JFK, i team TechOps si sono uniti per organizzare eventi “Holiday in the Hangar”, costruire biciclette e raccogliere giocattoli per i bambini bisognosi”, prosegue Delta. “Questi sforzi dimostrano che, ovunque ci troviamo, le persone Delta condividono lo stesso impegno nel fare la differenza nelle loro comunità”, ha concluso Thompson.

AIR FRANCE SOSTIENE LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’ – Air France informa: “Il 10 dicembre 2025, l’Air France IT Department (DGSI), il Garges-lès-Gonesse city council, il Cité Educative of the Paris suburb Garges-lès-Gonesse e la Val d’Oise Prefecture hanno formalizzato ufficialmente la loro partnership nell’ambito della national “Pathway to Success” (Cordée de la Réussite) initiative. Questa firma dimostra il loro impegno comune nel supportare i giovani del territorio nel raggiungimento del successo accademico e dell’inserimento professionale, aprendo le porte a carriere nei settori dell’aviazione e del digitale. La Cité Educative, un’iniziativa promossa dal governo francese e volta a migliorare i risultati scolastici di bambini e ragazzi, riunisce attori locali per supportare i giovani provenienti da quartieri svantaggiati nel loro percorso verso il successo e l’integrazione professionale. Il programma “Cordée de la Réussite” offre agli studenti delle scuole medie opportunità di tutoraggio e di orientamento professionale per guidarli nelle loro scelte educative e promuovere le pari opportunità. In qualità di principale datore di lavoro privato nella regione dell’Île-de-France, Air France sfrutta la sua solida presenza locale e una rete di associazioni e partner per sostenere l’occupazione giovanile. Ad esempio, quasi 50 tutor Air France consigliano e assistono i giovani nei loro progetti professionali, tra cui la redazione del CV e la preparazione ai colloqui. Anche all’interno di Air France, aumentare la rappresentanza femminile e incoraggiare le giovani donne a intraprendere una carriera nel settore digitale è una priorità. Questo impegno per la diversità e l’inclusione si riflette nel fatto che il 34% della forza lavoro di DGSI è composta da donne, una percentuale in aumento e che supera già la media nazionale (24% secondo l’INSEE)”. Ane Jensen, Human Resources Director of the Air France IT Department, afferma: “Il nostro dipartimento IT è altamente efficiente e inclusivo grazie alla ricchezza di background e talenti che riunisce. Ora più che mai, l’accesso alle pari opportunità è al centro della nostra missione. Siamo inoltre convinti che la diversità e l’equilibrio di genere siano fattori chiave per l’innovazione, la creatività e le performance. A questo proposito, ci impegniamo a fondo per promuovere la presenza femminile nelle carriere digitali e ingegneristiche”. “Insieme a organizzazioni partner come “Tous en Stage”, “Article 1″ e centri di formazione (AFMAÉ, Centre Interlines des Guyards), Air France investe da 25 anni nell’integrazione professionale e nelle pari opportunità nelle sue comunità locali. Grazie a ciò, migliaia di giovani hanno avuto la possibilità di trovare la propria strada, sviluppare le proprie competenze e affermarsi nel mondo del lavoro. Tra queste organizzazioni figurano JEREMY e Aérométiers (ex Airemploi), di cui Air France è membro fondatore. Air France continua a impegnarsi per offrire a ogni giovane l’opportunità di realizzare il proprio pieno potenziale. Combinando orientamento personalizzato, scoperta di nuove opportunità di carriera e condivisione delle conoscenze, la compagnia aerea riafferma il suo impegno per la responsabilità sociale e la sua dedizione alla diversità e all’inclusione. Questa nuova partnership con la Cité Educative di Garges-lès-Gonesse rafforza ulteriormente questo slancio collettivo, aiutando i giovani ad avere successo e favorendo l’emergere dei talenti di domani”, conclude Air France.

KLM: LA VERA CONNESSIONE E’ UNIRE LE PERSONE – KLM informa: “KLM ha donato uno speciale cuore KLM a Robert ten Brink e al team di All You Need Is Love, un amato programma televisivo olandese che da 33 anni riunisce famiglie e persone care a Natale. Con l’esclusivo red KLM heart, simbolo di amore, calore e connessione, KLM esprime la sua gratitudine per il loro significativo contributo nel riunire le persone durante le festività natalizie”. “Unire le persone è al centro del nostro blue KLM heart, perché in KLM crediamo che la vera connessione si realizzi nel momento in cui ci si può abbracciare di nuovo. All You Need Is Love dimostra ogni anno quanto sia prezioso. Ringraziamo Robert e tutto il team per i loro anni di dedizione e ispirazione”, conclude KLM.

AL VIA LA SETTIMA EDIZIONE DEL #T-TEC TECHNOLOGY CONTEST DI LEONARDO E TELESPAZIO – Leonardo informa: “Il #T-TeC Technology Contest, concorso di open innovation promosso da Leonardo e Telespazio, è aperto a studenti, ricercatori e dottorandi di tutte le università del mondo. La settima edizione è stata presentata con una cerimonia nel corso del New Space Economy Expo forum (NSE) alla Fiera di Roma. Promuovere l’innovazione in ambito spaziale, trasformare idee brillanti in start-up di successo e ispirare la prossima generazione di talenti STEM: è l’obiettivo del concorso di open innovation Technology Contest #T-TeC di Leonardo e Telespazio, che invita studenti, dottorandi e giovani ricercatori delle università di tutto il mondo a presentare soluzioni innovative nei diversi ambiti del settore spaziale. Il contest ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e l’innovazione tecnologica nel settore spaziale tra le giovani generazioni, valorizzarne le idee e le intuizioni e immaginare insieme a loro le soluzioni tecnologiche che segneranno il futuro. Dopo il successo delle sei edizioni precedenti, che hanno visto la partecipazione di 500 studenti e ricercatori provenienti da 75 università di oltre 20 nazioni, il #T-TeC conferma il suo ruolo di abilitatore per l’incubazione e l’accelerazione di start-up, supportando così la crescita e lo sviluppo delle idee, dalle fasi iniziali del progetto fino alla loro maturazione. I partecipanti potranno scegliere di presentare le proprie idee e progetti nell’ambito di tre macro-temi legati alla sostenibilità nello Spazio e sulla Terra: Space Exploration, Extra-terrestrial Exploitation & In Orbit Servicing; Space Domain Awareness for the Protection of Space and Ground Infrastructures; Positioning, Navigation and Timing (PNT) Solutions for Earth and other celestial bodies. Oltre ai premi in denaro riservati al primo classificato della categoria “Idea” e ai primi tre classificati della categoria “Prototype”, Leonardo e Telespazio offriranno ai partecipanti le seguenti opportunità, che saranno decise a discrezione della commissione, tenendo conto della tipologia e della maturità dei progetti presentati: una o più posizioni nei percorsi di pre-incubazione di ESA BIC Turin; una o più posizioni nel programma di pre-incubazione di ESA BIC Lazio o Technology Transfer Lazio; una o più posizioni presso ESA BIC Brindisi. Sarà inoltre valutata la possibilità di supportare la realizzazione di un dimostratore (“Proof of Concept”) per testare una delle proposte direttamente in laboratorio anche in potenziale collaborazione con lo Space Business Catalyst di Thales Alenia Space. La settima edizione del #T-TeC si chiuderà il 20 febbraio 2026, data ultima per l’invio delle proposte. Nelle settimane successive la giuria esaminerà i progetti e decreterà i vincitori, che saranno premiati nel mese di aprile 2026”.

BOEING DONA $500.000 A SUPPORTO DEI SOCCORSI IN PUGET SOUND – Boeing informa: “Boeing dona 500.000 dollari dal Boeing Charitable Trust per sostenere le operazioni di ripresa dopo la grave alluvione nell’area di Puget Sound. I fondi saranno destinati alle seguenti organizzazioni che supportano le operazioni di recupero e soccorso: 250.000 dollari per la American Red Cross Northwest Region; 250.000 dollari per la Community Foundation of Snohomish County”. “In questo momento di urgente necessità, siamo al fianco delle nostre comunità di Puget Sound e dei nostri dipendenti colpiti da questa storica alluvione”, ha dichiarato Bill McSherry, vice president of Boeing Government Operations. “Con oltre 65.000 membri del team nello stato di Washington, ci impegniamo a supportare i nostri partner sul campo che stanno fornendo aiuti immediati e avviando il processo di ripresa”. “La generosità di Boeing e la partnership di lunga data con la American Red Cross riflettono un profondo impegno nel prendersi cura delle nostre comunità”, ha dichiarato Megan Dulgar, regional executive, American Red Cross. “Siamo estremamente grati per questo supporto che contribuirà a portare speranza e sollievo alle famiglie locali colpite dalle devastanti inondazioni in tutto lo stato di Washington”. “Inoltre, i dipendenti Boeing donano alle comunità locali partecipando a programmi di volontariato e di beneficenza. Boeing eguaglia le donazioni qualificate dei dipendenti versate a sostegno degli interventi di soccorso. Gli sforzi di recupero e soccorso in caso di calamità naturali sono in linea con l’impegno costante di Boeing nei confronti delle comunità in cui l’azienda è presente. Nel 2024 Boeing ha donato 27,3 milioni di dollari in beneficenza nello stato di Washington e 3,8 milioni di dollari per gli sforzi di recupero e soccorso in caso di calamità naturali a livello globale”, conclude Boeing.

EUROFIGHTER: 20 ANNI DI ESIBIZIONI PER IL RAF TYPHOON DISPLAY TEAM – Eurofighter informa: “20 anni fa, lo Squadron Leader Matthew Elliott salì nel cockpit di un Typhoon Tranche 1 e scrisse un pezzo di storia dell’aviazione. La sua esibizione al Royal International Air Tattoo (RIAT) nel 2005 segnò il debutto di quello che sarebbe diventato uno dei più celebrati military aviation teams della Gran Bretagna: il RAF Typhoon Display Team. Ora, nel 2025, il team celebra un traguardo straordinario: due decenni di esibizioni del principale multi-role fighter del Regno Unito al pubblico di tutto il mondo. A guidare questa stagione di anniversario è stato lo Squadron Leader Nathan Shawyer, un pilota il cui percorso da spettatore di airshow del Devon a pilota di Typhoon incarna la potenza ispiratrice di queste dimostrazioni aeree. Il percorso di Shawyer verso il cockpit iniziò come molti prima di lui: durante un airshow. Con il viso rivolto al cielo, rimase abbagliato dalle manovre apparentemente impossibili eseguite dai jet. Crescendo, era un membro appassionato del 1064 Air Cadets, ha partecipato a innumerevoli airshow che non fecero altro che rafforzare la sua determinazione ad arruolarsi nella RAF come fighter pilot”. “Ciò che rende quest’anno particolarmente significativo è la prontezza operativa dei display aircraft. A differenza delle stagioni precedenti che presentavano jet appositamente dipinti, i Typhoon del 2025 sono pronti per la prima linea. La scelta del 29° Squadrone di ospitare il display team ha un profondo significato storico. Costituito nel 1915, lo squadrone ha impiegato praticamente tutti i principali tipi di caccia della RAF. È stato il primo squadrone operativo a ricevere il Tornado F3 nel 1987 e ha svolto un ruolo cruciale nell’Operazione Desert Storm. Dalla consegna del suo primo Typhoon nel giugno 2004, il 29° Squadrone ha svolto il ruolo di Unità Operativa di Conversione Typhoon della RAF, addestrando piloti e ingegneri. Dal primo volo di Matthew Elliott alle celebrazioni dell’anniversario di oggi, il Typhoon Display Team della RAF ha costantemente dimostrato non solo le capacità del velivolo, ma anche la professionalità e la dedizione della Royal Air Force stessa”, conclude Eurofighter.

ASILI NIDO AZIENDALI DIFFUSI: LETTERA DI INTENTI E PROTOCOLLO DI INTESA – La Fondazione ‘Cresciamo il futuro’ e la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, hanno firmato una lettera di intenti per promuovere e sviluppare, su scala nazionale, il modello innovativo della rete di asili nido aziendali diffusi come strumento strategico per sostenere la genitorialità e la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. E, come primo atto derivante dalla comune visione, è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri – nella persona del Capo del Dipartimento Gianfranco Costanzo – e la Fondazione ‘Cresciamo il Futuro’, rappresentata dal presidente Luciano Sale. L’accordo nasce dalla consapevolezza che la famiglia è elemento fondamentale nella società e che la possibilità di conciliare responsabilità familiari e impegni lavorativi è essenziale per promuovere pari opportunità, sostenere la natalità e contrastare la denatalità. I nidi svolgono un ruolo molto importante nello sviluppo dei bambini, offrendo un ambiente educativo che favorisce la crescita delle competenze sociali e relazionali attraverso l’interazione, il gioco e la condivisione con i pari. L’iniziativa prende spunto dalla sperimentazione di successo già avviata dalle imprese socie della Fondazione – A2A, Engineering, Eni, FiberCop, Fincantieri, Intesa Sanpaolo, ITA Airways, Leonardo e Open Fiber – che hanno creato una rete di asili nido aziendali diffusi, dimostrando la validità e la sostenibilità del modello. “L’esperienza pilota degli asili nido aziendali diffusi, presentata e discussa come buona pratica durante la recente Conferenza Nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza, merita ora un’implementazione su scala più ampia”, si legge nel testo del Protocollo. E ancora: “L’ampliamento dei servizi educativi per la prima infanzia, sostenuto anche dalle azioni del PNRR, rappresenta una leva strategica per favorire la partecipazione delle donne al lavoro e la conciliazione”. La Fondazione ‘Cresciamo il Futuro’ si impegna a definire i criteri di accesso, il modello di governance della rete e una piattaforma tecnologica dedicata per la gestione. Inoltre, si impegna a osservare rigorosi standard pedagogici e di sicurezza e ad avviare iniziative mirate ad ampliare la rete. Il Protocollo non comporta oneri per il bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipartimento per le politiche della famiglia supporterà l’iniziativa attraverso attività di comunicazione strategica rivolte sia alle imprese, per favorire l’adesione e l’integrazione della rete, sia alle famiglie, per promuovere la conoscenza dell’esperienza “Cresciamo il futuro” a livello nazionale. Per la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, si tratta di “un esempio virtuoso di sussidiarietà. Il nostro governo – osserva la Ministra – fin dal primo giorno ha messo la famiglia, la natalità, la conciliazione vita-lavoro, fra le proprie priorità. È, però, è evidente che questa sfida richiede il coinvolgimento di tutti, a cominciare dai territori e dal mondo del lavoro e dell’impresa. La rete degli asili diffusi è uno strumento per tradurre in concreto questo coinvolgimento e per dare corpo, tutti insieme, alla consapevolezza che una società accogliente nei confronti dei bambini e della genitorialità è elemento indispensabile per costruire il futuro”. “La firma di questo protocollo rappresenta un momento di grande valore per la nostra Fondazione e per tutte le aziende che ne fanno parte. Il modello degli asili nido aziendali diffusi nasce da un’esigenza concreta: sostenere le famiglie, promuovere l’occupazione femminile e offrire un contributo tangibile alla natalità. È un progetto che unisce responsabilità sociale, innovazione e collaborazione tra pubblico e privato, e che dimostra come il mondo del lavoro possa essere protagonista attivo del benessere collettivo”, ha commentato Luciano Sale, Presidente della Fondazione ‘Cresciamo il Futuro’ e Direttore HR & Real Estate di Fincantieri.

THALES POTENZIA IL SOSTEGNO ALLA MARINA MILITARE CON IL NUOVO NAVY SERVICE CENTRE DI TARANTO – Thales informa: “La Marina Militare e Thales consolidano la loro cooperazione in Italia con l’inaugurazione, presso l’Arsenale di Taranto, di un moderno centro dedicato alla manutenzione dei Sonar e degli equipaggiamenti installati sulle navi della Marina. L’apertura di questo nuovo centro consente di dimezzare i tempi di intervento sui sistemi Thales grazie all’impiego di esperti e tecnici locali altamente qualificati. Inoltre, presso questa struttura verrà fornito on the job training al personale della Marina Militare sulla manutenzione di tutti i sistemi supportati, favorendo così il trasferimento di competenze specialistiche direttamente sul campo. Thales ha investito nel posizionare in Italia competenze addestrate e asset tecnici lì dove sono più necessari ed efficaci: sui waterfront dei principali Arsenali Militari. Un processo di localizzazione e prossimità incrementale e customizzato che trasferisce in Italia, al servizio della Difesa italiana, un capitale strategico di abilità tecnica e strumentazione tecnologica. Thales riafferma il proprio impegno nel sostenere la Marina Militare la quale, a sua volta, conferma la fiducia verso il Gruppo mettendo a disposizione nell’ Arsenale di Taranto un’infrastruttura dedicata al programma TLSM per le FREMM”.

AMERICAN AIRLINES RINNOVERA’ UNA ULTERIORE ADMIRALS CLUB LOUNGE A WASHINGTON, D.C. – American Airlines sta rinnovando la sua Admirals Club® lounge nel Concourse D del Reagan National Airport (DCA). La lounge rinnovata si estenderà su una superficie di oltre 10.000 piedi quadrati, aggiungendo circa il 50% in più di posti e offrendo ai clienti più spazio per ricaricarsi e rilassarsi prima del viaggio. “Siamo orgogliosi di servire il mercato di Washington, DC, ed è essenziale avere una lounge footprint per supportare tutti i nostri clienti in questo importante hub”, ha affermato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American. “La redesigned Admirals Club® lounge offrirà ampi posti a sedere, un design esclusivo e servizi di alto livello che riflettono l’esperienza premium che i nostri clienti meritano”. “La lounge ridisegnata trarrà ispirazione dal design della città, compresi elementi di design locale che riflettono la ricca storia di Washington, D.C. Sarà inoltre caratterizzata da viste dall’alto del Campidoglio degli Stati Uniti e del Monumento a Washington. American opera più di 255 peak daily flights da DCA, collegando i clienti a più di 90 destinazioni. La compagnia aerea rimane impegnata a servire la comunità di Washington. Questo progetto si tradurrà nella seconda fully refurbished Admirals Club® lounge per American presso DCA, rafforzando l’impegno più ampio volto a migliorare l’esperienza premium del cliente. L’inizio dei lavori è previsto per l’inizio del 2026. Durante i lavori, l’attuale lounge space verrà chiuso e i clienti continueranno a poter accedere alle Admirals Club® lounges nei Concourse C ed E. I piani di American per aggiornare la sua DCA lounge offering sono l’ultimo di una serie di investimenti che riflettono il suo impegno nel migliorare l’esperienza del cliente”.

BOMBARDIER ANNUNCIA IL RIMBORSO DEL DEBITO DI $500 MILIONI E CONFERMA IL DELEVERAGING PLAN – Bombardier informa: “Bombardier ha confermato oggi che la società è sulla buona strada per raggiungere il net leverage ratio target precedentemente dichiarato di 2,0–2,5x. Con l’avviso di rimborso del debito di 500 milioni di dollari annunciato il 17 dicembre, la cui chiusura è prevista entro il 17 febbraio 2026, il team Bombardier avrà ridotto con successo il proprio debito a lungo termine di 5,5 miliardi di dollari da dicembre 2020, generando risparmi annualizzati sui costi degli interessi di oltre 409 milioni di dollari. Questo risultato riflette l’attenzione proattiva di Bombardier sull’impiego responsabile del capitale e sulla gestione proattiva del percorso di scadenza del debito, il tutto per garantire la flessibilità necessaria per investire in iniziative di crescita strategica che forniranno ulteriore valore. Parallelamente a ciò, la società ha assistito a numerosi miglioramenti del rating creditizio, avendo recentemente raggiunto un rating Ba3 da Moody’s e BB- da S&P Global Ratings”. “Il nostro approccio proattivo alla gestione della liquidità e del debito è stato una pietra angolare della svolta di Bombardier e riflette la strategia fondamentale che è stata impostata ed eseguita in modo impeccabile dal nostro team disciplinato”, ha affermato Bart Demosky, Executive Vice President and Chief Financial Officer. “Dando continuamente priorità alla riduzione del debito e al rafforzamento della liquidità, Bombardier è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi di riduzione dell’indebitamento a lungo termine dichiarati e, così facendo, abbiamo migliorato la resilienza e la flessibilità finanziaria dell’azienda. Siamo nella posizione di investire con fiducia nel futuro della nostra attività, il tutto tenendo d’occhio le opportunità per migliorare ulteriormente i leverage ratios. Questa mentalità continuerà a modellare il nostro successo”.

LOCKHEED MARTIN: RICONOSCIMENTO PER IL PRE-APPRENTICESHIP – Lockheed Martin informa: “Il Lockheed Martin Manufacturing Basic Skills (MBS) pre-apprenticeship program è stato recentemente nominato “Regional Work-Based Learning Best Practice” dall’Alabama Office of Apprenticeship, a riconoscimento del suo successo nel mettere in contatto gli studenti con carriere high-tech nel settore aerospaziale. L’MBS program è un precursore dell’Advanced Manufacturing Technician Apprenticeship Program (AMTAP) di successo di Lockheed Martin, che forma i partecipanti nelle competenze specialistiche necessarie per costruire componenti elettronici spaziali, tra cui l’assemblaggio di cablaggi, la saldatura e il controllo qualità, ottenendo al contempo certificazioni riconosciute dal settore. Ai graduati vengono spesso offerti incarichi a tempo pieno presso lo stabilimento Lockheed Martin di Courtland, dove contribuiscono alla produzione di sistemi a supporto di critical space and defense missions”.

ROLLS-ROYCE: MTU EMERGENCY POWER SOLUTIONS PER I DATA CENTER – Rolls-Royce informa: “Con un mondo sempre più guidato dall’AI, i data center ad alto consumo energetico stanno mettendo a dura prova le reti elettriche già sovraccariche in tutto il mondo. Gli studi prevedono che il fabbisogno energetico dei data center raddoppierà entro il 2030. Gli operatori di data center sono quindi alla ricerca di alternative off-grid per autoalimentarsi, in modo sostenibile e affidabile. Rolls-Royce offre il portfolio più completo per l’alimentazione dei data center, da Diesel generators a small modular reactors (SMR). Avendo servito il mercato dei data center di grandi dimensioni per quasi due decenni, disponiamo delle competenze e dei prodotti necessari per aiutare gli operatori di data center a produrre l’energia di cui hanno bisogno. Per coloro che desiderano produrre autonomamente la propria fonte di energia autosufficiente, una combinazione di fonti rinnovabili e sistemi di generazione di energia, come i natural gas engine power plants, può garantire un’elettricità affidabile e continua. Le mtu emergency power solutions basate su diesel and gas gensets, così come i dynamic UPS Kinetic PowerPacks, sono già utilizzate in tutto il mondo per proteggere le infrastrutture critiche per la sicurezza. Con oltre 10 GW di capacità installata con gli mtu emergency power gensets, siamo uno dei tre maggiori fornitori di emergency power systems per il global data centre market in rapida crescita”.