SkyTeam annuncia i finalisti che guideranno l’innovazione a The Aviation Challenge 2025

SkyTeam ha annunciato i finalisti in 18 award categories per la quarta edizione di The Aviation Challenge (TAC), la sua iniziativa globale ideata per accelerare l’innovazione sostenibile e la condivisione delle conoscenze nel settore dell’aviazione. Il tema del 2025, ‘Impact’, sottolinea l’impegno del programma nel produrre risultati tangibili e misurabili.

“TAC ha accolto 22 compagnie aeree partecipanti alla sua quarta edizione, sfidandole a sviluppare e implementare soluzioni innovative per promuovere la sostenibilità nel settore dell’aviazione. Per il secondo anno, The Aviation Challenge è stata aperta a sussidiarie, affiliate e compagnie aeree non appartenenti a SkyTeam, rafforzando l’ambizione del programma di promuovere il cambiamento in tutto il settore.

Tra il 26 settembre e il 26 ottobre 2025, le compagnie aeree partecipanti hanno completato oltre 80 voli dimostrativi, il numero più alto mai registrato fino ad oggi. Il volo dimostrativo serve come dimostrazione pratica di soluzioni innovative che contribuiscono al progresso della sostenibilità, mentre il design generale della Challenge incoraggia l’adozione continua di soluzioni a livello aziendale. Complessivamente, i partecipanti hanno presentato 224 soluzioni e iniziative per i premi. In linea con l’‘Impact’ theme, TAC 2025 ha enfatizzato i risultati misurabili nella riduzione delle emissioni di carbonio, nel miglioramento dell’efficienza energetica e nell’ottimizzazione della gestione dei rifiuti”, afferma SkyTeam.

“Ogni anno, The Aviation Challenge offre alle compagnie aeree partecipanti una piattaforma per trasformare l’innovazione in azione e intraprendere azioni concrete verso la sostenibilità. Questa quarta edizione è stata particolarmente stimolante, con i partecipanti che hanno dimostrato determinazione, ingegno e spirito di iniziativa durante tutta la Challenge. Il loro impegno si è riflesso in un numero record di voli dimostrativi. Ci congratuliamo con tutte le compagnie aeree per i loro sforzi nel contribuire a plasmare un futuro più responsabile per l’aviazione”, afferma Patrick Roux, CEO, SkyTeam.

“Tutti i progetti sono stati rigorosamente valutati in base a una serie completa di criteri tecnici da una giuria di esperti di aviazione e sostenibilità, tra cui il Netherlands Aerospace Centre (NLR) e PA Consulting. I finalisti sono stati riconosciuti in quattro categorie principali, ciascuna con sottocategorie che ne riconoscono i risultati.

L’elenco completo dei finalisti del TAC 2025 è disponibile a questo link: https://www.skyteam.com/en/about/press-releases/press-releases-2025/finalists-the-aviation-challenge-2025.

Le candidature finaliste sono ora al vaglio di una giuria composta da otto esperti internazionali nei settori dell’aviazione e della sostenibilità. I vincitori di ciascuna categoria saranno annunciati durante una cerimonia di premiazione che si terrà a Copenhagen, in Danimarca, dal 20 al 22 gennaio 2025, ospitata da SAS“, conclude SkyTeam

(Ufficio Stampa SkyTeam)