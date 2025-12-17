Ryanair apre la sua quinta base in Marocco a Rabat

Ryanair ha annunciato l’apertura della sua nuova base a Rabat con due aeromobili basati a partire da aprile 2026, con 20 rotte (di cui 7 nuove che collegheranno Rabat alle principali destinazioni europee) per l’estate 2026.

“Rabat diventerà la quinta base di Ryanair in Marocco, rafforzando ulteriormente i collegamenti in tutto il Regno in vista della co-organizzazione dei Mondiali di calcio del 2030. L’investimento di Ryanair a Rabat creerà inoltre oltre 800 posti di lavoro locali, inclusi 60 posti altamente retribuiti per piloti e assistenti di volo.

La nuova base di Ryanair a Rabat, operativa dall’estate 2026, offrirà 7 nuove rotte internazionali (Milano Bergamo, Baden-Baden, Francoforte Hahn, Norimberga, Porto, Pisa e Valencia); 20 rotte totali; 2 nuovi aeromobili basati (investimento di 200 milioni di dollari).

L’apertura di questa base aumenterà la capacità di Rabat per l’estate 2026 del +45% e rappresenta una parte importante del programma record di Ryanair per l’estate 2026 su 13 aeroporti marocchini, con oltre 10,7 milioni di passeggeri da, verso e ora anche all’interno del Regno”, afferma Ryanair.

Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare ufficialmente la nostra nuova base a Rabat, che rappresenta un investimento di 200 milioni di dollari e la nostra quinta base in Marocco. Questa nuova apertura fa parte del nostro operativo record per l’estate 2026, che vedrà Ryanair operare oltre 20 rotte, incluse 7 nuove rotte internazionali da/per il Regno, rafforzando il turismo e la connettività. Con quest’ultima apertura, l’investimento totale di Ryanair in Marocco supera 1,6 miliardi di dollari, sostenendo oltre 8.500 posti di lavoro diretti e indiretti e favorendo la crescita dell’economia turistica locale. Non vediamo l’ora di continuare a supportare l’economia marocchina e la connettività internazionale, posizionando Rabat come destinazione estiva di punta grazie alla sua ricca storia, alla cultura vibrante, alla splendida costa e all’atmosfera accogliente.

Ryanair desidera rinnovare i suoi più sinceri ringraziamenti a Sua Eccellenza Aziz Akhannouch, Capo del Governo di Sua Maestà Re Mohammed VI, ai Ministri dei Trasporti e del Turismo, Abdessamad Kayouh e Fatim-Zahra Ammor, nonché ad Achraf Fayda, CEO dell’Ufficio Nazionale Marocchino del Turismo, per la loro visione e fiducia nel garantire questo investimento record per il Marocco. Insieme continueremo a sviluppare infrastrutture, connettività e turismo del Paese in vista della co-organizzazione dei Mondiali di calcio del 2030, il tutto sostenuto e stimolato dalle tariffe basse di Ryanair e dalla puntualità leader del settore”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)