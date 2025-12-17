Lufthansa Group: i real-time flight path data supportano un uso più efficiente dell’airspace

Per una maggiore efficienza e minori emissioni di CO2, Lufthansa Group sta retrofittando la sua Airbus A320 fleet per ottimizzare le rotte di volo.

“A partire dal 2026, 134 Airbus A320 saranno dotati del FANS-C digital communication system. La ADS-C EPP (Automatic Dependent Surveillance – Contract Extended Projected Profile) technology trasmette automaticamente 4D flight path information, ovvero dati riguardo position, altitude, direction and time, all’air traffic control in real time. Ciò consente di adattare meglio le rotte di volo alle condizioni effettive. Il risultato: rotte di volo più efficienti in termini di consumo di carburante, minori emissioni di CO2 e maggiore puntualità.

La nuova tecnologia è già in uso regolare nel Maastricht airspace (MUAC), il primo airspace in Europa a soddisfare tutti i requisiti in materia. Lufthansa Group sta collaborando con altre air traffic control authorities per garantire che il fuel-efficient flying possa essere implementato il più rapidamente possibile in un numero sempre maggiore di spazi aerei europei. Ciò include, ad esempio, flight trials in collaborazione con il French air traffic control. Dal 2028, la nuova tecnologia dovrà essere installata di fabbrica su tutti i nuovi aeromobili consegnati e ATC ground systems nell’EU. Con il completo ammodernamento dei suoi attuali aeromobili A320, Lufthansa Group supera i requisiti di legge e si conferma ancora una volta all’avanguardia nell’introduzione di tecnologie innovative. Nel 2028, quasi 200 aeromobili della A320 Family ammodernati e aggiornati saranno in servizio per Lufthansa Group“, afferma Lufthansa Group.

“Ci stiamo concentrando sulla digitalizzazione per rendere il volo ancora più efficiente. L’ammodernamento della nostra flotta Airbus A320 è un forte segnale di innovazione e responsabilità. Siamo lieti che l’EU stia compiendo questo passo insieme a noi. Solo se tutti i partner del settore adegueranno tempestivamente i loro sistemi al futuro, l’Europa potrà presto beneficiare di un airspcae meglio connesso e quindi più sostenibile”, afferma Grazia Vittadini, Chief Technology Officer, Lufthansa Group.

“La nuova tecnologia trasmette automaticamente al controllo del traffico aereo, in qualsiasi momento, le 4D flight path information generate dall’aircraft flight management system. Questa 4D flight trajectory descrive il percorso successivo di un volo in tre dimensioni spaziali (latitudine, longitudine e altitudine) e il tempo come quarta dimensione. Sulla base di queste informazioni più precise sulla futura traiettoria di volo di un aeromobile, il controllo del traffico aereo può gestire l’airspace in modo più efficiente e ottimizzare la rotta dell’aeromobile.

Nel 2024 Lufthansa Group ha deciso di dotare tutti i nuovi aeromobili della sua flotta A320neo della tecnologia FANS-C e ora sta compiendo il passo logico successivo, ammodernando la flotta esistente. Le misure sono supportate dalla Commissione Europea con un finanziamento fino al 50% nell’ambito del Connecting Europe Facility (CEF) program. La nuova tecnologia è attualmente certificata per gli aeromobili Airbus A320 Family e gli Airbus A330neo.

La tecnologia ADS-C EPP rappresenta un primo passo importante verso l’implementazione del Trajectory Based Operations concept, che mira a consentire la regolazione e l’ottimizzazione dinamiche delle rotte di volo nelle operazioni quotidiane con la partecipazione di tutti i partner di sistema coinvolti. Lufthansa Group ha reso la sua implementazione una priorità strategica. L’ammodernamento di oltre 130 aeromobili della flotta del Gruppo è una delle numerose misure adottate da Lufthansa Group per aumentare la fuel efficiency nelle operazioni di volo e sottolinea il suo impegno per un’aviazione più sostenibile”, prosegue Lufthansa Group.

“Il continuo miglioramento della fuel efficiency nelle operazioni di volo, unito alla modernizzazione della flotta, all’utilizzo di sustainable aviation fuel (SAF), a un’ampia gamma di opzioni per private travelers and corporate customers per un volo più sostenibile e all’espansione dell’intermodalità, è una delle cinque leve con cui Lufthansa Group promuove un volo più sostenibile. Inoltre, Lufthansa Group sostiene attivamente la ricerca globale sul clima e sulle condizioni meteorologiche da oltre 30 anni”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)