Austrian Airlines aumenta i voli verso le principali destinazioni estive nel 2026

Austrian Airlines informa: “Giusto in tempo per le festività natalizie, gli Austrian Airlines network planners stanno mettendo sotto l’albero di Natale molti voli extra verso le principali destinazioni estive del 2026. Chiunque desideri sfruttare le prossime festività per pianificare la propria vacanza con i propri cari può ora usufruire di 490 voli aggiuntivi verso le destinazioni più gettonate del Mediterraneo durante l’alta e la bassa stagione 2026.

Il 2026 summer flight schedule includerà un totale di 113 destinazioni a corto e medio raggio e 20 destinazioni a lungo raggio servite direttamente da Vienna, per un totale di 133 destinazioni (2025: 127) previste per la 2026 summer season. Il summer flight schedule è valido dal 29 marzo al 24 ottobre 2026.

È possibile scegliere nuove isole dal portfolio di Austrian Airlines per la Grecia, che è stato ampliato di 148 voli. Un totale di 21 diverse destinazioni offriranno un caloroso benvenuto in Grecia ai passeggeri dei voli Austrian. Creta è particolarmente popolare, con fino a 19 voli a settimana (14 volte a settimana per Heraklion e cinque volte per Chania), seguita da Rodi, Corfù e Kos. Ma anche Karpathos, Santorini, Kalamata, Lefkada, Zante e Lemno godono di una popolarità costante. Anche Mitilene/Lesbo è tornata in programma dopo una lunga pausa”.

“L’offerta di Austrian Airlines in Italia è più interessante che mai: sono disponibili 222 voli in più rispetto all’estate dello scorso anno. In totale, nell’estate 2026 ci saranno voli verso dodici diverse destinazioni in Italia, con una frequenza significativamente maggiore rispetto allo scorso anno, ad esempio verso Roma, Firenze e Lamezia Terme. Anche la Sardegna è particolarmente popolare, con fino a dieci voli a settimana per Olbia e Cagliari nell’estate 2026.

Se, invece, preferite viaggiare in Spagna, ora ci sono 120 voli disponibili in più rispetto a quanto annunciato in precedenza. L’attenzione è rivolta in particolare all’aumento della capacità per Valencia e Barcellona. In totale, durante la stagione estiva, ci saranno voli in undici destinazioni spagnole (continentali e isole), con Bilbao e Alicante come nuove aggiunte al programma di voli estivi spagnolo”, prosegue Austrian Airlines.

“Chi preferisce stare al fresco d’estate deve affrettarsi. Le “cool” summer destinations, con fino a sette voli a settimana per Reykjavik, tre voli settimanali ciascuno per Bergen ed Edimburgo, due voli per Tromsø e un volo per le Isole Lofoten, sono attualmente sulla lista dei desideri di molti viaggiatori e godono di una domanda in continua crescita.

Validi per tutti i voli Austrian Airlines e quindi utilizzabili per l’intera gamma di servizi, gli Austrian Airlines flight vouchers sono particolarmente apprezzati durante il periodo natalizio. Facili da prenotare direttamente online, possono essere acquistati anche all’ultimo minuto”, conclude Austrian Airlines.

Dettagli sulla nuova partnership tra Austrian Airlines e Miles & More con Erste Bank e Sparkasse

Austrian Airlines, la più grande compagnia aerea austriaca e parte di Lufthansa Group, e Miles & More, il programma fedeltà di Lufthansa Group, apporteranno una modifica al loro credit card portfolio in Austria entro la fine dell’anno, come già comunicato in dettaglio.

“Il nuovo partner è Erste Bank und Sparkasse, uno dei maggiori gruppi bancari austriaci.

Dal 29 dicembre 2025, le carte di credito Austrian Miles & More saranno emesse in combinazione con George, la pluripremiata piattaforma di internet banking. Mastercard rimarrà a bordo come fornitore di servizi di pagamento. A partire da questa data, le nuove carte di credito possono essere richieste tramite l’internet banking George e presso le filiali di Erste Bank e Sparkasse. Non è necessario avere un conto presso Erste Bank e Sparkasse per richiedere e utilizzare la Austrian Miles & More card e l’app George associata.

I vantaggi sono disponibili anche per gli Austrian Miles & More Business Premiumcard customers”, afferma Austrian Airlines.

“Questa modifica è accompagnata da un’ampia revisione e ampliamento del portafoglio prodotti per le diverse tipologie di carta. Sono disponibili tre tipologie di carta in totale, che si differenziano per i servizi offerti: l’Austrian Miles & More Premiumcard per clienti privati, l’Austrian Miles & More Business Premiumcard e l’Austrian Miles & More Business Smartcard per clienti aziendali”, conclude Austrian Airlines.

Austrian Airlines lancia “Flynachten”: una canzone natalizia in stile electro-pop creata internamente

Austrian Airlines informa: “Con ritmi al posto delle campane e un flow al posto del tradizionale coro natalizio, Austrian Airlines lancia un messaggio forte e contemporaneo nella comunicazione natalizia di quest’anno: nell’ambito della campagna a 360° “Fröhliche Flynachten”, la compagnia aerea fa un ulteriore passo avanti e lancia una AI-generated Christmas song (lyrics and music) in electro-pop style, con tanto di video musicale. Il team di produzione dei contenuti interno si è occupato dell’intera implementazione e i dipendenti della compagnia si sono esibiti davanti alla telecamera.

La canzone unisce sonorità urbane allo spirito natalizio e riprende elementi tipici del volo: fiocchi di neve sul finestrino, luci rosse e bianche, il rumore delle turbine e l’atmosfera al gate si fondono con ritmi casuali e rime orecchiabili come “Christmas becomes Flynachten”. Il risultato è una moderna canzone natalizia che reinterpreta in modo autentico e sorprendente l’emotività del viaggio durante l’alta stagione”.

“Con la Flynachten song, traduciamo l’energia dei nostri team in musica e allo stesso tempo ispiriamo le persone a volare con Austrian Airlines – in modo diretto, onesto e con grande fluidità. Con la canzone, raccontiamo la storia del Natale da una prospettiva nuova e allo stesso tempo offriamo ai nostri dipendenti un palcoscenico”, afferma Ingrid Gogl, Head of Brand & Communications at Austrian Airlines. “Soprattutto durante la stagione turistica più intensa, dimostrano ogni giorno professionalità, calorosa ospitalità e fascino, e a volte è necessario un tocco di umorismo, ed è esattamente questo che abbiamo racchiuso nella nostra Flynachten song”.

“Il video musicale di accompagnamento presenta mosse coinvolgenti, suoni ritmici accattivanti e volti reali del personale di cabina, tecnico e di assistenza a terra. La Flynachten song fa parte della campagna integrata a 360° di Austrian Airlines ed è stata pubblicata sui social media, sui canali digitali e sulle piattaforme internet”, conclude Austrian Airlines.

Austrian Airlines e kronehit Kindertraum raccolgono insieme 2.142 euro per beneficenza

Austrian Airlines informa: “Molte mani si sono strette ad Austrian Airlines. E tutto per una buona causa: i conduttori radiofonici di Kronehit, Meinrad Knapp, Anita Ableidinger e “Captain Luke”, hanno visitato la compagnia aerea austriaca per stringere la mano a quante più persone possibile: per ogni stretta di mano nell’ambito della campagna “kronehit Kindertraum”, un euro viene devoluto direttamente al fondo di donazione della “Stiftung Kindertraum”, che utilizza il ricavato per realizzare i sogni di bambini con gravi malattie o disabilità.

Per raggiungere il maggior numero possibile degli oltre 6.000 dipendenti di Austrian Airlines, il team di Kronehit ha visitato prima la sede centrale della compagnia aerea nell’Office Park 2 di Vienna Airport. Qui, sia il personale amministrativo che i membri dell’equipaggio di volo, si riuniscono per iniziare i loro turni. Questa mattina, un folto comitato di benvenuto ha accolto il trio di ospiti e, naturalmente, ha stretto loro la mano.

I tre presentatori hanno fatto una seconda tappa direttamente nell’area check-in del Terminal 3. Anche lì si sono presentati molti dipendenti e, dopo circa due ore di strette di mano, si è potuto ottenere l’impressionante risultato finale: il team ha raccolto 1.071 strette di mano, devolvendo così una notevole somma di denaro alla Fondazione Kindertraum.

Austrian Airlines raddoppierà questa donazione, raggiungendo 2.142 euro. Inoltre, un team di personale di terra di Austrian Airlines che lavorava sul piazzale ha deciso quest’anno di rinunciare ai soliti piccoli regali di Natale per i propri team leader. I dipendenti hanno invece deciso di sostenere una causa benefica e hanno donato altri 200 euro a Kronehit”.

Il CEO di Austrian Airlines, Annette Mann, afferma: “La tipica ospitalità austriaca non è evidente solo nelle nostre interazioni quotidiane con i passeggeri, ma la utilizziamo anche per sostenere coloro che sono particolarmente in difficoltà. Siamo quindi ancora più lieti che la visita di Kronehit ad Austrian Airlines abbia permesso di raccogliere 2.142 euro”.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)