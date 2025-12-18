KLM mette in servizio i primi nuovi Electric Aircraft Tow Tractors

KLM ha messo in funzione i suoi primi nuovi electric Goldhofer aircraft tow tractors a Schiphol Airport.
“Questo segna un altro passo verso l’obiettivo della compagnia aerea di raggiungere zero-emission ground operations entro il 2030.
Il Goldhofer Phoenix AST2E, in leasing tramite TCR, sostituisce gli attuali modelli diesel e offre una maggiore versatilità rispetto agli electric tractors esistenti. I nuovi trattori possono spingere e trainare sia piccoli che grandi aeromobili, fino alle dimensioni di un Boeing 777“, afferma KLM.
“Questi nuovi trattori sono completamente privi di emissioni e più silenziosi, offrendo al contempo un maggiore comfort per i conducenti grazie alle sospensioni migliorate. Ciò crea un ambiente di lavoro migliore e produce un impatto positivo immediato sulla qualità dell’aria nell’apron”, conclude KLM.
(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: KLM)