China Airlines ordina altri cinque Airbus A350-1000

China Airlines ha effettuato un ordine fermo per altri cinque Airbus A350-1000, portando il totale degli ordini a 15.

“Gli aeromobili si uniranno alla flotta attuale del vettore, composta da 15 A350-900 impiegati sulla rete di rotte a lungo raggio della compagnia”, afferma Airbus.

“L’espansione della nostra flotta A350-1000 segna un altro passo importante nella nostra strategia di crescita a lungo termine. L’eccezionale efficienza e il comfort per i passeggeri dell’A350 sono in linea con i nostri obiettivi di modernizzazione della flotta, miglioramento della competitività sul lungo raggio e offerta di un’esperienza di viaggio di livello superiore ai nostri clienti”, ha dichiarato Kao Shing-Hwang, Chairman of China Airlines.

“Apprezziamo molto la nostra partnership di lunga data con China Airlines. Questo ordine successivo è un forte voto di fiducia nell’A350-1000, l’aeromobile ideale per le future ambizioni di China Airlines. La sua efficienza, autonomia e comfort di cabina di ultima generazione apporteranno un valore ancora maggiore alla compagnia aerea e ai suoi passeggeri”, ha dichiarato Benoit de Saint-Exupéry, Airbus Executive Vice President of Commercial Aircraft Sales.

“L’A350 è l’aeromobile widebody più moderno al mondo, progettato per volare fino a 9.800 miglia nautiche / 18.000 chilometri senza scalo, stabilendo nuovi standard per i viaggi intercontinentali. L’aeromobile include tecnologie e aerodinamica all’avanguardia che offrono standard di efficienza e comfort senza pari.

I suoi motori Rolls-Royce di ultima generazione e l’utilizzo di materiali leggeri offrono un risparmio del 25% in termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di anidride carbonica (CO2) rispetto agli aeromobili della generazione precedente. L’esclusiva cabina Airspace dell’A350 offre a passeggeri ed equipaggi i più moderni e innovativi prodotti di bordo per un’esperienza di volo confortevole.

Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A350 è già in grado di operare con 50% Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta a raggiungere una capacità 100% SAF per i suoi aeromobili entro il 2030″, prosegue Airbus.

“Alla fine di novembre 2025, la A350 Family aveva ricevuto quasi 1.500 ordini da 66 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)