Derazona Helicopters diventa il primo energy operator dell’Airbus H160 nel Sud-est asiatico

Airbus Helicopters ha consegnato il primo H160 a Derazona Helicopters in Indonesia, segnando l’ingresso dell’elicottero di nuova generazione nel Paese e nel più ampio Southeast Asian energy market.

“L’H160 multi-missione rafforzerà la flotta dell’operatore indonesiano e sarà impiegato per offshore energy missions, nonché per utility and commercial passenger transportation”, afferma Airbus.

“L’arrivo del nostro primo H160 segna un capitolo entusiasmante per Derazona Helicopters. In qualità di operatore pioniere di questo velivolo per energy missions in Southeast Asia, non vediamo l’ora di mettere a frutto le sue capacità uniche per servire i nostri clienti con i massimi livelli di sicurezza ed efficienza. Le comprovate prestazioni dell’H160 saranno fondamentali per rafforzare la nostra posizione di leader nei servizi elicotteristici nel Sud-Est asiatico”, ha dichiarato Bapak Ramadi Widyardiono, Director of Production, Derazona Helicopters.

“Siamo orgogliosi di vedere l’H160 entrare in servizio nel Sud-Est asiatico, consolidando il nostro rapporto con Derazona, che diventa il cliente di lancio della regione per le missioni energetiche”, ha dichiarato Regis Magnac, Vice President Head of Energy, Leasing and Global Accounts at Airbus Helicopters. “L’H160 rappresenta un vero e proprio salto generazionale, costruito per essere un mezzo efficiente, affidabile e confortevole, perfettamente adatto alle complesse esigenze operative del settore energetico indonesiano. Questa consegna rappresenta un traguardo significativo che sottolinea l’appeal globale dell’aeromobile e la sua capacità di ridefinire gli standard nel trasporto offshore”.

“L’H160 è uno degli elicotteri tecnologicamente più avanzati al mondo, progettato e costruito per offrire i massimi livelli di sicurezza operativa, offrendo al contempo un comfort senza pari per gli aeromobili della sua categoria. In grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui law enforcement, offshore transportation, search and rescue, private and business aviation, emergency medical services, l’H160 è entrato in servizio in Brasile, Canada, Cina, Francia, India, Giappone, Corea, Malesia, Filippine, Arabia Saudita, Regno Unito, Stati Uniti e molti altri paesi europei”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)