Qanot Sharq riceve il suo primo Airbus A321XLR

Qanot Sharq, una delle principali private passenger airlines in Uzbekistan, ha ricevuto il primo dei suoi quattro aeromobili A321XLR tramite un long-term lease agreement con Air Lease.

“Con questa consegna, Qanot Sharq diventa il primo operatore dell’A321XLR in Asia Centrale e nella CSI, rafforzando l’ambizione della compagnia aerea di modernizzare la propria flotta, espandere la propria rete di rotte internazionali e operare nuove rotte verso mercati chiave in tutta l’Asia, tra cui Sanya e Busan, e New York City (via Budapest), migliorando significativamente la connettività di Qanot Sharq in Asia-Pacifico e in Europa.

Dotato di motori CFM LEAP-1A, l’aeromobile è configurato con 190 posti in una configurazione a due classi, con 16 posti in Business Class completamente reclinabili e 174 posti in Economy Class. Offre ai passeggeri e al personale di cabina il comfort migliorato della cabina Airspace di Airbus, dotata di XL overhead bins con il 60% di spazio in più rispetto agli aeromobili della generazione precedente. Inoltre, la in-seat connectivity è disponibile per tutti i passeggeri, mentre il sistema di illuminazione di ultima generazione migliora l’esperienza complessiva dei passeggeri”, afferma Airbus.

“L’A321XLR rappresenta il prossimo passo evolutivo della A320neo Family, rispondendo alle esigenze del mercato in termini di maggiore range e payload, creando ancora più valore per le compagnie aeree. Offrirà Xtra Long Range senza precedenti, fino a 4.700 nm, circa il 15% in più rispetto all’A321LR e un consumo di carburante per posto inferiore del 30% rispetto agli aeromobili della generazione precedente, oltre a emissioni di NOx e rumore ridotti. Ad oggi, Airbus ha ricevuto oltre 500 ordini per questo modello.

Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A321XLR è già in grado di operare con 50% Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta a raggiungere una capacità 100% SAF per i suoi aeromobili entro il 2030.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)