Emirates presenta alcune novità per i clienti in First Class

Emirates informa: “A partire da dicembre, Emirates offre ai clienti di First Class un perfetto rituale di sonno ristoratore in volo con nuovi loungewear, lussuose lenzuola e un attento turndown service. Per rendere ancora più piacevole la transizione verso il relax, i clienti di First Class sono invitati a gustare drink di alta qualità serviti in nuovi bicchieri di cristallo, a godersi momenti di tranquillità con le ultime cuffie antirumore di Bowers & Wilkins e a rilassarsi con l’esperienza Emirates Shower Spa a bordo dell’A380, arricchita da una nuova gamma di prodotti VOYA.

Su voli a lungo raggio selezionati di questo mese, ai clienti di First Class di Emirates verranno offerti nuovi loungewear, slipper and eye masks, progettati per offrire un comfort raffinato e un’eleganza senza tempo a bordo. Realizzata in morbidissimo modal, la collezione unisce una sensazione di sontuosità a traspirabilità e leggerezza. Il tessuto di alta qualità incorpora fibre vegetali completamente tracciabili provenienti da faggi coltivati in modo sostenibile, offrendo una finitura termoregolatrice ideale per un sonno ristoratore. Il set da due pezzi presenta una silhouette rilassata, con un drappeggio fluido, elegante e confortevole, ideale sia per sorseggiare un drink nella lounge di bordo dell’A380 che per un sonno sereno nelle First Class suite completamente chiuse di Emirates.

Il set da donna è presentato in un delicato rosa cipria e grigio chiaro, mentre il modello da uomo presenta una sofisticata palette di grigi bicolore. Completano il completo pantofole e mascherine per gli occhi abbinate, anch’esse realizzate in morbido modal. Le pantofole presentano una morbida soletta interna per un comfort elevato, mentre la mascherina per gli occhi è foderata con un tessuto ultra morbido effetto seta per favorire un riposo ininterrotto”.

“Per migliorare ulteriormente l’esperienza di sonno in First Class, dal 2026 in poi Emirates introdurrà biancheria da letto premium in cotone a 300 fili, inclusi cuscini, copripiumini e coprimaterassi. Morbida al tatto e dalle finiture impeccabili, la nuova biancheria da letto è l’accompagnamento perfetto per le suite di First Class, accoglienti e riservate. Ogni suite dispone di un’ampia poltrona reclinabile dalla posizione verticale a un letto completamente reclinabile, con porta automatica per la massima privacy.

L’Emirates First Class turndown service evoca la tranquilla eleganza di una suite d’albergo a cinque stelle. Il rituale include un letto preparato con piumone, una tessera benessere personalizzata che invita al relax e una crema per cuscini alla camomilla BYREDO delicatamente applicata sulla piega del piumone. A completare l’esperienza, un cioccolatino di lusso viene offerto sul letto con cioccolatieri di alta qualità, tra cui Valrhona, Canonica, Coco Jalila e Neuhaus.

L’iconica Shower Spa dell’A380 di Emirates è stata rinnovata con espositori di nuova concezione, pensati per abbinarsi alle palette di colori degli aerei rinnovati. Caratterizzato da un’estetica raffinata e maculata, ogni pezzo rifinito a mano è unico nel tono e nella texture, una scelta di design che rafforza l’atmosfera all’insegna del benessere.

Per accompagnare le esposizioni rinnovate, Emirates continua la sua partnership con il marchio irlandese di lusso per la cura della pelle VOYA, presentando due nuove collezioni di fragranze. Le due linee includono Tranquillity, profumata con lavanda ed eucalipto dalle proprietà calmanti, e Revitalise, con le sue note rinvigorenti di caprifoglio e neroli, e includono shampoo, balsamo, bagnoschiuma, crema idratante per il corpo e detergente viso. Un sapone al cocco e gelsomino, insieme a un sapone mani con erogatore e una crema mani completano la shower spa experience. Creme mani individuali sono inoltre disponibili nei bagni di First Class e Business Class“, prosegue Emirates.

“Nuovi bicchieri di cristallo sono stati introdotti per completare l’attuale offerta di ristorazione di First Class di Emirates. Eleganti e raffinati, i bicchieri vengono utilizzati per presentare liquori selezionati, cocktail premium, mocktail e caffè freddi, tra cui il nuovo caffè latte freddo e l’americano freddo. A completare la collezione, verrà introdotto un nuovo bicchiere da brandy balloon per presentare l’esclusivo cognac Hennessy Paradis e il brandy Tesseron di Emirates.

All’inizio del 2026, Emirates introdurrà l’ultima generazione di cuffie Bowers & Wilkins per la First Class, le E2, appositamente studiate per le suite di First Class di Emirates. Progettate per offrire chiarezza, comfort e immersività eccezionali, le E2 offrono una cancellazione attiva del rumore migliorata e un profilo sonoro più naturale per l’ascolto a lungo raggio. Il nuovo modello E2 offre una riduzione del rumore migliorata fino al 27%, oltre a un suono più fluido e un isolamento migliorato. Le cuffie sono ergonomicamente ottimizzate per un uso prolungato e si integrano perfettamente con il pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo Ice di Emirates. I clienti possono anche esplorare a bordo una playlist Bowers & Wilkins curata dai tecnici del suono del marchio per mettere in mostra le eccezionali prestazioni audio delle cuffie. Nei momenti in cui è necessaria la comunicazione con l’equipaggio di cabina Emirates, l’attivazione del voice transparency mode con la semplice pressione di un pulsante consente il passaggio dei suoni ambientali, prima di riportare l’ascoltatore alla completa serenità”, conclude Emirates.

